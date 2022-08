El detectiu Conan, el ‘Crims’ infantil

“La veritat sempre s’acaba sabent, sembla un nen però té el cervell d’un adult i és… el detectiu Conan!” Així comencen tots i cadascun dels gairebé 1.000 episodis del personatge creat per Gosho Aoyama, en Shinichi Kudo, un adolescent a qui han atrapat en el cos d’un nen de sis anys que va resolent crims mentre intenta que li retornin la seva fesomia. ‘El detectiu Conan’ és una sèrie de detectius farcida de referències als grans del gènere i on no s’hi amaga cap detall, però tot i la sang, o potser precisament per la sang, ha atrapat a molts nens i nenes que ja eren fans de ‘La penya dels tigres’ o ‘el detectiu Flanagan’ de l’Andreu Martín i el Jaume Ribera.

Manga del detectiu Conan en català a la botiga Continuarà, a Barcelona / Mireia Comas

Una d’aquestes fans és l’Adriana Díaz, periodista i responsable de l’streamin ‘Parlem-ne’. Ara és la veu més autoritzada de Catalunya per parlar del detectiu Conan: “Jo sóc de la generació dels 90, una generació que vam crèixer amb un Súper 3 que programava molt de contingut del Japó, molts animes”. Amb en Conan Edogawa es van enamorar a primera vista: “Em semblava més enginyós que altres sèries de batalles, com One Piece o Naruto, i com que la sèrie ha tingut molta continuïtat al llarg del temps, doncs m’ha acompanyat des de sempre; literalment he crescut amb aquesta sèrie”.

Sang i literatura

El detectiu Conan és una sèrie especialment sanguinària, sobretot al començament, els primers capítols. L’Adriana Díaz explica que tenia cinc o sis anys quan va començar a veure-la i que lluny d’espantar-la aquelles situacions gore la van atrapar. “Gent que s’ha suicidat o assassinats brutals, quan ets petit no t’esperes de veure coses com aquestes”, recorda. “Jo era la típica nena que llegia històries de misteris i aquesta cosa de saber com s’havia fet el truc en cada episodi o qui era l’assassí m’encantava, gaudia molt jugant a endevinar-ho”, explica Díaz. Ella veu en el detectiu Conan un fenomen semblant al de ‘Crims’: “En algun moment tots hem acabat veient un true crime i interessant-nos com ho ha fet l’assassí i crec que per això parlem d’una producció tan llarga”.

Les històries de misteri del detectiu Conan atrapen els amants del gènere negre. A Continuarà Comics, a Barcelona / Mireia Comas

El detectiu Conan no només és sang i fetge, la sèrie està farcida de referents de les millors novel·les de misteri i gènere negre. L’Adriana Díaz explica que, per exemple, l’inspector Juzo Megure, pronunciat Megré, està inspirat en Poirot, grassonet amb barret. “De fet el nom de Conan Edogawa és un homenatge a Arthur Conan Doyle i a Ranpo Edogawa, un escriptor de novel·La negre molt famós al Japó”, afegeix. La periodista explica que l’afició de l’autor ha acabat omplint les lleixes de casa seva: “De la mà d’aquestes picades d’ullet d’en Gosho Aoyama vaig arribar a clàssics com Sherlock Holmes o Agatha Christie”.

El trucs que el detectiu Conan fa servir per resoldre els crims que se li plantegen no són només invents d’en Gosho Aowama, funcionen tots, explica la Adriana Díaz. “Jo n’he intentat de fer alguns personalment i és així”, admet. I com és això? Doncs la resposta la tens a Espai Z, el podcast de manga en català que La Xarxa està emetent aquest estiu a través de 60 ràdios locals i a les principals plataformes de podcast.

Ninots de Conan Edogawa a la botiga Continuarà, a Barcelona / Mireia Comas

