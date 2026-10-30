Misteri al pol sud: surt a la llum una nova illa en una ‘zona de perill’ que ha desconcertat els experts

L’Antàrtida és l’última gran frontera del nostre planeta i, de vegades, el gel decideix deixar anar secrets que havien estat guardats durant mil·lennis. Un equip de científics de l’expedició THOR (Thwaites Offshore Research) ha descobert una illa completament nova en una de les regions més remotes i perilloses del continent blanc. (Sí, és d’aquelles notícies que ens recorden que encara no ho hem mapejat tot, ni de bon tros).
L’illa, que ha estat batejada provisionalment com a Illa Sif (en honor a la deessa nòrdica associada a la terra), es troba a la badia de Pine Island. El més sorprenent és que, fins fa molt poc, ningú sabia del cert què era el que treia el cap entre el gel; les imatges per satèl·lit no permetien confirmar si es tractava de roca sòlida o d’un iceberg encallat.
Un descobriment fruit del canvi climàtic
La troballa de l’Illa Sif té una cara agredolça. Ha estat possible gràcies al ràpid retrocés de les glaceres de l’Antàrtida Occidental, especialment de la glacera Thwaites, coneguda com la “glacera de l’apocalipsi”. A mesura que el gel es fon i s’aprima, la terra que hi havia a sota emergeix, revelant una geologia que havia estat oculta sota centenars de metres de pressió blanca.
Aquesta illa és d’un material granític i està coberta encara per una capa de gel residual. Per als geòlegs, és l’estalvi de dades definitiu: poder estudiar directament la roca d’aquesta “zona de perill” permet entendre com reacciona el continent quan se li treu el pes del gel de sobre, un procés anomenat rebot postglacial.
Dada clau: L’Illa Sif és prou gran com per ser visible des de l’espai, però el seu aïllament extrem i les condicions climàtiques brutals de la zona havien impedit que qualsevol vaixell s’hi acostés fins ara.
Per què és tan important per al futur del planeta?
Descobrir terra ferma en aquest punt exacte és una peça clau del trencaclosques climàtic. L’estat de la roca i la seva elevació ajuden els científics a modelar amb més precisió com es comportarà la calota polar en les properes dècades. Si la terra puja ràpidament a mesura que el gel es fon, podria actuar com un fre natural, ajudant a estabilitzar les glaceres veïnes i evitant un col·lapse encara més ràpid.
Aquest “fre” és el complement imprescindible per a les prediccions sobre l’augment del nivell del mar a nivell global. Cada metre que l’Illa Sif emergeix ens dona pistes sobre la resiliència del continent antàrtic davant l’escalfament global. És una lliçó de geologia en temps real que cap simulació per ordinador havia estat capaç de preveure amb exactitud.
Consell d’or: No subestimeu el poder de l’exploració directa. Tot i tenir satèl·lits d’última generació, ha hagut de ser un vaixell trencaglaç i la visió humana els que han confirmat que l’Antàrtida està canviant de forma física davant els nostres ulls.
L’Antàrtida es resisteix a ser desxifrada
Invertir en ciència polar és, en el fons, una inversió en la supervivència de les nostres costes. L’Illa Sif és un recordatori que la natura encara té cartes per jugar, algunes de les quals podrien ser al nostre favor. És un moment de fascinació científica enmig d’una crisi ambiental sense precedents, on cada nova dada ens ajuda a preparar-nos per al que vindrà.
Sabies que els científics van haver de fer un desembarcament d’emergència a l’illa per recollir mostres de roca abans que el mal temps els tornés a bloquejar el pas? L’adrenalina també forma part de la recerca geològica.
Demà, quan llegeixis sobre el nivell del mar, recorda que hi ha una petita illa de granit al final del món que podria estar aguantant el pes del nostre futur. Estàs preparada per acceptar que el mapa del món encara s’està dibuixant avui mateix?