La inteligencia artificial logra leer secciones de papiros de Herculano calcinados por el Vesubio

Llevamos siglos mirando hacia el Vesubio pensando que la lava nos había arrebatado para siempre una de las bibliotecas más valiosas de la humanidad. Estos rollos de papiro, carbonizados por la erupción del año 79 d.C., parecían simples trozos de carbón inútiles. (Sí, nosotros también pensábamos que estaban totalmente perdidos).

Pero la tecnología acaba de romper una barrera que los historiadores daban por insuperable. Un equipo multidisciplinario ha utilizado inteligencia artificial para descifrar el contenido de estos documentos sin necesidad de desenrollarlos, lo que físicamente habría destruido el material al instante.

El milagro tecnológico detrás del carbón

El desafío era monumental. Al intentar abrir los papiros de la Villa de los Papiros en Herculano, estos se desintegraban como si fueran ceniza. El método tradicional era un callejón sin salida, pero la ciencia moderna ha encontrado un atajo brillante: la tomografía computada de alta resolución combinada con algoritmos de aprendizaje automático.

Los investigadores han logrado identificar la tinta en el interior de las estructuras carbonizadas. La IA ha sido entrenada para reconocer las sutiles diferencias de textura entre el papiro y la tinta antigua, reconstruyendo letras y frases completas en un entorno virtual 3D. Es, esencialmente, una radiografía que puede leer el pasado.

Hasta ahora, el acceso a estos textos era un sueño lejano. La tarea de escaneo y procesamiento ha permitido que el proyecto Vesuvius Challenge, que ha incentivado a expertos de todo el mundo, ponga sobre la mesa las primeras palabras legibles de textos que no se habían leído en casi dos milenios.

¿Qué dicen los papiros recuperados?

Los primeros resultados han causado una conmoción en la comunidad científica. Los fragmentos leídos hablan de temas filosóficos, centrados en el placer, la música y la comida, vinculados a la escuela epicúrea. Estamos ante una ventana directa al pensamiento cotidiano de la élite romana antes de que el volcán borrara su mundo del mapa.

La importancia de este avance no se limita a un par de pergaminos. Se estima que hay cientos de rollos en esta villa que aún no han sido abiertos. Si la IA es capaz de leer estos primeros documentos con tanta precisión, la cantidad de conocimiento perdido que podríamos recuperar es, literalmente, incalculable.

Estamos hablando de obras que podrían cambiar nuestra comprensión de la literatura, la historia y la filosofía clásica. Es como si, de repente, abriéramos una puerta en el tiempo hacia una biblioteca que creíamos quemada para siempre en la memoria de la historia.

El futuro de la arqueología ya no requiere palas

Este hallazgo marca el inicio de una nueva era. La arqueología ya no depende solo de la excavación física, sino de la capacidad de procesar datos del pasado. Como bien se documenta en el seguimiento de hallazgos tecnológicos, esta técnica podría aplicarse a otros objetos arqueológicos que, hasta hoy, eran considerados imposibles de estudiar.

La IA ha demostrado que puede ver donde el ojo humano es incapaz de llegar. Y lo mejor de todo es que este proceso es totalmente no invasivo. Mantenemos el objeto original intacto mientras extraemos la información vital.

Seguiremos muy de cerca los próximos avances de este proyecto. Si el Vesubio quiso silenciar estas voces hace 2.000 años, la inteligencia artificial se ha encargado de que, por fin, vuelvan a hablar. ¿Qué otros secretos crees que estarán guardados en estos rollos que aún esperan ser descifrados?