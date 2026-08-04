Un jaciment arqueològic desafia tot el que es creia de la metal·lúrgia més antiga de la península ibèrica

Portem dècades repetint un error monumental als llibres de text sobre els nostres avantpassats. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar en llegir les noves dades).
La història oficial assegurava que la metal·lúrgia avançada del plom va arribar a les nostres costes de la mà dels navegants fenicis. Però la ciència acaba de dinamitar aquesta teoria per complet.
El gir radical que desmunta l’arqueologia clàssica
Un equip d’investigadors liderat per la Universitat de Granada ha demostrat que la producció de plom va començar a la península ibèrica fa gairebé 4.000 anys. Exactament, 1.800 anys abans del que dictava el dogma històric establert.
L’epicentre d’aquest terratrèmol científic es troba al jaciment de Minferri, situat a la localitat lleidatana de Juneda. Allà, entre cabanes i sitges excavades a la roca, els arqueòlegs han recuperat proves físiques inqüestionables d’una tecnologia que ningú esperava trobar en aquella època.
Estem parlant de restes d’escòries, vasos de reducció i anàlisis químiques avançades que situen la manipulació del metall entre el 1900 i el 1700 a. C. (i fins i tot amb arrels que freguen el 2800 a. C. gràcies a comptes de collar trobats a Tarragona).
A diferència dels posteriors interessos comercials fenicis, aquestes comunitats indígenes no buscaven extreure plata; fonien i manipulaven el plom de manera local i purament autònoma.
El misteri del rebuig tecnològic
El més fascinant d’aquest descobriment no és només la data, sinó el seu desconcertant final. Després de dominar la tècnica durant segles, aquelles poblacions van decidir abandonar per complet el treball del plom.
Aquest fenomen, conegut pels experts com el rebuig d’una innovació, és extremadament rar de documentar. Ningú comprèn encara per què una societat sencera va decidir donar l’esquena a un avanç metal·lúrgic tan valuós per tornar a estadis anteriors.
Va ser un canvi cultural profund, una crisi de recursos o un tabú desconegut? El cert és que la tecnologia es va esvair al nord-est peninsular molt abans que el món mediterrani tornés a posar els seus ulls a les nostres mines.
T’imaginaves que els nostres avantpassats de l’Edat del Bronze guardaven secrets tecnològics d’aquest calibre a casa nostra?