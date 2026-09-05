DJI ROMO 2: El robot aspirador con brazo extensible

Cada día es la misma historia. La suciedad se esconde, tú la buscas sin éxito. Tu robot aspirador se rinde justo donde comienza el verdadero desafío del hogar.

Aquellos rincones oscuros, bajo los muebles, bajo el sofá, son un imán silencioso para el polvo y los alérgenos. Una batalla perdida para muchos robots. Pero ahora, la solución definitiva llega de donde menos lo esperas, y con una tecnología que cambiará el juego por completo.

La era de la limpieza sin límites ha comenzado

¿Imaginas un mundo donde la suciedad oculta ya no tiene escapatoria? ¿Donde cada rincón de tu casa queda impecable, sin que tengas que mover un dedo ni forzar la espalda? Pues, eso ya es una realidad gracias a una empresa que hasta ahora miraba al cielo.

DJI, la marca que domina los cielos con sus drones y cámaras, ahora aterriza en tu casa con su serie ROMO 2. Estos robots aspiradores no son una evolución, son una revolución silenciosa (y créenos, lo decimos de verdad) que redefine la limpieza del hogar. Han aplicado su experiencia en percepción espacial, desarrollada para sus aeronaves insignia, directamente al suelo doméstico.

Nuestro consejo: olvida todo lo que creías saber sobre robots aspiradores. La tecnología de los drones no solo vuela, sino que también limpia donde nadie más puede llegar.

Inteligencia Artificial: el ojo que todo lo ve

El corazón del ROMO 2 es un avanzado sistema de percepción impulsado por IA de última generación. Esta inteligencia no solo «ve» tu entorno, sino que lo interpreta y toma decisiones en tiempo real de manera autónoma. Puede distinguir entre suciedad seca y líquidos, ajustando su comportamiento de manera instantánea. Si detecta una alfombra, aumenta la succión de manera automática. Si hay un derrame, activa una limpieza focalizada para no esparcirlo (un error común de otros robots que nosotros mismos hemos sufrido y es un desastre).

Pero su capacidad va mucho más allá. Gracias a su sofisticada tecnología de navegación, detecta objetos de solo 2 mm de grosor (sí, has leído bien, ¡dos milímetros!). Esto significa que los cables, las alfombrillas de las mascotas o cualquier pequeño obstáculo ya no serán un problema. Incluso puede reconocer e ignorar obstáculos transparentes como vidrios o espejos. ¡Adiós a los golpes innecesarios y a los muebles rayados!

¿Y qué pasa con la suciedad en la oscuridad? El ROMO 2 está equipado con un proyector inferior calibrado y con luz de detección nocturna. Esto le permite identificar la suciedad incluso en condiciones de baja luminosidad. Y lo mejor: lo hace sin deslumbrar a tus mascotas ni a ningún miembro de la familia. Una solución elegante para la limpieza 24/7.

El brazo extensible: la clave del secreto

Aquí llega la innovación que rompe todos los moldes. La serie ROMO 2 introduce una estructura adaptativa guiada por un sensor LiDAR integrado. Pero la joya de la corona es su brazo robótico de gran alcance. Este mecanismo de fregado con oscilación de 123° no es un simple detalle, es su característica más diferencial y viral.

Permite al robot ganar 7,8 cm de alcance lateral y, atención, profundizar hasta 4,5 cm bajo los muebles flotantes. Esta es la solución definitiva para esa suciedad que hasta ahora era intocable, un secreto revelado por una limpieza perfecta. Imagina no tener que mover la mesa de centro ni agacharte bajo la cama para llegar al último rincón. Es una libertad absoluta que hasta ahora solo podíamos soñar.

La potencia de succión del DJI ROMO 2 es de 36.000 Pa. Esto lo convierte en un dispositivo ideal para la limpieza de alfombras. Una placa de presión especial crea un semisellado con la superficie para extraer el polvo incrustado en una sola pasada. Además, sus patas robóticas le permiten superar desniveles y escalones de hasta 4 cm en un solo nivel y hasta 8,5 cm en doble nivel (sí, un auténtico escalador doméstico que no se rinde ante nada).

Consejo de experto: el brazo extensible no es un simple extra. Es tu aliado definitivo para una limpieza realmente a fondo, eliminando la suciedad que ningún otro robot puede ni soñar tocar. Es el imprescindible que tu hogar pedía.

Silencio y autonomía: el lujo de la limpieza

Nadie quiere un robot ruidoso en casa. El ROMO 2 incorpora 32 materiales aislantes y cámaras silenciadoras que reducen la energía acústica hasta un 85%. Opera a unos discretos 85 dB en modo silencioso. Esto significa que puede limpiar mientras trabajas, descansas o incluso duermes, sin perturbaciones. Es un lujo real para nuestra tranquilidad (y la de nuestros vecinos, sí, lo tenemos en cuenta).

Su base de recarga e higienización es otro punto fuerte, un truco oculto para el ahorro de tiempo. Cuenta con una mesa de lavado nanocristalina que evita la acumulación de suciedad con cuatro chorros de agua a alta presión y un puerto de succión de 16 mm. Promete hasta 365 días de funcionamiento sin mantenimiento manual. ¿Un año entero sin tener que vaciar o limpiar el robot? Es un ahorro de tiempo y esfuerzo que nos cambia la vida por completo y beneficia directamente nuestro bolsillo.

Además, soporta carga rápida de 55 W, alcanzando el 100% de la batería en solo 2,5 horas. La privacidad también es una prioridad para DJI. El modo de datos locales permite cortar la conexión de la app a internet, evitando la sincronización de fotos o mapas con servidores externos. Incluso tienes la opción adicional de desactivar la cámara y el micrófono en cualquier momento. Control total para ti, sin preocupaciones.

La tendencia que marcará un antes y un después

Esta serie ROMO 2 de DJI no es solo un robot aspirador, es un símbolo de la convergencia tecnológica. Demuestra cómo la innovación de un sector puede transformar otro. De la precisión de los drones que sobrevuelan cielos a la eficacia de un sistema que limpia cada centímetro cuadrado de tu hogar. Es el hogar inteligente elevado a un nuevo nivel, donde la limpieza ya no es una carga sino un proceso totalmente autónomo e impecable, una solución que esperábamos con ganas.

La disponibilidad de la serie DJI ROMO 2 comienza este mismo mes de septiembre. Ya puedes encontrarla en la tienda oficial de DJI y distribuidores autorizados. No esperes a ver cómo tus vecinos disfrutan de un hogar impecable sin esfuerzo. Esta es tu oportunidad de dar un salto hacia el futuro de la limpieza doméstica, y el error sería no aprovecharla.

La limpieza oculta es un problema del pasado. Es hora de dejar que la tecnología haga el trabajo sucio de verdad, y lo haga de la mejor manera posible. ¿Estamos preparados para esta nueva era de la limpieza?