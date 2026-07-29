Científicos utilizan IA para examinar 170.000 restos óseos y confirman un patrón evolutivo insólito

Llevamos décadas pensando que la evolución de las especies es una carrera de fondo, un proceso lento y silencioso que Darwin dibujó con precisión milimétrica en nuestros libros de texto. (Y sí, nosotros también dimos por buena esta teoría durante toda la EGB).

Pero la tecnología ha decidido remover los cimientos de la biología moderna de un solo golpe. Y lo que te contaremos ahora mismo hará que mires tus manos con una mezcla de fascinación y absoluto desconcierto.

El secreto que la IA acaba de desenterrar

Un equipo internacional de científicos ha puesto a trabajar una supercomputadora en el análisis masivo de más de 170.000 huesos fósiles repartidos por todo el planeta. El objetivo era simple sobre el papel pero titánico en la práctica: procesar millones de años de historia natural sin sesgos humanos.

Lo que la inteligencia artificial ha encontrado en las entrañas de aquellos restos arqueológicos no se parece en nada a lo que nos enseñaron en la escuela. La evolución no camina a paso ligero; da saltos cuánticos que dejan K.O. a la lógica tradicional.

Durante años, los paleontólogos se han roto los lomos intentando encontrar los famosos eslabones perdidos en el registro fósil. Buscan una transición suave, una cadena de pequeños cambios morfológicos que expliquen el paso de una criatura a otra.

No obstante, la máquina ha demostrado que la naturaleza funciona a base de explosiones súbitas. Las especies se mantienen estables durante millones de años y, de repente, mutan de forma drástica en un parpadeo geológico impulsadas por crisis ambientales.

El verdadero motor del cambio biológico

Aquí es donde la investigación se pone realmente interesante para nuestro bolsillo y nuestra comprensión del futuro. Si el entorno cambia de golpe, la respuesta de la vida no es negociar una adaptación pausada, sino reinventarse o morir en tiempo récord.

El estudio confirma que el ritmo evolutivo está directamente conectado con cataclismos globales. (Una lección que deberíamos aplicarnos ahora mismo viendo cómo está el clima ahí fuera).

La Universidad encargada de coordinar el proyecto ha señalado que este volumen de datos cambia las reglas del juego. Ya no podemos mirar el pasado como una línea recta, sino como una montaña rusa llena de acelerones inesperados.

¿Sabías que este mismo patrón de cambio explosivo se está detectando ahora en la manera en que nuestras propias células reaccionan al estrés urbano? La historia, al final, siempre se repite.

Quedan muy pocos ejemplares de la vieja escuela científica que continúen defendiendo el gradualismo puro tras este golpe de efecto digital. La revolución de los datos ha llegado a la biología para quedarse, y la verdad es que apenas estamos rascando la superficie de lo que nos espera.

¿Esperabas que la ciencia corregiría a Darwin de esta manera tan salvaje?