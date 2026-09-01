Com al Nepal, un GLOF massiu al Guadarrama fa 49.000 anys: així la riuada va guiar els primers neandertals de Segòvia

La notícia ens va sacsejar. Des de l’Himàlaia, un glacial es va desplomar amb una força inimaginable. Va esborrar un pas fronterer en pocs minuts, una imatge que ens persegueix. (Sí, a nosaltres també ens va posar la pell de gallina).
Però, què passaria si et digués que un desastre d’una magnitud similar, una catàstrofe natural, va ocórrer aquí mateix, a la nostra península, fa milers d’anys?
No parlem d’una simple riuada. Aquest esdeveniment colossal, un veritable tsunami interior, no només va canviar el paisatge per sempre. Va ser el detonant d’una de les històries més fascinants de la nostra prehistòria.
Una solució inesperada de la natura per a la vida humana. Una revelació que la ciència acaba de desenterrar.
Estem parlant d’un GLOF massiu. Una inundació per desbordament de llac glacial a la Sierra de Guadarrama. Fa uns 49.000 anys, el cor de Segòvia va ser el centre d’un desastre èpic.
Un fenomen natural que, tot i el seu poder destructiu, va obrir les portes a l’arribada dels primers neandertals a la regió.
La Guadarrama, un Nepal prehistòric
En aquella època, la Sierra de Guadarrama no era com la coneixem avui. Els seus cims estaven coberts per extenses glaceres. Quan aquestes masses de gel van començar a fondre’s lentament, van crear una sèrie de llacs glacials, autèntiques bombes de rellotgeria a la muntanya.
Un dia, el desastre era inevitable. Un d’aquests llacs va cedir bruscament. La ruptura va alliberar una cascada gegantina d’aigua, fang, pedres i branques. Una riada amb una velocitat i una força devastadores que va fluir pels valls de l’Eresma i el Duratón, emportant-se tot al seu pas.
L’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME-CSIC) ho ha estudiat. Les proves són aclaparadores. Els geòlegs, com Andrés Díez Herrero, han trobat sediments d’aquesta riuada a l’Abrigo del Molino. Aquestes capes estan més d’11 metres per sobre del curs actual del riu Eresma. (Una autèntica bogeria!).
La naturalesa sovint actua de maneres que ens superen. Aquest GLOF va ser un esdeveniment que va canviar el mapa, i el destí, de tota una regió.
La riuada que va obrir les portes a la humanitat
Però aquí ve la part més sorprenent, la que converteix aquesta història en un secret revelador. Quan aquesta colossal riuada va arrasar el paisatge, el valle estava buit. La cova de l’Abrigo del Molino, un lloc clau per a la investigació, no tenia habitants.
El GLOF no va destruir cap assentament. Al contrari, va netejar el terreny. Va deixar un valle lliure i habitable. Va preparar l’escenari per als qui arribarien milers d’anys després. Un exemple més de com la natura, sense voler-ho, pot ser la nostra millor aliada.
Els arqueòlegs van descobrir una cronologia fascinant. A la base del jaciment, les capes de la gran riuada. Just a sobre, els nivells musteriens. Aquí és on trobem les eines de pedra que usaven els nostres avantpassats més robustos: els neandertals.
Aquesta seqüència estratigràfica és la validació definitiva. Permet datar amb una precisió increïble l’arribada d’aquests primers pobladors. Els neandertals no van ser testimonis de la riuada, sinó que van colonitzar el territori un cop la fúria de l’aigua s’havia calmat i el valle s’havia estabilitzat.
Així, aquesta riuada massiva, que podria haver estat una tragèdia, es va convertir en el catalitzador de la presència humana. Va guiar els nostres avantpassats cap a un nou hogar. Un truc geològic del destí, potser?
Un avís del passat per al nostre present
La història no és només per a curiosos. Aquests fenòmens glacials no són exclusius de llocs llunyans. Es calcula que 15 milions de persones arreu del món viuen exposades a aquests “tsunamis glacials”. El risc és constant, i l’Himalaya no és l’únic lloc amenaçat.
Els experts ja adverteixen. Mecanismes equivalents al que va devastar l’Eresma i, més recentment, el valle del Trishuli al Nepal, podrien ocórrer avui dia als Alps. La Sierra de Guadarrama ja ens va avisar fa milers d’anys.
El coneixement d’aquests esdeveniments antics és una eina imprescindible. Ens ajuda a entendre millor el nostre planeta. I sobretot, ens prepara per als reptes futurs.
Haver llegit això és una decisió intel·ligent. Ens dona una perspectiva única sobre el poder de la natura i la nostra pròpia història. Una història que encara s’escriu, oi?