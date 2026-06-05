Dos piratas celebraron el primer matrimonio homosexual de la historia en la legendaria Isla Tortuga.

La vida en alta mar durante el siglo XVII era una sentencia de muerte compartida. Los hombres que decidían romper con la ley no solo buscaban oro, también anhelaban una libertad absoluta que la Europa absolutista les negaba de forma sistemática.

En medio del Caribe, un islote con forma de reptil se convirtió en el epicentro de la disidencia. Isla Tortuga no solo albergó tabernas sucias y planes de abordaje sanguinarios, sino también un modelo social completamente revolucionario.

La hermandad de la costa y el matelotaje

Los libros de historia tradicionales nos han vendido una imagen distorsionada de la piratería. (Sí, Hollywood nos ha engañado bastante con el mito del lobo solitario obsesionado con los cofres).

La realidad en el Caribe era mucho más colectiva, organizada y, sobre todo, sorprendentemente moderna. Ante la falta de leyes estatales, los filibusteros crearon un código propio para regular la convivencia y asegurar la supervivencia: el matelotaje.

Este concepto, derivado de la palabra francesa que significa marinero o compañero, bautizó una institución civil sin precedentes. No era un simple pacto de caballeros para repartir el botín, era una unión legal y emocional en toda regla.

Cómo funcionaba la boda pirata en el siglo XVII

Dos hombres se unían voluntariamente mediante un contrato público ante su tripulación. El compromiso obligaba a los dos a defenderse mutuamente en el combate, compartir la comida y cuidar del otro en caso de enfermedad grave.

La parte más revolucionaria de este acuerdo residía en la gestión de los bienes materiales. Al firmar el matelotaje, los dos piratas unificaban por completo sus patrimonios y se convertían en herederos universales recíprocos.

La ley del mar era sagrada. Si un pirata caía en combate, su compañero recibía inmediatamente hasta el último doblón de oro, sus armas y las indemnizaciones por invalidez que pagaba la cofradía.

Esta estructura económica blindaba a la pareja frente a las familias aristocráticas europeas que pretendían reclamar las riquezas de los corsarios muertos. El matelotaje dejaba claro que la pareja elegida estaba por encima de los lazos de sangre.

Más allá de lo económico: una unión sentimental

Aunque muchos historiadores clásicos intentaron camuflar esta práctica como un mero seguro de vida militar, las crónicas de la época demuestran una dimensión afectiva innegable.

Los matelots convivían en la misma cabaña cuando desembarcaban en Isla Tortuga, compartían la cama en los barcos y exigían ser enterrados juntos si la muerte los alcanzaba en la misma campaña quirúrgica.

En un entorno donde las mujeres escaseaban y estaban monopolizadas por los gobernadores coloniales, estos vínculos homosexuales ofrecían estabilidad emocional. La homosexualidad, perseguida en los puertos de Londres o París con la pena de hoguera, aquí era una norma respetada.

El caso definitivo que escandalizó a los imperios

El auge de estas uniones llegó a oídos del gobernador francés de la isla, Jean Le Vasseur. Aterrorizado por el estilo de vida libertino de sus hombres, intentó una maniobra desesperada para erradicar el matelotaje de raíz.

El mandatario ordenó la importación masiva de cientos de mujeres huérfanas y prostitutas desde los suburbios de París. Su objetivo era emparejar a los lobos de mar por la iglesia católica y destruir los vínculos masculinos que dominaban los barcos.

La estrategia colonial resultó ser un fracaso absoluto y costoso. Muchos piratas aceptaron el matrimonio concertado con las mujeres para guardar las apariencias ante la corona, pero se negaron rotundamente a disolver sus contratos de matelotaje previos.

El legado oculto en la legislación moderna

¿Sabías que algunos de los derechos fundamentales de las parejas de hecho actuales nacieron en estas calas del Caribe? La pensión de viudedad y la designación de herederos directos sin consanguinidad se aplicaban ya en el año 1650.

Los piratas de Isla Tortuga no buscaban cambiar el mundo ni dar lecciones de moralidad a las monarquías europeas. Simplemente necesitaban un mecanismo eficiente para proteger a la persona que más amaban en un entorno hostil.

Los archivos coloniales franceses e ingleses guardaron bajo llave estos registros durante siglos para evitar que la sociedad civil imitara un modelo de convivencia tan peligroso para la estructura familiar tradicional.

La destrucción de Isla Tortuga y el fin de una era

La edad de oro de la piratería comenzó a apagarse cuando las grandes potencias marítimas decidieron limpiar las rutas comerciales con flotas de guerra profesionales. Los asentamientos libres de la Tortuga fueron arrasados por el fuego y la ley del rey.

Con la caída de los refugios piratas, el matelotaje se hundió en el olvido institucional, siendo sustituido por los códigos navales severos del siglo XVIII que castigaban la «sodomía» con la horca en el mástil principal.

La próxima vez que veas una película de galeones flotando bajo la bandera de la calavera, recuerda que esos hombres no solo huían de la justicia. También bajaban a tierra firme para firmar el testamento del hombre al cual habían decidido jurar fidelidad eterna.