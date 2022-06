Mor el primer baixista i membre fundador de Bon Jovi

Un dels membres fundadors i baixista original de la banda Bon Jovi, Alec John Such, ha mort aquest diumenge als 70 anys, segons ha informat el grup al compte de Twitter. Such va fundar la seva primera banda de rock amb 13 anys, anomenada Phantom’s Opera, en què va coincidir amb el bateria Tico Torres, actual membre de Bon Jovi. Després es va unir a Message, on hi havia el guitarrista Richie Sambora, també membre de Bon Jovi fins al 2013.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

“Tenim el cor trencat en escoltar la notícia de la mort del nostre estimat amic Alec John Such. Va estar des de l’origen. Com a membre fundador de Bon Jovi, Alec va ser integral en la formació de la banda”, ha publicat el grup. Such va ser crucial perquè el guitarrista Richie Sambora i el baterista Tico Torres s’unissin a la banda als seus inicis, ha afirmat la banda al comunicat.

Bon Jovi s’acomiada del seu primer baixista i un dels fundadors

“Per ser honestos, vam trobar el nostre camí a través d’ell —ell era un amic de la infància de Tico i va portar Richie a veure’ns actuar. Alec sempre va ser salvatge i estava ple de vida. Avui aquests records especials ens porten un somriure a la cara i llàgrimes als ulls— El trobarem molt a faltar”, ha explicat el grup.

Bon Jovi es va crear a Nova Jersey el 1983 i va tenir èxits amb cançons com ‘Wanted Dead or Alive’ o ‘It’s My Life’. Such es va separar de Bon Jovi el 1994 i va ser substituït per Hugh McDonald. No es va conèixer mai el motiu real pel qual va marxar del grup. Tot i això, el baixista va tornar a tocar amb Bon Jovi en esdeveniments especials, com al Saló de la Fama del Rock And Roll el 2018.

La polèmica sortida de Such de Bon Jovi

Segons Jon Bon Jovi i Richie Sambora en dues entrevistes en un episodi del programa Behind the Music de VH1, Such va ser acomiadat del grup a causa de les seves insatisfactòries actuacions en directe, unit a la baixa qualitat del material que va gravar al disc Cross Road. No obstant això, Such no va acceptar donar el seu punt de vista de la situació al programa. Diversos són els rumors sobre la seva sortida del grup. El més estès explica que va ser acomiadat després de donar informació privada sobre el que passava darrere de l’escena als concerts de la banda.