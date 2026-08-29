170 anys abans de Cook: l’expedició espanyola que va estar a punt de conquerir Austràlia

Imagines un món on Austràlia parlava català? O, almenys, on la seva història hagués començat de la mà de la corona espanyola, 170 anys abans de James Cook?
Aquesta història oblidada és més que un simple viatge. És la crònica d’una oportunitat d’or que es va escapar per poc, un gir del destí que va reescriure el mapa mundial en silenci.
La promesa d’un continent ocult
Durant els regnats de Felip II i Felip III, la febre dels descobriments espanyols era imparable. L’objectiu? Trobar la llegendària Terra Australis Incognita.
Antics mapes grecs i romans ja en parlaven. Se deia que era un lloc replet d’or i pedres precioses. Una temptació massa gran per ignorar per a una Corona àvida de riquesa. (I, sincerament, qui no hauria picat?)
Abans, ja hi va haver intents. L’expedició de Gabriel de Castilla el 1603, per exemple, va acabar descobrint les primeres illes de l’Antàrtida. Però la gran joia continuava amagada.
Les illes Salomó, ja descobertes el 1567, van ser el focus següent. Però cap d’aquests arxipèlags es va revelar com l’esmunyedissa Terra Australis Incognita. El misteri continuava intacte.
Els arquitectes de la quasi-conquesta
L’any 1605, una nova missió es va posar en marxa. El virrei del Perú va confiar el comandament al portuguès Pedro Fernández de Quirós, un veterà de l’expedició a les Salomó.
Quirós tenia una convicció inquebrantable: evangelitzar els illencs. Però el seu gran objectiu era trobar la Terra Australis. Sabia la ruta cap als llunyans Mars del Sud.
Va reclutar una tripulació d’elit. Entre ells, un nom clau: Luis Váez de Torres, com a capità de la nau San Pedro. La història estava a punt de fer un gir definitiu.
Els orígens de Torres són incerts, però se’l suposa gallec. Els mariners l’anomenaven “el Bretó”. Havia demostrat la seva vàlua en les flotes de Nova Espanya i el Perú. Un marí amb molta experiència.
La història és plena de “què hagués passat si…”. Aquest és un dels més fascinants.
El viatge que ho va canviar tot
La flota de Quirós estava formada per tres vaixells: el San Pedro y San Pablo (la capitana), el San Pedro (de Torres) i un patatxe anomenat Los Tres Reyes Magos. Sumaven 270 homes entre mariners i soldats.
Van salpar del port d’El Callao el 21 de desembre de 1605. Cinc mesos més tard, van arribar a l’actual arxipèlag de Vanuatu. Allà, un fet crucial: Quirós va batejar les illes amb el nom d’“Austrialia del Espíritu Santo”.
Sí, has llegit bé. L’origen del nom del futur continent australià es remunta a aquesta expedició espanyola. Un detall històric que pocs coneixen. (Ens va volar el cap quan ho vam descobrir).
A Vanuatu, van fer provisió de queviures. Van revisar les cartes nàutiques per escollir la millor ruta. Però el bon rumb de l’expedició aviat faria un gir inesperat.
La tempesta, el motí i el lideratge de Torres
L’11 de juny de 1606, una tempesta es va desfermar sobre Vanuatu. Va separar la nau capitana de Quirós de les seves dues companyes. I aquí és on la història es torna encara més apassionant.
Segons el cronista Diego de Prado y Tovar, la partida de Quirós no va ser només per la tempesta. Sembla que hi va haver un motí dels seus propis mariners. Estaven descontents i desanimats.
Amb Fernández de Quirós absent, Torres i Prado van quedar com a únics capitans. Van obrir les ordres segellades del virrei del Perú. Prado havia estat designat almirall en cas de separació. Però va cedir el comandament a Luis Váez de Torres.
Una decisió que va canviar el curs de la missió. Junts, van decidir buscar la ruta cap a Manila, la capital de les Filipines espanyoles. Però el destí els tenia reservada una gran sorpresa.
La trobada amb el continent prohibit
Vents contraris els van impedir prendre el pas marítim per la costa nord de Papúa. Durant tres mesos, Torres i Prado van navegar per les aigües que separen Nova Guinea i Austràlia. Van fer contacte amb els nadius. I van prendre possessió de les illes de Tagula i Basilaki per al Rei d’Espanya.
Les naus van comprovar que Nova Guinea era una illa. Van haver d’esquivar nombrosos esculls entre Papúa i Austràlia. Va ser una navegació extremadament perillosa.
Per aquesta raó, Torres va prendre una decisió crucial: no continuar navegant cap al sud. Aquesta ordre va evitar que posés peu a terra a Austràlia 170 anys abans que James Cook.
Però, segons el relat de Prado, els vaixells de Torres van ser els primers europeus a albirar el cap York del continent australià. El van veure, però no hi van desembarcar.
Després, van virar rumb al nord i van arribar a Manila un any més tard, el maig de 1607. Una gesta colossal. L’estret que divideix Nova Guinea d’Austràlia va ser batejat amb el seu nom: l’Estret de Torres. Un nom que perdura avui dia.
El secret robat i l’oportunitat perduda
La història no va ser justa amb Torres. A la seva arribada a Manila, les autoritats espanyoles li van impedir anar a Madrid per informar dels seus descobriments. L’excusa? Els seus vaixells eren necessaris a les Filipines. Una decisió que sembla, avui, un gran error.
Només Prado y Tovar va aconseguir tornar a Espanya. Però la informació de les cartes nàutiques de l’expedició? Va ser robada pels anglesos en el seu assalt a Manila el 1765. (Un cop baix per a la història espanyola).
Aquest robatori va ser clau. Va propiciar l’èxit posterior de l’expedició de Cook als Mars del Sud. La informació espanyola, una vegada oculta, va ser la base per al “descobriment” britànic.
La falta d’interès d’Espanya, Portugal i Holanda per finançar expedicions costoses cap a una terra allunyada va fer la resta. L’Índia i el sud-est asiàtic ja procuraven prou riqueses. Austràlia va haver d’esperar el segle XVIII i l’interès d’Anglaterra.
Una història que ens recorda que la fortuna i la fama no sempre van de la mà amb el veritable mèrit. Quantes altres gestes esperen ser redescobertes?