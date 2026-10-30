Mercadona triomfa amb aquest clàssic asturià: pa amb xoriço per només 0,90 €

Amb la baixada de les temperatures, el nostre cos ens demana a crits aquests petits capricis reconfortants que ens alegren la setmana.
Si hi ha una cosa que ens agrada a la redacció, és trobar aquests tresors gastronòmics que semblen trets d’un obrador artesà però que podem ficar al cistell de la compra per monedes.
Aquest cop, Mercadona l’ha encertat de ple recuperant una tradició del nord que ja s’ha convertit en la nostra nova obsessió.
Parlem d’un clàssic que ha creuat fronteres autonòmiques per instal·lar-se al nostre dia a dia.
El mos asturià que revoluciona el “Llest per Menjar”
Segur que si has estiuejat a Astúries o tens família al nord, saps de què estem parlant.
El “bollu preñáu” és tota una institució, i Juan Roig ha decidit democratitzar-lo perquè no hàgim d’esperar a les vacances per gaudir-ne.
Es tracta d’un panet fornejat que amaga al seu interior un tresor: un tros de xoriço cuit en el seu propi greix dins de la massa.
I el millor de tot és que arriba als lineals amb un preu d’escàndol: només 0,90 euros la unitat.
És, sense dubte, la solució més econòmica i saborosa per a aquests esmorzars ràpids o berenars improvisats.
Un disseny que respecta la tradició
El primer que ens conquereix és la seva aparença rústica, amb aquest to daurat que promet un cruixent perfecte.
Està elaborat amb una massa de pa de blat fermentada el punt just per ser esponjosa, però amb la consistència necessària per aguantar el farciment.
La seva mida és ideal per a una ració individual, perfecte per matar el cuquet sense sentir-nos pesades.
La màgia passa al seu interior: el xoriço orejat deixa anar els seus sucs durant el fornejat, impregnant la molla d’un sabor vermellós i intens que és pura addicció.
A més, ve llest per consumir, tot i que nosaltres tenim un truc que canvia l’experiència per complet.
El truc d’experta: No te’l mengis fred. Dona-li un cop de calor de 10 segons al microones o 2 minuts a l’Air Fryer. El pa recupera la seva textura cruixent i el xoriço deixa anar aquest oli deliciós que el converteix en un menjar de déus.
Per què s’ha fet viral en qüestió d’hores
No és casualitat que TikTok s’hagi omplert de vídeos provant aquesta novetat.
La relació qualitat-preu és imbatible, especialment en un moment on mirem amb lupa cada euro del tiquet de compra.
Però hi ha alguna cosa més: la nostàlgia.
Per a molta gent, aquest producte és un bitllet de tornada a les festes de “prau”, a les espichas amb amics i als estius al poble.
Mercadona ha sabut tocar la fibra sensible amb un producte que és molt més que pa i embotit; és cultura popular comestible.
D’aquesta manera, la cadena de supermercats confirma la seva aposta pels productes regionals, com ja va fer amb l’empanada gallega o els mochis.
Com maridar el teu ‘bollu’ amb estil
Aquí és on entra el nostre toc personal per elevar aquest producte low-cost a la categoria d’aperitiu gurmet.
Si tens pensat organitzar un pica-pica a casa, no pots servir-lo de qualsevol manera.
Hem fitxat el complement perfecte perquè la presentació estigui a l’altura del sabor.
Aquest “bollu preñáu” demana a crits ser servit sobre una fusta de tallar rústica. Nosaltres et recomanem combinar-lo amb la Sidra Natural Asturiana (també disponible al súper) i fer servir uns tovallons de lli o cotó en tons crus. Si vols donar-li un toc xic, presenta’l al costat d’uns formatges suaus per equilibrar la potència del xoriço. El contrast és brutal!
Una opció versàtil per al teu fons de rebost
El millor d’aquest llançament és que ens soluciona la papereta en multitud d’ocasions.
És perfecte per posar a la motxilla de la canalla per a l’hora del pati, ja que aguanta bé el transport i és molt energètic.
També ens salva aquests sopars de divendres en què no ens ve de gust cuinar res elaborat.
Al final, l’important és tenir a mà opcions que siguin ràpides, barates i estiguin bones.
Això sí, tingues en compte que és un producte contundent.
No és per menjar-se’n tres d’una asseguda (encara que ganes no en faltin), sinó per gaudir-lo com un caprici ocasional dins d’una dieta equilibrada.
Corre, que volen (literalment)
Com sol passar amb les novetats virals de Mercadona, l’estoc està sent una mica irregular en algunes zones.
Hem notat que a partir de les 19:00 hores és difícil trobar unitats a la secció de forn.
La reposició és diària, però el ritme de vendes està sent frenètic, especialment els caps de setmana.
Per tant, si el veus en la teva pròxima visita, no t’ho pensis gaire i posa’n un parell al carro.
Val la pena davant d’un forn tradicional?
Sabem què estàs pensant: pot un pa de supermercat competir amb un d’obrador?
La resposta ens ha sorprès gratament.
Evidentment, el toc artesà d’un forn de poble és inimitable.
No obstant això, per 0,90 euros, la versió de Mercadona aconsegueix un aprovat molt alt.
El xoriço té sabor i no és pura grassa, i el pa té una textura més que digna.
Davant d’opcions de brioixeria industrial dolça, aquesta alternativa salada ens sembla molt més interessant i saciant.
Així s’evita caure sempre en el mateix i variem una mica els nostres menús ràpids.
Nosaltres ja hem fet lloc al rebost per a aquest petit plaer del nord. I tu, t’animes a tastar el sabor que està conquerint mig país?