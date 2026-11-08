Lidl obrirà un macro supermercat a les antigues cotxeres de Mataró i transformarà per complet la Porta Laietana

Mataró està a punt de canviar per sempre. Si vius a la capital del Maresme o acostumes a creuar-la per anar a treballar, això t’interessa (i molt). El gegant alemany Lidl ha donat el cop definitiu sobre la taula. No es tracta d’una obertura qualsevol; és la conquesta d’un espai que durant dècades ha estat el batec del transport a la ciutat.
Has passat darrerament per la Porta Laietana? Segur que has notat que l’ambient està elèctric. L’Ajuntament ja ha signat el permís definitiu. El secretisme s’ha acabat: les mítiques cotxeres de l’empresa Casas tenen els dies comptats per transformar-se en el temple de l’estalvi que tots estàvem esperant.
L’ubicació estratègica que ho canvia tot
El nou Lidl no ha triat un lloc a l’atzar. S’instal·larà estratègicament entre el Camí Ral de la Mercè i l’avinguda Maresme. És, literalment, el punt on la ciutat es troba amb el mar. Si ets dels que ja compra a l’establiment de la ronda dels Països Catalans, prepara’t, perquè aquesta nova ubicació és la joia de la corona de l’urbanisme local.
Aquest moviment no és casualitat. Mataró està creixent cap al front marítim i Lidl vol ser-hi abans que ningú. Parlem d’una zona en plena ebullició, envoltada dels nous desenvolupaments d’Iveco-Pegaso i El Rengle. (Sí, nosaltres també pensem que és el moviment comercial més intel·ligent de la dècada a la zona).
La clau de l’èxit: El projecte ha passat el període d’exposició pública sense ni una sola queixa. Això significa que la integració al barri serà total i sense drames veïnals.
Enginyeria pensada per a la teva comoditat
Oblida’t de les maniobres impossibles per aparcar. El disseny del nou edifici és una peça d’enginyeria moderna. La planta baixa serà íntegrament un aparcament per a clients. Però hi ha un detall que t’encantarà: la càrrega i descàrrega de camions es farà per dins. Res d’embussos al Camí Ral ni sorolls molestos a hores intempestives.
El supermercat se situarà a la planta superior, compartint espai amb una àrea d’ús administratiu. Tot sota una estètica industrial, amb panells d’alumini i vidrieres gegants que miren al Mediterrani. És l’estètica del futur aplicada al súper de tota la vida.
A més, Lidl ha pensat en la nostra butxaca, però també en el nostre temps. El projecte inclou la millora dels passos de vianants i el trasllat d’una parada d’autobús perquè arribar-hi sigui més fàcil que mai. No importa si hi vas en cotxe, a peu o en bus: l’accessibilitat serà universal i real.
Un canvi d’era al Maresme
El que avui són garatges d’autobusos, demà seran prestatgeries plenes dels teus productes preferits. Aquest canvi simbolitza la transformació de Mataró: d’una ciutat industrial i de serveis de transport a un pol d’activitat comercial d’avantguarda. La proximitat amb la Torre Barceló fa que aquest sector sigui, ara mateix, el metre quadrat més desitjat.
Quan veurem les màquines treballar? La llum verda definitiva del consistori és el tret de sortida. Les fases de enderroc i construcció són imminents. Si acostumes a passar per allí, veuràs com la silueta de les antigues cotxeres desapareix per deixar pas a una façana moderna que canviarà l’skyline de l’entrada a la ciutat per la costa.
Atenció conductors: Els girs conflictius al Camí Ral seran regulats. El trànsit serà molt més fluid un cop les obres acabin, facilitant l’entrada al pàrquing sense interrompre el flux cap a Barcelona.
És el moment d’estar atents. Lidl està reforçant la seva presència de manera agressiva i beneficiosa per als veïns de la zona sud. Guanyem opcions, guanyem comoditat i, sobretot, guanyem un espai renovat en una zona que demanava a crits una inversió d’aquest calibre.
Estàs llista per estrenar carret a la Porta Laietana? El compte enrere perquè deixin de ser unes cotxeres i es converteixin en el teu nou lloc de referència ja ha començat. El Maresme es mou, i nosaltres t’ho expliquem abans que ningú.