Un investigador británico desmonta el mito de la evolución lineal: Homo sapiens emergió gradualmente y desordenadamente

La imagen de nuestra evolución humana ha sido, durante décadas, una escala bien recta. Nos han enseñado un camino lineal, con cada especie sucediendo a la anterior de forma ordenada y previsible.

Pero esta narrativa idílica tiene los días contados. La ciencia avanza y desmonta mitos que creíamos inamovibles. Lo que siempre nos contaron, ahora sabemos que es una simplificación excesiva.

¿Por qué es tan importante entender esto? Porque altera nuestra autopercepción. La historia de cómo llegamos aquí es el fundamento de quiénes somos. Si la base es incorrecta, la comprensión falla.

El secreto de un cambio desordenado

Un investigador británico ha puesto el dedo en la llaga. Huw S. Groucutt, con su estudio en Quaternary Science Reviews, ha cuestionado la visión clásica del origen del Homo sapiens. Su revelación es contundente.

Su trabajo, titulado «Revolution, modernity, and the dispersal of Homo sapiens beyond Africa», es un golpe de timón. (Sí, nosotros también pensamos que es un título que promete mucho).

La verdad es más compleja, más desordenada y, precisamente por eso, mucho más fascinante. Dejemos atrás la idea de la evolución como una escala.

Groucutt afirma que el Homo sapiens no emergió como un escalón inmediato en una línea recta. Fue un proceso lento, profundamente irregular, y marcado por diferencias regionales muy claras. Una auténtica revolución del conocimiento.

Esta idea de una revolución instantánea, con un «antes y un después» definido, nos resultaba cómoda. Permitía ordenar un relato complejo de una manera fácil de digerir. Pero la realidad es que los rasgos anatómicos, los comportamientos complejos y los movimientos de población no aparecieron nunca juntos.

No lo hicieron en el mismo lugar, ni al mismo ritmo. Imaginar una revolución humana concentrada en un período concreto es un error. Lo que ocurrió fue una acumulación de cambios parciales, avances discontinuos y muchas diferencias regionales.

El mito del salto cognitivo

Durante mucho tiempo, el modelo más extendido hablaba de una revolución del Paleolítico superior. Se vinculaba a un supuesto salto cognitivo hace unos 50.000 años. De ahí se derivaban la expansión fuera de África, el arte, las herramientas complejas y las nuevas formas de organización social.

Este modelo, sin embargo, ha quedado obsoleto. Ahora lo sabemos. La realidad es que muchos comportamientos considerados «modernos» aparecieron antes en África, sí. Pero no como un paquete completo y permanente, ni mucho menos. (Esto cambia todo lo que sabíamos).

Surgieron en algunos lugares, desaparecieron, volvieron a aparecer. O se desarrollaron de forma diferente según la región. Con la anatomía pasó exactamente lo mismo.

Algunos fósiles antiguos ya presentaban rasgos modernos, mientras que otros elementos más arcaicos siguieron apareciendo mucho tiempo después. Esto no dibuja una sustitución limpia, sino una combinación variable de características. (Nos encanta esta complejidad).

La verdad detrás del origen

No basta con encontrar una herramienta, un adorno, un tipo de cráneo o una señal genética para cerrar la historia. Cada línea de evidencia nos cuenta una parte. Pero ninguna, por sí sola, basta para reconstruir todo el proceso. Es un rompecabezas gigante con muchas piezas.

La consecuencia directa de la investigación de Groucutt es clara: el origen del Homo sapiens deja de ser una escala ordenada. Más bien es un mosaico de poblaciones estructuradas, cambios graduales y una dispersión compleja fuera de África.

Además, hubo episodios de mezcla con otros grupos humanos. En lugar de un único movimiento simple, los datos apuntan a múltiples dispersiones y momentos de mezcla. (Nuestra historia es un libro abierto y lleno de sorpresas).

La arqueología también ha demostrado que las innovaciones aparecen de manera esporádica. Hablamos de cuentas de concha, hogares estructurados o herramientas de hueso. Estos no eran un paquete cerrado, sino apariciones intermitentes.

Esto no reduce la importancia del origen del Homo sapiens. Al contrario, la hace mucho más rica y apasionante. Nuestra especie no nació de una chispa milagrosa.

Fue el resultado de una larga acumulación de cambios biológicos, culturales y demográficos. Entender esto es un imperativo para cualquiera que quiera comprender su lugar en el mundo. Es el truco definitivo para entender quiénes somos.

Ahora, la próxima vez que veas esa imagen de la evolución, sabrás la verdad. Porque esta información cambia la perspectiva de todo, ¿verdad?