Chefs vascos, unánimes: «El error al preparar ensaladilla rusa es dejar el aceite del atún en la mezcla»

La sensación de ver una buena ensaladilla rusa en la barra es casi hipnótica, ¿verdad? Es un plato que nos acompaña desde el vermut hasta la mesa de Navidad, capaz de conquistar todos los paladares sin excepción. Pero atención, porque detrás de esta apariencia sencilla se esconden errores de principiante que están arruinando su sabor definitivo.

Y la peor parte es que la mayoría ni nos damos cuenta de que los estamos cometiendo. Los grandes maestros de la cocina vasca se han puesto de acuerdo en un error fundamental que todo el mundo comete. Un gesto inocente que hace que tu ensaladilla pierda toda la gracia y se quede lejos de ser la receta viral que merece.

La revelación es clara y directa, y llega de la mano de figuras consagradas como Karlos Arguiñano y su hermana Eva: el error más común al hacer ensaladilla rusa es dejar parte del aceite del atún en la mezcla y no hacer una mayonesa casera. Así de contundentes se muestran estos dos referentes, que saben exactamente qué se cuece en nuestras cocinas y cómo mejorarlo.

El error «oculto» que lo cambia todo en tu ensaladilla

Eva Arguiñano es tajante al respecto: ese aceite del atún, que a menudo dejamos sin pensar, altera la textura final del plato de manera drástica. Hace que la mayonesa, que debería ser ligera y envolvente, se vuelva demasiado espesa y, lo que es peor, pesada. El resultado es una ensaladilla que, en lugar de refrescante, se convierte en una masa compacta e insípida. (Sí, nosotros también hemos caído en esto alguna vez, no te sientas mal).

Este gesto, aparentemente inofensivo, tiene consecuencias directas en el resultado final. La mayonesa pierde su ligereza y el plato se vuelve más pesado. Para evitarlo, la chef insiste en un truco sencillo pero efectivo: escurrir el atún con determinación, presionándolo con un tenedor y desmenuzándolo correctamente. Este pequeño gesto es la solución definitiva para una ensaladilla con una textura impecable y un sabor equilibrado, que nos recordará a los mejores bares de tapas.

Pero no todo es el atún. Eva Arguiñano también advierte de no abusar de la mayonesa. El objetivo no es ahogar la ensaladilla en salsa, sino buscar un equilibrio perfecto entre todos los ingredientes. La mayonesa debe acompañar, no dominar. Es un consejo clave para conseguir una armonía de sabores que nuestro paladar agradecerá. (Nuestro estómago, también).

Los secretos de los grandes chefs para una mayonesa de diez

Karlos Arguiñano, por su parte, pone el foco en otro pilar imprescindible: la mayonesa casera. Para él, es una condición sine qua non hacerla con los cuatro ingredientes de siempre: huevo, vinagre, aceite de oliva y sal. Esta base es fundamental para lograr la calidad y el sabor que esperamos de una ensaladilla de restaurante.

Si la quieres más suave, su consejo es otro secreto bien guardado: mezclarla con un poco de yogur natural. Este toque le dará una cremosidad adicional sin restarle personalidad. Un gesto sencillo que demuestra que la perfección a menudo reside en los detalles que nadie tiene en cuenta y que nosotros estamos a punto de descubrir.

Además, el chef vasco advierte de un error frecuente que muchas ignoramos al hacer nuestra ensaladilla: no respetar los tiempos de cocción. Tanto la patata como las verduras (como la zanahoria o los guisantes) deben quedar en el punto justo, manteniendo su textura sin endurecer el conjunto ni desmenuzarse. Esto marca la diferencia entre una ensaladilla corriente y una que te deja sin palabras.

El toque maestro de Martín Berasategui que cambia el juego

¿Y qué dice el maestro de los maestros? Martín Berasategui eleva el listón con sus recomendaciones, confirmando que una ensaladilla rusa espectacular radica en cuidar los pequeños detalles de la salsa. Coincide con los Arguiñano en la importancia de la mayonesa casera, pero añade un toque de autor que la convierte en una obra de arte inigualable.

Para mí, el secreto definitivo es la mayonesa. Preparo una mayonesa casera con yemas, sal, vinagre y un poco de aceite en el vaso de la batidora. Luego, añado anchoas y mostaza para potenciar su sabor. Una vez hecha, trituro el atún con esta maravilla.

Berasategui también detecta un error crítico en la manera como integramos el atún: ponerlo en trozos grandes, sin que se fusione bien con el resto de elementos. Este gesto perjudica la textura final del plato, que debería ser armónica y sin sobresaltos. Su propuesta de triturarlo con la mayonesa es un truco definitivo para una integración perfecta y un sabor homogéneo.

Recuperar la tradición con un toque de excelencia

Estas revelaciones de los chefs vascos no son solo consejos de cocina; son una invitación a recuperar la tradición y la calidad en los platos más nuestros. En una época donde la comida rápida nos atrapa, volver a los fundamentos con un toque de excelencia es casi una filosofía de vida. Esta atención a los detalles, esta búsqueda de la perfección en lo que parece sencillo, es lo que diferencia un plato cualquiera de una experiencia gastronómica, y nuestro paladar lo agradecerá.

La próxima vez que prepares ensaladilla, recuerda estos trucos imprescindibles. Podrías estar a pocas pasos de la perfección y no lo sabes, transformando un clásico de nuestro recetario. ¡Ya no hay excusas para no hacer una ensaladilla de revista!

Ahora ya tienes en tus manos las herramientas maestras para elevar tu ensaladilla rusa a la categoría de plato de autor. ¿Quién habría dicho que un simple gesto con el atún podría cambiarlo todo? Tu mesa ya no será la misma. ¿Cuál de estos consejos aplicarás primero en tu cocina?