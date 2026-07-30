Espanya acuñará 50.000 monedas conmemorativas del Mundial 2026: valoradas por coleccionistas

Hay momentos que la historia convierte en eternos y que nuestro bolsillo, por pura nostalgia, necesita conservar para siempre. (Sí, nosotros también alucinamos cuando vimos la cifra en el Boletín Oficial del Estado).

La gesta histórica de La Roja en América del Norte ya tiene su reflejo oficial en metal precioso. El Ministerio de Economía acaba de dar luz verde a una emisión ultra limitada que promete desatar una auténtica guerra entre coleccionistas y aficionados al fútbol.

Solo habrá 50.000 piezas para todo el país

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene una misión clara: acuñar únicamente 50.000 unidades de esta pieza de colección irrepetible. No estamos ante calderilla común; hablamos de una auténtica obra de orquestación numismática pensada para custodiar el segundo entorchado mundial de nuestra selección.

El anverso de la moneda rinde homenaje institucional mostrando el retrato de Su Majestad el Rey Felipe VI, acompañado de la ley oficial y el año en curso. Pero el verdadero gancho emocional se esconde en la otra cara del metal, donde el reverso exhibe el logotipo exclusivo del torneo y la rotundidad de las palabras CAMPEONES DEL MUNDO en mayúsculas, inmortalizando aquel histórico gol de Ferran Torres en la prórroga contra Argentina.

Precio de salida y dónde conseguirla

Toma nota de las cifras porque la demanda superará con creces el stock disponible en las reservas oficiales. Cada pieza cuenta con un valor facial de 4 euros, pero su precio de venta al público se ha fijado en 60,33 euros (IVA excluido).

Este importe refleja la categoría especial del artículo, los materiales nobles empleados en su fabricación y su potencial de revalorización a corto plazo. Los expertos en coleccionismo ya advierten que las solicitudes se dispararán en cuestión de horas.

¿Recuerdas la fiebre desatada tras el éxito histórico de Sudáfrica 2010? Pues esta nueva edición apunta a superar todos los récords de velocidad en agotar existencias dentro de la plataforma de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Quedan pocas unidades reales asignadas a los primeros cupos de distribución y la ley de oferta y demanda no perdona a los despistados. Has tomado una decisión inteligente al informarte el primero. ¿Dejarás escapar tu pedazo de historia?