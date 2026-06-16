Científicos confirman un hallazgo histórico en Girona: el esqueleto de tapir de hace cuatro millones de años más completo de Europ

La tierra de Girona acaba de escupir un secreto enterrado de forma repentina hace exactamente cuatro millones de años. Un equipo de arqueólogos y paleontólogos ha localizado un cuerpo intacto que cambia las reglas del juego de la ciencia internacional. No es un hallazgo más; es una ventana directa al pasado más remoto de nuestro territorio.

Hasta este momento, comprender los primeros meses de vida de las especies que poblaban la península era una misión casi imposible debido a la degradación natural. (Sí, el tiempo suele ser implacable destruyendo los restos más jóvenes). Sin embargo, este último descubrimiento en el subsuelo catalán ha roto todas las estadísticas científicas por su impecable estado.

El milagro oculto en Caldes de Malavella

Los investigadores del IPHES-CERCA han desenterrado el esqueleto de una cría de tapir en el yacimiento del Camp dels Ninots, ubicado en la localidad de Caldes de Malavella. El ejemplar, que perteneció a la especie extinta Tapirus arvernensis, es oficialmente el fósil juvenil más completo y mejor conservado de toda Europa.

El animal murió cuando tenía apenas un año de edad y sus huesos se han mantenido en perfecta conexión anatómica, un detalle importante que cambia la investigación. Esto significa que el esqueleto se conserva tal como quedó en el momento exacto de su muerte, un hecho extraordinariamente inusual en el registro fósil mundial.

Para lograr extraer esta joya sin dañar ni un solo milímetro de la estructura ósea, los expertos han trabajado con técnicas de microexcavación de alta precisión. El entorno del yacimiento, que en su día fue un antiguo lago de origen volcánico, actuó como un búnker natural que protegió los restos de los grandes carroñeros de la época.

La trampa volcánica que congeló el tiempo

Los datos geológicos que maneja el equipo codirigido por Bruno Gómez de Soler apuntan a un final trágico y repentino. La principal hipótesis es que este pequeño mamífero perdió la vida a causa de las emisiones de gases tóxicos del mismo volcán. Aquella muerte repentina permitió que el cuerpo quedara sumergido rápidamente en el foso, quedando sellado herméticamente durante millones de años.

¿Qué significa este descubrimiento para la ciencia y para nuestro conocimiento del entorno? El hallazgo permite a los biólogos analizar por primera vez el ritmo de crecimiento y el desarrollo esquelético de los grandes herbívoros del Plioceno. Los ejemplares adultos encontrados previamente demuestran que eran animales robustos, muy similares en tamaño a los tapires que hoy día habitan en zonas de América Latina y Asia.

Saber cómo evolucionaban estas criaturas ayuda a entender los cambios climáticos drásticos que transformaron el paisaje mediterráneo. Con esta nueva pieza, el yacimiento de Girona suma ya siete individuos recuperados y se consolida de forma definitiva como el principal referente internacional para el estudio de esta fauna prehistórica.

La campaña arqueológica actual, que moviliza a una quincena de profesionales de diferentes disciplinas, encara ya sus últimos días de excavación sobre el terreno. El equipo científico sabe perfectamente que tiene entre manos un material único en el mundo, capaz de reescribir los manuales de biología evolutiva. La tierra ha tardado millones de años en revelarlo, pero la espera ha valido la pena.