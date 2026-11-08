Cafè com el d’una cafeteria per menys de 65 euros: la nova joia de Lidl ho fa possible

Disseny retro, pressió professional i escumador de llet en un sol aparell. Una opció que promet revolucionar els matins dels amants del bon cafè.
Des de fa uns dies, una nova cafetera està causant sensació a les xarxes socials i a les botigues físiques. Es tracta d’una proposta de Lidl que, per només 62,99 euros, permet preparar a casa un cafè amb qualitat de barista. Amb un disseny atractiu, funcionalitats completes i un preu difícil d’igualar, aquesta màquina es posiciona com una opció guanyadora per a qui busca elevar el seu ritual cafeter sense buidar la butxaca.
Disseny i funcionalitat: petita per fora, completa per dins
Un dels primers detalls que crida l’atenció és la seva estètica retro, amb formes arrodonides i acabat en color crema. És un disseny que recorda les cafeteres clàssiques dels anys 60, però adaptat a les cuines modernes.
La seva mida compacta la fa perfecta per a espais reduïts, sense sacrificar funcionalitat. Inclou una safata antigoteig extraïble, ideal per a una neteja fàcil, i un dipòsit d’aigua de 1,35 litres que permet diverses preparacions abans de tornar a omplir.
A més, està equipada amb filtres per a una o dues tasses, cosa que permet adaptar la quantitat a cada moment. El seu maneig és senzill, sense complicacions, apte per a qui no té experiència prèvia amb cafeteres de braç.
Cafè amb cos i escuma: l’experiència barista a l’abast de tothom
Però el més rellevant és al seu interior. La cafetera compta amb una bomba de pressió de 15 bars, un estàndard en models professionals que permet extreure el cafè amb força i obtenir aquella escuma densa i persistent que caracteritza els bons espressos.
A això s’hi afegeix un escumador de llet integrat, un detall que marca la diferència. Amb ell, es poden preparar capuccinos, lattes o simplement una llet calenta escumosa que converteix qualsevol cafè en una beguda de cafeteria.
El resultat és una tassa amb aroma intens, sabor equilibrat i textura cremosa, fins i tot utilitzant cafès mòlt convencionals. Per a qui busca replicar la seva beguda preferida sense sortir de casa, aquesta màquina ho posa a l’abast amb només prémer un botó.
Per a qui és ideal aquesta cafetera?
Aquest model està clarament pensat per a un perfil concret: amants del cafè que no volen gastar una fortuna, però sí valoren la qualitat a cada tassa. També és perfecta per a qui viu en pisos petits, estudis o cuines amb poc espai.
A més, el seu ús intuïtiu i ràpid la converteix en una bona opció tant per als matins atrafegats com per a moments més tranquils. No cal experiència prèvia: només cal posar-hi el cafè mòlt, accionar el braç i deixar que la màquina faci la resta.
Fins i tot pot ser una bona elecció com a primera cafetera exprés, per a qui vol fer el salt des de les càpsules a una preparació més artesanal i econòmica.
Comparatives i possibles limitacions: millor que altres opcions?
Al mercat hi ha altres cafeteres d’estil similar, fins i tot dins del propi catàleg de Lidl. La marca també ha promocionat en altres ocasions models més bàsics per uns 45–50 euros, amb una estètica semblant però sense escumador de llet ni bomba de 15 bars.
Val la pena aquesta per 62,99 euros? Tot indica que sí. L’escumador i la pressió extra són diferències notables que justifiquen el preu. No obstant això, cal tenir en compte algunes limitacions: el cos està fet de plàstic, no és tan silenciosa com models de gamma alta, i no inclou molinet de cafè.
En comparació amb marques com De’Longhi o Cecotec, que ofereixen prestacions similars a partir de 100 euros, aquesta cafetera de Lidl es posiciona com una alternativa low-cost però eficaç, ideal per a qui prioritza el preu sense renunciar al plaer d’un bon cafè.
El cafè de sempre, ara a casa
Cafeteries n’hi ha moltes, però no tots els matins es té temps o ganes de sortir. Amb propostes com aquesta, el bon cafè ja no és exclusiu dels locals especialitzats. Lidl ha aconseguit apropar l’experiència barista a les llars, i ho ha fet a un preu realment competitiu.
Si ets dels qui gaudeixen d’un caputxino escumós o un espresso amb cos, aquesta petita màquina pot ser la teva pròxima adquisició. I si ja l’has provada, explica’ns: està a l’altura de les teves expectatives?
Has provat aquesta cafetera exprés de Lidl? Quines altres opcions recomanes? Comparteix la teva experiència i uneix-te a la conversa.
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