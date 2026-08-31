Un exèrcit de 1800 persones: la sorprenent força humana que mou una torre de 360 tones al Japó

Hi ha reptes que semblen titànics. Imagina moure un edifici sencer, amb segles d’història gravats a cada pedra. Un pes que desafia la lògica.
Una autèntica bogeria que, en ple segle XXI, s’ha fet realitat al Japó. Una proesa que ha deixat el món bocabadat. Un moviment imprescindible per a la seva conservació.
El secret d’una força inaturable
Però el més sorprenent no és el què, sinó el com. Oblida les grues gegants que dominen el cel de les nostres ciutats. Deixa de pensar en les tecnologies d’enginyeria més avançades.
El Japó ens ha donat una lliçó magistral. Ens ha mostrat el poder de la unitat i la saviesa ancestral. Un espectacle visual d’una altra època que ha esdevingut viral.
Parlem de la torre del castell de Hirosaki. Una estructura massiva de 360 tones. Un colós de fusta i pedra. Situada a la prefectura d’Aomori, un tresor nacional.
Un exèrcit de gairebé 1.800 persones ha aconseguit el que semblava impossible. Han desplaçat manualment aquesta fortalesa. Un moviment que desafia la gravetat.
La solució ancestral: mètode hikiya
Aquesta proesa no és fruit de la improvisació. Forma part d’un ambiciós projecte de conservació. L’objectiu és protegir aquest castell històric. La seva preservació és definitiva per al patrimoni.
Els voluntaris van utilitzar una tècnica tradicional japonesa. S’anomena hikiya. Aquest mètode permet traslladar edificis complets sense necessitat de desmuntar-los.
Moure una estructura de 360 tones amb les teves pròpies mans sembla ciència-ficció. Però aquest mètode ancestral té solucions definitives per als reptes més grans.
La torre va ser col·locada amb cura sobre rails especials. Grans cordes, lligades amb mestratge, van entrar en acció. La força col·lectiva dels participants va fer la seva màgia. Un truc d’enginyeria sense motor.
L’objectiu era clar: salvar un bé cultural important del Japó. Una decisió valenta que ha mobilitzat milers de ciutadans. Un projecte que ha capturat l’atenció del planeta.
Una fita històrica en moviment
Durant un cap de setmana decisiu, els participants es van organitzar en grups. Van treballar junts, amb una coordinació perfecta. Al ritme dels tradicionals crits d’esforç japonesos.
El dissabte van moure la construcció 1,13 metres. El diumenge, van sumar un altre desplaçament de 1,09 metres. Més de dos metres avançats amb la pura voluntat humana. (Sí, a nosaltres també ens costa de creure aquesta resistència).
Aquesta fase del projecte busca desplaçar manualment la torre uns cinc metres en total. Per a això, un total de 4.100 persones participaran en diferents jornades. Un compromís comunitari exemplar.
La resposta de la població nipona ha estat, senzillament, colossal. Gairebé 8.000 persones van sol·licitar participar en aquesta gesta única. La demanda va superar totes les expectatives.
El Japó, mestre en preservació
Aquesta dedicació subratlla la profunda veneració del Japó per la seva història. Un respecte que es transmet de generació en generació. Un valor que altres societats potser hem oblidat massa sovint.
No és la primera vegada que el castell de Hirosaki es mou del seu lloc. L’any 2015, ja es va desplaçar uns 80 metres. L’objectiu era reparar els seus murs de pedra, danyats per un terratrèmol.
Ara, amb els treballs de reparació acabats, és hora de retornar la torre al seu lloc original. El seu lloc definitiu al costat del castell. Una tasca que ha generat una expectació viral arreu del món.
El trajecte complet per a la torre és de 73 metres. La resta del recorregut es farà amb maquinària especialitzada. Però la part més espectacular, la de la força humana, ja ha passat.
El castell de Hirosaki, construït el 1611 i reconstruït al segle XIX, és una joia. És un dels 12 castells originals que encara es conserven al Japó. La seva preservació és, sense dubte, imprescindible per entendre el país.
El teu estalvi d’atenció: una lliçó
Aquesta història ens recorda que la intel·ligència i la determinació humanes no tenen límits. Especialment quan es tracta de protegir el nostre passat. Un llegat cultural que és de tots.
Ja coneixes el secret darrere d’aquesta proesa sorprenent. La pròxima vegada que vegis un monument, pensa en la gent que el va construir. I també en la gent que és capaç de moure’l. Quines altres meravelles haurem de desplaçar en el futur?