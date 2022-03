La Fundació Carulla busca quatre territoris catalans que vulguin transformar-se a través de la cultura

La Fundació Carulla obre una nova convocatòria de Mutare Territori, un programa d’acompanyament que transformarà quatre municipis catalans a partir de la identificació d’un repte social. Ho farà gràcies als agents socials i culturals del mateix territori i comptant amb el suport de l’equip humà i tècnic de la fundació. Fins al 22 d’abril, la convocatòria està oberta i s’hi poden presentar organitzacions culturals o socials sense ànim de lucre o centres educatius d’àmbit català que treballin de la ma de l’administració local i comptin amb la complicitat d’altres agents, col·lectius i administracions locals per abordar, des de les arts i la cultura, els reptes socials del territori.

L’element central del programa és l’organització d’una jornada Mutare en cadascun dels municipis escollits. Una sessió de cocreació dinamitzada per la Fundació Carulla i que té l’objectiu de trobar respostes concretes des de l’àmbit sociocultural al repte plantejat inicialment, i fer-ho conjuntament amb els agents del territori (associacions, entitats, impulsors culturals, centres educatius, tercer sector, serveis socials, etc.). A més, l’equip tècnic de la fundació, estudiarà prèviament el cas per dissenyar la metodologia adaptada al municipi en concret, i també a posteriori, s’encarregarà d’elaborar un informe de resultats i acompanyar el seguiment de les accions definides.

La convocatòria està oberta fins al 22 d’abril i es poden consultar les bases a la web de la Fundació Carulla.

Primera edició a Salt, Berga, Granollers i l’Espluga de Francolí

El 2021, Salt, Berga, Granollers i l’Espluga de Francolí van ser els municipis que van acollir Mutare Territori. En el cas de Salt, es va apostar per repensar la ciutat des de la cultura, posant en contacte els agents del territori i treballant la diversitat com un element positiu i cohesionador. A Granollers, l’eix conductor va ser la gestió de la incertesa com a oportunitat d’aprenentatge des de la cultura. En canvi, a la capital del Berguedà, el Mutare Territori va girar al voltant d’un equipament, el Centre Cultural Sant Francesc de Berga. Es van definir les bases de com crear un espai de creació i art en diàleg amb la comunitat. Finalment, a l’Espluga de Francolí, l’objectiu va ser codissenyar una xarxa cultural activa al municipi que duu per nom Anella Cultural de l’Espluga de Francolí.

Mutare, un espai de diàleg, reflexió i acció

Mutare és un espai de diàleg, reflexió i acció impulsat per la Fundació Carulla sobre com la cultura transforma la societat. Una metodologia que proposa continguts i eines per fer que els projectes culturals i educatius incrementin la seva capacitat de millorar la vida de les persones. Sorgeix del Decàleg Mutare que desgrana deu elements que cal tenir en compte a l’hora d’incrementar la capacitat transformadora d’un projecte o iniciativa cultural.

Sobre la Fundació Carulla

Des de fa gairebé cinquanta anys, la Fundació Carulla treballa per transformar les persones i la societat a través de la cultura i les arts, liderant, impulsant i connectant projectes culturals i educatius que donin resposta als reptes que planteja la societat.

Els seus programes més destacats són els Premis Lluís Carulla (que impulsa l’emprenedoria cultural fent possible projectes culturals transformadors), els Premis Baldiri Reixac (que impulsen la cultura, les arts i la llengua com a eines transformadores en l’educació) i els Premis Francesc Candel (que vetllen per la integració, inclusió i cohesió social).

També són impulsors del programa Mutare, com a espai de diàleg, reflexió i acció sobre el poder transformador de la cultura i gestionen l’Editorial Barcino i el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí.