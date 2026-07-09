L’arqueología revela el cuidado profundo de los perros en Perú hace más de un milenio

La arqueología suele hablarnos de grandes batallas, imperios caídos y tesoros de oro macizo. (Pero a veces, la historia más profunda se esconde en un simple gesto de afecto).

Un descubrimiento reciente en las costas de Perú ha dejado a los expertos sin palabras. No es una joya real, ni un arma de guerra. Es la prueba definitiva de que, hace más de mil años, nuestra relación con los perros era, sorprendentemente, idéntica a la que tenemos ahora.

Mucho más que animales de trabajo

Hasta hace poco, la creencia generalizada era que las civilizaciones antiguas veían a los perros únicamente como guardianes o herramientas de caza. (La frialdad científica, una vez más, se ha quedado corta ante la realidad).

En el yacimiento peruano, los arqueólogos se han topado con algo que rompe cualquier prejuicio. Los restos encontrados muestran perros que no murieron por accidentes de caza ni por agresiones externas. Fueron enterrados con un cuidado minucioso, rodeados de ofrendas que estaban reservadas únicamente para los humanos más queridos de la comunidad.

La revelación que cambia el mapa emocional

Lo que realmente ha hecho saltar las alarmas es la posición de los cuerpos. No fueron depositados al azar. La forma en que fueron enterrados sugiere un ritual de despedida cargado de dolor y respeto.

Los análisis osteológicos revelan que muchos de estos animales vivieron hasta una edad avanzada, recibiendo cuidados a pesar de sus dolencias. Esto confirma que no se les sacrificaba cuando dejaban de ser útiles, sino que se les mantenía hasta el final de sus días.

Un vínculo sellado por la historia

Este hallazgo es una ventana abierta a la vida cotidiana de las sociedades preincaicas. Nos demuestra que el perro no era un extraño en la casa, sino un compañero que dormía al lado de los habitantes de la zona y que participaba activamente en su círculo íntimo.

El equipo de investigación, liderado por expertos de renombre, destaca que los enterramientos incluyen objetos de uso personal, algo que nunca antes se había documentado con tanta claridad en restos caninos de aquella antigüedad en Sudamérica.

¿Por qué este descubrimiento es viral?

La ciencia a menudo busca grandes cambios tecnológicos, pero lo que realmente nos conecta con el pasado es el sentimiento. Saber que alguien, hace diez siglos, lloró la pérdida de su mascota igual que lo hacemos nosotros hoy, nos acerca a aquellas civilizaciones de una manera visceral.

Sabíamos que los perros fueron domesticados hace miles de años, pero esta es la primera vez que tenemos una evidencia tan clara de la «humanización» de la mascota en el antiguo Perú. No eran solo animales; eran familia.

El legado de la ternura

Este descubrimiento también plantea preguntas sobre cómo hemos evolucionado realmente. ¿Hemos cambiado tanto en nuestras emociones? Quizás la tecnología ha avanzado, pero el vacío que deja un perro al morir sigue siendo el mismo en el siglo XXI que en el año 1000 d.C.

Queda mucho camino por recorrer en la excavación de esta zona, pero los datos iniciales ya son un bombardeo arqueológico. La historia no solo se escribe con leyes y edificios; se escribe con la lealtad de un perro que nos acompañó desde el principio de los tiempos.

¿Te habías parado a pensar que el afecto que le das hoy a tu mascota es una tradición que se remonta a épocas que ni siquiera imaginábamos? La arqueología, una vez más, nos pone un espejo delante para recordarnos que lo que es importante nunca cambia.