María Galiana, la actriz de 91 años, elige su plato preferido: el cocido sevillano esencial en la tradición

Hay sabores que nos transportan directamente a casa de la abuela, a esas mesas grandes donde la conversación era tan abundante como la comida. Son los platos que nos definen, que nos conectan con nuestro pasado y que, a pesar de las modas y las nuevas tendencias culinarias, conservan un lugar imprescindible en nuestro corazón. Porque, digámonos la verdad, ¿qué puede superar la calidez de una cuchara que nos calienta el alma?

En el mundo frenético de hoy, con tantos estímulos y novedades, podríamos pensar que estas joyas culinarias quedan relegadas a la nostalgia. Pero, ¿qué pasa cuando una de las actrices más queridas y con una trayectoria más sólida de nuestro país no solo las reivindica, sino que revela cuál es su plato favorito sin ninguna duda? Prepárense, porque lo que nos ha contado es un auténtico tesoro.

Hablamos de María Galiana, la icónica actriz de 91 años, conocida por su sabia presencia en «Cuéntame cómo pasó». Ella, con la sabiduría que le dan los años y una vida plena, ha confesado su absoluta devoción por los platos de cuchara. Y, entre todos ellos, hay uno que se lleva la palma: el cocido sevillano, especialmente en su versión «blanca», con arroz, garbanzos y patatas.

Este plato, tan arraigado a su Sevilla natal, es mucho más que una simple receta; es una declaración de amor a la tradición y al buen hacer. A diferencia de otros cocidos más consistentes, el cocido sevillano se caracteriza por un caldo más claro, elaborado a fuego lento con carnes, huesos, verduras y legumbres. Es este caldo transparente, de ahí su nombre «blanco», que lo eleva a la categoría de experiencia gustativa única, capaz de sorprender incluso a los paladares más exigentes. (Nosotros ya estamos salivando, no les engañaremos).

El secreto para conectar con lo auténtico, con nuestra esencia, a menudo reside en un plato tan simple como nutritivo. Es una pequeña revelación que nos puede cambiar el día.

María Galiana subraya que le encantan «todos los cuchareos», pero que el cocido «el de Sevilla, blanco, con su arroz y garbanzos, con papas y el cocido nuestro con todas sus variantes» es su elección definitiva. Esta versatilidad es uno de sus puntos fuertes, ya que permite adaptarlo a cada gusto y aprovechar al máximo los ingredientes. Una de las prácticas más extendidas es servir primero el caldo con arroz o fideos, y luego los garbanzos con las carnes y verduras. Esta estrategia no solo multiplica las opciones, sino que representa una auténtica lección de ahorro y aprovechamiento en la cocina.

El fondo de este plato es una combinación equilibrada de garbanzos, carnes (pollo, huesos para el caldo) y una variedad de verduras como zanahoria, puerro, apio y patatas. La clave radica en una cocción lenta, que permite que los ingredientes liberen todo su sabor al caldo, creando una base gustativa incomparable. Esta manera de hacer, tan sencilla como magistral, convierte el cocido en un plato adaptable que ha resistido el paso del tiempo en infinitos hogares.

La solución nutritiva que siempre funciona

Más allá del placer que nos proporciona, el cocido sevillano es una solución nutricional de primer orden. Los garbanzos aportan proteínas vegetales, fibra y minerales esenciales como el hierro y el magnesio, fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Las verduras, por su parte, suman una gran variedad de vitaminas y otros nutrientes, mientras que las carnes proporcionan proteínas de alto valor biológico, imprescindibles para nuestros músculos. Si añadimos arroz o patatas, incorporamos hidratos de carbono, la principal fuente de energía para nuestro día a día. Es un plato tan completo como versátil, que nos recuerda que la auténtica nutrición a menudo proviene de la cocina más tradicional.

Esta elección de María Galiana no es una anécdota, es una señal. En un momento donde la sostenibilidad y el «cero desperdicio» son tendencias al alza, el cocido sevillano emerge como un ejemplo perfecto de estos valores. Es un plato que nos permite aprovechar cada ingrediente, reduciendo el desperdicio alimentario en la cocina familiar. (Un truco que nuestras abuelas ya dominaban a la perfección y que ahora redescubrimos con fascinación). Representa una conexión con un pasado donde el sentido común y la eficiencia eran la norma, no la excepción.

Nos encontramos en un punto donde la revalorización de la cocina de casa y la conexión con nuestras raíces se hace cada vez más fuerte. El cocido, con sus múltiples variantes regionales, es un símbolo de esta tendencia. Es un plato que nos invita a frenar, a disfrutar del proceso y a compartir. Nos recuerda que los platos que se han cocinado durante generaciones tienen una razón de ser, un valor intrínseco que va más allá del simple gusto.

La urgencia de conectar con nuestras raíces

En nuestro ritmo de vida actual, es fácil caer en la tentación de las opciones rápidas y prefabricadas. Pero la confesión de María Galiana nos lanza una advertencia sutil: no podemos permitirnos el lujo de olvidar estos platos que forman parte de nuestro patrimonio cultural y familiar. El cocido sevillano es un recordatorio de que la verdadera riqueza culinaria reside en la simplicidad y en la sabiduría de generaciones. Es el secreto para mantener viva una llama que alimenta no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma.

Así que la próxima vez que queramos un plato que nos reconforte de verdad, que nos haga sentir en casa, quizás deberíamos hacer caso a la sabiduría de María Galiana. Quizás es el momento de redescubrir el cocido sevillano, con sus garbanzos, su caldo blanco y su arroz. Porque al final, lo que importa es encontrar esos sabores auténticos que nos conectan con quiénes somos y de dónde venimos. Y el vuestro, ¿cuál es el plato que nunca podríais dejar de amar?