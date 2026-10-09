María Galiana, l’actriu de 91 anys, tria el seu plat preferit: el bullit sevillà essencial en la tradició

Hi ha sabors que ens transporten directament a casa de l’àvia, a aquelles taules grans on la conversa era tan abundant com el menjar. Són els plats que ens defineixen, que ens connecten amb el nostre passat i que, malgrat les modes i les noves tendències culinàries, conserven un lloc imprescindible en el nostre cor. Perquè, diguem-nos la veritat, què pot superar la calidesa d’una cullera que ens escalfa l’ànima?
En el món frenètic d’avui, amb tants estímuls i novetats, podríem pensar que aquestes joies culinàries queden relegades a la nostàlgia. Però, què passa quan una de les actrius més estimades i amb una trajectòria més sòlida del nostre país no només les reivindica, sinó que revela quin és el seu plat favorit sense cap mena de dubte? Prepareu-vos, perquè el que ens ha explicat és un autèntic tresor.
Parlem de María Galiana, la icònica actriu de 91 anys, coneguda per la seva sàvia presència a “Cuéntame cómo pasó”. Ella, amb la saviesa que li donen els anys i una vida plena, ha confessat la seva absoluta devoció pels plats de cullera. I, entre tots ells, n’hi ha un que s’emporta la palma: el bullit sevillà, especialment en la seva versió “blanca”, amb arròs, cigrons i patates.
Aquest plat, tan arrelat a la seva Sevilla natal, és molt més que una simple recepta; és una declaració d’amor a la tradició i al bon fer. A diferència d’altres cocidos més consistents, el bullit sevillà es caracteritza per un brou més clar, elaborat a foc lent amb carns, ossos, verdures i llegums. És aquest brollat transparent, d’aquí ve el seu nom “blanc”, que l’eleva a la categoria d’experiència gustativa única, capaç de sorprendre fins i tot els paladars més exigents. (Nosaltres ja estem salivant, no us enganyarem).
El secret per connectar amb allò autèntic, amb la nostra essència, sovint resideix en un plat tan simple com nutritiu. És una petita revelació que ens pot canviar el dia.
María Galiana subratlla que li encanten “tots els cuchareos”, però que el bullit “el de Sevilla, blanco, con su arroz y garbanzos, con papas y el cocido nuestro con todas sus variantes” és la seva elecció definitiva. Aquesta versatilitat és un dels seus punts forts, ja que permet adaptar-lo a cada gust i aprofitar al màxim els ingredients. Una de les pràctiques més esteses és servir primer el brou amb arròs o fideus, i després els cigrons amb les carns i verdures. Aquesta estratègia no només multiplica les opcions, sinó que representa una autèntica lliçó d’estalvi i aprofitament a la cuina.
El fons d’aquest plat és una combinació equilibrada de cigrons, carns (pollastre, ossos per al brou) i una varietat de verdures com pastanaga, porro, api i patates. La clau rau en una cocció lenta, que permet que els ingredients alliberin tot el seu sabor al brou, creant una base gustativa incomparable. Aquesta manera de fer, tan senzilla com magistral, converteix el bullit en un plat adaptable que ha resistit el pas del temps en infinites llars.
La solució nutritiva que sempre funciona
Més enllà del plaer que ens proporciona, el bullit sevillà és una solució nutricional de primer ordre. Els cigrons aporten proteïnes vegetals, fibra i minerals essencials com el ferro i el magnesi, fonamentals per al bon funcionament del nostre organisme. Les verdures, per la seva banda, sumen una gran varietat de vitamines i altres nutrients, mentre que les carns proporcionen proteïnes d’alt valor biològic, imprescindibles per als nostres músculs. Si hi afegim arròs o patates, incorporem hidrats de carboni, la principal font d’energia per al nostre dia a dia. És un plat tan complet com versàtil, que ens recorda que l’autèntica nutrició sovint prové de la cuina més tradicional.
Aquesta elecció de María Galiana no és una anècdota, és un senyal. En un moment on la sostenibilitat i el “zero malbaratament” són tendències a l’alça, el bullit sevillà emergeix com un exemple perfecte d’aquests valors. És un plat que ens permet aprofitar cada ingredient, reduint el malbaratament alimentari a la cuina familiar. (Un truc que les nostres àvies ja dominaven a la perfecció i que ara redescobrim amb fascinació). Representa una connexió amb un passat on el sentit comú i l’eficiència eren la norma, no l’excepció.
Ens trobem en un punt on la revalorització de la cuina de casa i la connexió amb les nostres arrels es fa cada cop més forta. El bullit, amb les seves múltiples variants regionals, és un símbol d’aquesta tendència. És un plat que ens convida a frenar, a gaudir del procés i a compartir. Ens recorda que els plats que s’han cuinat durant generacions tenen una raó de ser, un valor intrínsec que va més enllà del simple gust.
La urgència de connectar amb les nostres arrels
En el nostre ritme de vida actual, és fàcil caure en la temptació de les opcions ràpides i prefabricades. Però la confessió de María Galiana ens llança una advertència subtil: no podem permetre’ns el luxe d’oblidar aquests plats que formen part del nostre patrimoni cultural i familiar. El bullit sevillà és un recordatori que la veritable riquesa culinària resideix en la simplicitat i en la saviesa de generacions. És el secret per mantenir viva una flama que alimenta no només el nostre cos, sinó també la nostra ànima.
Així que la pròxima vegada que vulguem un plat que ens reconforti de veritat, que ens faci sentir a casa, potser hauríem de fer cas a la saviesa de María Galiana. Potser és el moment de redescobrir el bullit sevillà, amb els seus cigrons, el seu brou blanc i el seu arròs. Perquè al final, el que importa és trobar aquests sabors autèntics que ens connecten amb qui som i amb d’on venim. I el vostre, quin és el plat que mai no podríeu deixar d’estimar?