L’aposta guanyadora de Mercadona: plats cuinats més bons, barats i cada cop més populars

Els lineals de menjar llest per consumir s’omplen de novetats, mentre la carn de boví afronta un panorama difícil d’encariment i menor demanda.
La transformació dels hàbits alimentaris a Espanya té un epicentre clar a Mercadona, on el creixement de la categoria de plats preparats no només respon a les noves rutines del consumidor, sinó que també reflecteix els reptes que afronten altres sectors com el del boví. Mentre el supermercat valencià reforça la seva aliança amb proveïdors clau per llançar més solucions llestes per consumir, la carn de boví es troba en un context advers: preus en augment i una caiguda sostinguda del consum domèstic.
L’auge imparable del “llest per menjar”
La secció de plats preparats de Mercadona ha deixat de ser un experiment per esdevenir un pilar estratègic. Segons Raúl Martín, CEO de Família Martínez —empresa que agrupa marques com Platos Tradicionales i elaboradora dels plats llestos per a Mercadona—, aquesta és actualment “una categoria en alça que continua creixent amb força”. Amb més de 30 plats diferents disponibles, des de lasanyes i arrossos fins a plats tradicionals com el cocido o els callos, la demanda no ha parat de créixer.
Els nous estils de vida urbans, la manca de temps per cuinar i l’augment de llars unipersonals expliquen part del fenomen. La comoditat s’ha imposat com una necessitat real. A més, l’increment de la qualitat d’aquests productes ha trencat antics prejudicis: ja no es perceben com una opció inferior, sinó com una alternativa pràctica sense renunciar al gust.
La carn de boví: més cara, menys accessible
Paral·lelament, el sector de la carn de boví viu una situació complicada. El preu mitjà del boví a Espanya ha escalat notablement l’últim any, empès per factors com l’augment del cost de l’alimentació animal, la sequera que ha afectat pastures i farratges, i l’impacte acumulat de la inflació. Els ramaders afronten marges més estrets i una cadena que trasllada part d’aquest sobrecost al consumidor.
Aquesta combinació ha generat una caiguda en el consum a les llars. Les dades del Ministeri d’Agricultura apunten a un descens del 5% interanual en les compres de carn de boví fresca durant el primer semestre de 2024. I tot i que el canal HORECA (hostaleria, restauració i càtering) s’ha recuperat amb força després de la pandèmia, el consum a casa no ha remuntat.
La resposta estratègica de Mercadona
Davant aquest escenari, Mercadona no s’ha quedat quieta. La seva aliança amb Família Martínez ha donat lloc a un model d’innovació constant, basat en l’escolta activa al client. “Cada vegada hi ha més persones que no volen cuinar o que no tenen temps, i la nostra feina és donar-los solucions fàcils i saboroses”, ha declarat Raúl Martín en una entrevista recent.
La producció s’ha adaptat a aquesta nova demanda amb instal·lacions robotitzades i sistemes d’envasament que conserven el producte sense necessitat de conservants. Els plats arriben a les botigues amb una vida útil d’entre 15 i 30 dies, mantenint propietats molt properes a la cuina casolana.
Aquesta estratègia ha fet que els plats preparats no només creixin en volum, sinó també en marge. “És una categoria rendible, que a més fidelitza molt el client”, expliquen fonts del sector.
Canvis de fons en el consum alimentari
La caiguda del boví i l’auge dels preparats no són fenòmens aïllats. Formen part d’una tendència més àmplia de transformació alimentària. Els consumidors busquen immediatesa, però també valoren la sostenibilitat, l’origen del producte i la transparència en els processos. El boví, amb una empremta ambiental més elevada i un cost superior, queda relegat en moltes cistelles de la compra davant alternatives més econòmiques i pràctiques.
El canvi generacional també hi té un paper important. Els joves adults prefereixen dedicar menys temps a la cuina i més a l’oci, la feina o l’autocura, i això es reflecteix en les seves decisions al supermercat. Si a això hi sumem una major consciència sobre la salut, la varietat de dietes (flexitarianes, vegetarianes o sense gluten) i la influència de les xarxes socials, el panorama es torna encara més complex.
Un futur més preparat (i menys carni)
Tot apunta que els plats preparats seguiran guanyant terreny. Amb noves referències que busquen imitar la cuina casolana i una estratègia de preus competitiva, Mercadona lidera un canvi que podria acabar afectant la configuració de la piràmide alimentària.
Mentrestant, el sector carni —i en particular el boví— ha de reinventar-se. Ja ho intenta amb talls més versàtils, envasos més petits i campanyes que apel·len a la tradició i a la qualitat nutricional. Però el repte és majúscul: competir en un entorn on la rapidesa i el preu manen.
Cuinar menys, decidir més
El consumidor espanyol del 2025 s’enfronta cada vegada més al dilema entre el gust del passat i la conveniència del present. I encara que l’aroma d’una carn a la planxa encara té el seu espai, els nous plats envasats guanyen de golejada en practicitat. En aquest nou tauler, Mercadona sembla haver trobat la seva jugada guanyadora.
I tu? Encara cuines o ja tries preparat?
