National Geographic elige la piscina natural de España que causa furor en las redes sociales

El verano ya está aquí y la búsqueda del refugio perfecto para escapar del asfalto se ha convertido en una auténtica obsesión nacional. Olvídate de las playas masificadas donde no cabe ni un bañista más. Existe un rincón paradisíaco que parece sacado de una isla del Caribe, pero que está mucho más cerca de lo que imaginas.

Los amantes de la naturaleza y los buscadores de fotos perfectas para Instagram acaban de recibir la mejor noticia del año. Una prestigiosa publicación internacional ha dictado sentencia sobre cuál es el paraje acuático interior más espectacular de nuestro país. (Sí, nosotros también ya estamos preparándonos para organizar una escapada este mismo fin de semana).

El veredicto del gigante de los viajes

La reconocida revista National Geographic ha elaborado una lista exclusiva con los espacios naturales más bellos de la Península Ibérica. Para sorpresa de muchos, la medalla de oro a la piscina natural más fotogénica de España se la ha llevado un enclave oculto en el interior de la Comunidad Valenciana.

Hablamos del paraje del Pou Clar, un tesoro fluvial situado en el municipio de Ontinyent, al sur de la provincia de Valencia. Este nacimiento de agua destaca por una serie de pozas calcáreas excavadas en la roca viva durante miles de años por el río Clariano. El contraste del terreno rocoso con la transparencia del agua genera un efecto visual que hipnotiza a cualquiera.

La letra pequeña que debes conocer es que el agua de este manantial brota directamente del subsuelo a una temperatura media de 13 grados. Es un auténtico baño helado ideal para reactivar la circulación y combatir las olas de calor más extremas que sufrimos en verano.

Un oasis de aguas turquesas

El origen de la popularidad de este oasis valenciano no es casualidad. Los expertos en paisajismo y fotografía de viajes han valorado la pureza de sus aguas, que mantienen un tono azul turquesa cristalino casi imposible de encontrar en otros ríos. Cada una de las pozas del complejo tiene un nombre tradicional único, como el ‘Pou dels Cavalls’ o el ‘Pou Gelat’, reflejando la rica historia local del entorno.

Las características de este entorno natural obligan a las autoridades a tomar medidas drásticas para su conservación. Para evitar que el turismo masivo destruya este ecosistema tan frágil, el Ayuntamiento de Ontinyent ha implementado un sistema estricto de control de aforo durante los meses de temporada alta. El acceso está limitado a un número cerrado de visitantes diarios, por lo que es obligatorio reservar tu plaza con antelación en su web oficial.

El beneficio estrella de visitar el Pou Clar es que el espacio está completamente acondicionado para pasar el día en familia o con amigos de forma respetuosa. Cuenta con una zona de picnic habilitada bajo la sombra de pinos centenarios, senderos señalizados para hacer rutas de senderismo cortas y accesos escalonados para entrar al agua con total seguridad.

Mucho más que un simple baño

¿Sabías que este cañón fluvial también es un punto de encuentro muy codiciado para los aficionados al barranquismo y la escalada deportiva? Las paredes de piedra caliza que rodean las pozas ofrecen vías con diferentes niveles de dificultad que atraen a deportistas de toda Europa durante la primavera y el verano.

Los hosteleros de la comarca de la Vall d’Albaida gestionan informes que prevén un lleno absoluto en los alojamientos rurales cercanos para los meses de julio y agosto. El turismo de interior está experimentando un crecimiento histórico, ya que cada vez más viajeros nacionales buscan conectar con la naturaleza virgen en lugar de acudir a las masificadas costas tradicionales.

La cuenta atrás para tu reserva

Las multas por acceder al recinto protegido sin la entrada correspondiente o por estacionar el vehículo en zonas no autorizadas de la carretera forestal pueden ascender a cientos de euros. Las patrullas de vigilancia ecológica controlan los accesos desde primera hora de la mañana para garantizar la seguridad de los bañistas y la limpieza del paraje.

Haber leído esto hoy te da la ventaja de planificar tu viaje antes de que las plazas disponibles para los días más cotizados del verano se agoten por completo en la plataforma digital. Asegurar tu pase ahora te garantiza un día de desconexión absoluta en un entorno de postal.

La gran pregunta que nos ronda la cabeza a todos es evidente: ¿te quedarás atrapado en la piscina municipal del barrio o reservarás ya tu rincón en este paraíso de aguas turquesas?