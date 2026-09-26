Les 6 millors platges d’Albània per descobrir la costa jònica

La costa jònica del sud d’Europa amaga un dels secrets geogràfics més fascinants de la península balcànica, on els penya-segats escarpats de la serralada de Ceraunian s’enfonsen directament en aigües d’un blau turquesa gairebé irreal. Trobar les millors platges d’Albània requereix endinsar-se en un litoral de contrastos extrems, on la sorra fina conviu amb cales de còdols blancs que recorden la veïna Grècia però amb una personalitat completament salvatge i autòctona.
La complexa orografia del sud del país, marcada pel cèlebre pas de Llogara a 1.043 metres d’altitud, genera microclimes molt concrets que afecten directament la logística del viatge, fent gairebé indispensable dividir l’estada entre bases costaneres com Himarë i Sarandë. Per moure’s amb facilitat per aquest territori accidentat, la carretera nacional SH8 esdevé l’artèria principal que connecta de manera sinuosa cada racó del litoral jònic.
A continuació, analitzem els sis racons costaners més espectaculars de la línia litoral albanesa.
Gjipe
Aquesta cala verge es troba amagada al final d’un canyó natural espectacular amb parets de fins a 70 metres d’alçada que tallen la respiració. L’accés a aquest espai requereix una caminada d’uns 30 minuts des de l’aparcament de la carretera SH8, un esforç que garanteix mantenir l’esperit natural d’una de les millors platges d’Albània lluny de la massificació.
Ksamil
Situat a només 4 quilòmetres de l’illa grega de Corfú, aquest arxipèlag de tres petites illes es pot explorar fàcilment nedant o en caiac des de la línia de costa. És l’epicentre turístic de la riviera, conegut per la seva sorra blanca ultrafina i les aigües transparents que recorden els paisatges del Carib, consolidant-se com un dels punts més fotografiats del país.
Drymades
Dividida en dos sectors ben diferenciats per una gran formació rocosa natural, aquesta platja ofereix una combinació única de còdols a un costat i sorra fina a l’altre. És el lloc perfecte per als viatgers que busquen gaudir d’una posta de sol espectacular sobre el mar Jònic, on les millors platges d’Albània ofereixen racons de pau en un ambient molt més relaxat i silenciós que el de les zones urbanes properes.
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Dhermi
Amb diversos quilòmetres de longitud, aquesta platja combina zones completament equipades amb serveis de primer nivell i espais totalment verges on regna la tranquil·litat absoluta. Les seves aigües profundes i d’un blau elèctric intens fan que sigui considerada de manera unànime una de les millors platges d’Albània per als amants del submarinisme lliure.
Livadhi
Aquesta àmplia badia situada a prop de la ciutat fortificada d’Himarë destaca pels seus camps d’oliveres centenàries que arriben pràcticament fins a la vora de l’aigua. La llista de les millors platges d’Albània inclou aquest espai excel·lent per a les famílies que busquen facilitat d’accés, una gran oferta gastronòmica local a peu de platja i un fons marí perfecte per practicar l’esnòrquel de forma segura.
Pulebardha
Protegida per grans parets de roca calcària, aquesta petita cala amagada destaca pel color maragda intens de les seves aigües profundes i netes. S’hi accedeix per una pista de terra curta que desvia el trànsit principal entre Sarandë i Ksamil, ideal per descobrir les millors platges d’Albània de caràcter autòntic i allunyar-se dels grans complexos hotelers.
Com organitzar el teu viatge a les millors platges d’Albània
Per explorar les millors platges d’Albània sense presses, es recomana planificar una estada mínima d’entre 5 i 7 dies connectant els principals punts d’interès a través de la xarxa de carreteres nacionals. El trajecte de 270 quilòmetres des de l’aeroport internacional de Tirana fins al sud es pot fer fàcilment amb un cotxe de lloguer, el vehicle ideal per moure’s amb flexibilitat pels camins rurals que porten a les cales més amagades.
Pel que fa a la gastronomia autòctona, cal buscar les petites tavernes familiars o taverna locals per fugir de les típiques trampes per a turistes, on serveixen peix fresc del dia a la graella i especialitats tradicionals com el tave kosi, un xai enfornat amb iogurt, a preus molt competitius. Aquestes cuines tradicionals representen el veritable esperit acollidor de la regió, lluny dels grans menús turístics estandarditzats de les zones de platja més concorregudes.
Seràs capaç de triar entre la solitud salvatge del canyó de Gjipe o la vibrant energia de les badies de Ksamil per a la teva propera aventura mediterrània?