Mercadona triunfa con este clásico asturiano: pan con chorizo por solo 0,90 €

Con la bajada de las temperaturas, nuestro cuerpo nos pide a gritos estos pequeños caprichos reconfortantes que nos alegran la semana.

Si hay algo que nos gusta en la redacción, es encontrar esos tesoros gastronómicos que parecen sacados de un obrador artesano pero que podemos meter en el carrito de la compra por monedas.

Esta vez, Mercadona ha acertado de lleno recuperando una tradición del norte que ya se ha convertido en nuestra nueva obsesión.

Hablamos de un clásico que ha cruzado fronteras autonómicas para instalarse en nuestro día a día.

El bocado asturiano que revoluciona el «Listo para Comer»

Seguro que si has veraneado en Asturias o tienes familia en el norte, sabes de qué estamos hablando.

El «bollu preñáu» es toda una institución, y Juan Roig ha decidido democratizarlo para que no tengamos que esperar a las vacaciones para disfrutarlo.

Se trata de un pequeño pan horneado que esconde en su interior un tesoro: un trozo de chorizo cocido en su propia grasa dentro de la masa.

Y lo mejor de todo es que llega a los lineales con un precio de escándalo: solo 0,90 euros la unidad.

Es, sin duda, la solución más económica y sabrosa para esos desayunos rápidos o meriendas improvisadas.

Un diseño que respeta la tradición

Lo primero que nos conquista es su apariencia rústica, con ese tono dorado que promete un crujiente perfecto.

Está elaborado con una masa de pan de trigo fermentada en su punto justo para ser esponjosa, pero con la consistencia necesaria para aguantar el relleno.

Su tamaño es ideal para una ración individual, perfecto para matar el gusanillo sin sentirnos pesados.

La magia ocurre en su interior: el chorizo curado suelta sus jugos durante el horneado, impregnando la miga de un sabor rojizo e intenso que es pura adicción.

Además, viene listo para consumir, aunque nosotros tenemos un truco que cambia la experiencia por completo.

El truco de experta: No te lo comas frío. Dale un golpe de calor de 10 segundos en el microondas o 2 minutos en la Air Fryer. El pan recupera su textura crujiente y el chorizo suelta ese aceite delicioso que lo convierte en un manjar de dioses.

Por qué se ha hecho viral en cuestión de horas

No es casualidad que TikTok se haya llenado de vídeos probando esta novedad.

La relación calidad-precio es imbatible, especialmente en un momento en que miramos con lupa cada euro del ticket de compra.

Pero hay algo más: la nostalgia.

Para mucha gente, este producto es un billete de regreso a las fiestas de «prao», a las espichas con amigos y a los veranos en el pueblo.

Mercadona ha sabido tocar la fibra sensible con un producto que es mucho más que pan y embutido; es cultura popular comestible.

De esta manera, la cadena de supermercados confirma su apuesta por los productos regionales, como ya hizo con la empanada gallega o los mochis.

Cómo maridar tu ‘bollu’ con estilo

Aquí es donde entra nuestro toque personal para elevar este producto low-cost a la categoría de aperitivo gourmet.

Si tienes pensado organizar un picoteo en casa, no puedes servirlo de cualquier manera.

Hemos fichado el complemento perfecto para que la presentación esté a la altura del sabor.

Este «bollu preñáu» pide a gritos ser servido sobre una tabla de cortar rústica. Nosotros te recomendamos combinarlo con la Sidra Natural Asturiana (también disponible en el súper) y usar unas servilletas de lino o algodón en tonos crudos. Si quieres darle un toque chic, preséntalo junto a unos quesos suaves para equilibrar la potencia del chorizo. ¡El contraste es brutal!

Una opción versátil para tu despensa

Lo mejor de este lanzamiento es que nos soluciona la papeleta en multitud de ocasiones.

Es perfecto para poner en la mochila de los niños para la hora del recreo, ya que aguanta bien el transporte y es muy energético.

También nos salva esas cenas de viernes en las que no nos apetece cocinar nada elaborado.

Al final, lo importante es tener a mano opciones que sean rápidas, baratas y estén buenas.

Eso sí, ten en cuenta que es un producto contundente.

No es para comerse tres de una sentada (aunque ganas no faltan), sino para disfrutarlo como un capricho ocasional dentro de una dieta equilibrada.

Corre, que vuelan (literalmente)

Como suele pasar con las novedades virales de Mercadona, el stock está siendo un poco irregular en algunas zonas.

Hemos notado que a partir de las 19:00 horas es difícil encontrar unidades en la sección de horno.

La reposición es diaria, pero el ritmo de ventas está siendo frenético, especialmente los fines de semana.

Por lo tanto, si lo ves en tu próxima visita, no te lo pienses mucho y pon un par en el carro.

¿Vale la pena frente a un horno tradicional?

Sabemos lo que estás pensando: ¿puede un pan de supermercado competir con uno de obrador?

La respuesta nos ha sorprendido gratamente.

Evidentemente, el toque artesano de un horno de pueblo es inimitable.

Sin embargo, por 0,90 euros, la versión de Mercadona consigue un aprobado muy alto.

El chorizo tiene sabor y no es pura grasa, y el pan tiene una textura más que digna.

Frente a opciones de bollería industrial dulce, esta alternativa salada nos parece mucho más interesante y saciante.

Así se evita caer siempre en lo mismo y variamos un poco nuestros menús rápidos.

Nosotros ya hemos hecho hueco en la despensa para este pequeño placer del norte. ¿Y tú, te animas a probar el sabor que está conquistando medio país?