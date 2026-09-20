Un estudio detalla la evolución: la sorprendente migración a pie de los primeros antepasados humanos

Siempre hemos imaginado a nuestros antepasados dando los primeros pasos, levantándose sobre dos piernas para conquistar la sabana. Una imagen poderosa, casi mítica, que define nuestra humanidad. Pero, ¿qué pasaría si esta historia que nos han contado tuviera un secreto oculto, un matiz que cambiaría por completo nuestra comprensión de los orígenes?

Prepárense, porque un nuevo estudio científico acaba de revelar que la evolución hacia el bipedismo no fue tan lineal ni tan rápida como pensábamos. La verdad es mucho más fascinante y compleja, llena de detalles que nos obligan a revisar uno de los momentos más esenciales de nuestra existencia.

Un equipo de investigadores de la Keck School of Medicine de la Universidad del Sur de California ha analizado fósiles con una antigüedad que oscila entre los 1,5 y los 3,7 millones de años. Este análisis, publicado en la prestigiosa revista Science Advances, nos proporciona una solución definitiva a un enigma de décadas: cómo cambiaron nuestros primeros antepasados su forma de moverse.

El estudio se ha centrado en la resistencia de los huesos de brazos y piernas, un detalle clave que nos puede explicar la vida cotidiana de estos homínidos prehistóricos. Mediante tomografías computadas, han podido observar el interior de estos fósiles, midiendo el grosor y la distribución del tejido óseo. Esto les ha permitido estimar la carga que podían soportar las extremidades y, por tanto, saber cuáles se usaban más intensamente (sí, nosotros también alucinamos con la precisión).

El paso oculto del Australopithecus: una doble vida entre árboles y tierra

La primera gran revelación afecta al Australopithecus, esta especie tan próxima que vivió hace entre dos y cuatro millones de años. Siempre lo habíamos imaginado caminando, ya casi independiente de los árboles. Pero los resultados de esta investigación nos dan una perspectiva muy diferente y (quizás) incómoda.

Los científicos descubrieron que los brazos de los Australopithecus eran más resistentes en proporción a sus fémures. Una característica que se asemeja sorprendentemente a la de los simios actuales, que hacen un uso intensivo de las extremidades superiores para trepar y moverse entre las ramas. (¿Quién lo diría, verdad?).

Este dato, sin embargo, no lo es todo. Al mismo tiempo, la comparación entre el fémur y la tibia mostraba una proporción muy similar a la de los humanos actuales. Esto significa que, mientras sus brazos continuaban diseñados para la vida arbórea, sus piernas ya estaban adaptadas para caminar erguidos. Es un híbrido que no tiene equivalente hoy día, una especie de doble vida que pone en duda nuestra visión simplista de la evolución.

Esta combinación de rasgos, que permitía a nuestros antepasados caminar erguidos pero sin abandonar nunca los árboles del todo, es la prueba de uno de los secretos mejor guardados de la evolución humana. El bipedismo no fue un interruptor, sino una transición.

El profesor Kristian J. Carlson, autor principal del estudio, lo ha resumido con claridad: el Australopithecus combinaba rasgos simiescos en los brazos con un patrón casi humano en las piernas. Esta forma particular de movimiento nos demuestra que la transición al bipedismo fue un proceso gradual, donde los árboles siguieron siendo una parte fundamental de la supervivencia durante mucho, mucho tiempo.

La aparición del Homo: el momento del cambio definitivo

Pero la historia no se detiene aquí. El estudio también examinó los fósiles de los primeros Homo, nuestros antepasados directos, que vivieron hace entre 2,3 y 1,8 millones de años. Aquí es donde la comparación se vuelve realmente impactante y revela uno de los grandes errores de nuestra percepción.

En el caso de los primeros Homo, sus fémures eran más resistentes en relación con los brazos, una proporción muy similar a la de las personas de hoy día. Este cambio, marcado hace unos dos millones de años, es la prueba irrefutable de que el desplazamiento por tierra adquirió una importancia mucho mayor. La diferencia de resistencia entre brazos y piernas se hizo notable, sugiriendo una transformación radical en los hábitos de estos antepasados.

Esta adaptación a caminar distancias más largas no fue un capricho. Facilitó la búsqueda de alimentos, el acceso a nuevos espacios y un contacto más frecuente con otros miembros del grupo. Un cambio imprescindible que redibujó completamente su forma de vivir e interactuar con el entorno. (Piénsenlo, estos detalles cambian absolutamente todo).

El crecimiento cerebral: una conexión alarmante

Lo más alarmante, o si quieren, fascinante, es que esta transición en la locomoción coincidió con otro proceso vital en la evolución humana: el crecimiento pronunciado del tamaño cerebral de nuestros antepasados. Es casi imposible no ver la conexión, ¿verdad?

Aunque la investigación no demuestra una relación directa de causa-efecto, el equipo plantea la hipótesis de que recorrer grandes distancias a pie pudo imponer nuevas exigencias tanto al cuerpo como al cerebro. El uso de herramientas, los cambios en la alimentación y el desarrollo de nuevas formas de comunicación también influyeron, pero el bipedismo fue, sin duda, una de las claves ocultas de esta revolución.

Este estudio nos recuerda que la evolución no es un libro cerrado, sino una historia que se reescribe constantemente con cada nuevo fósil, con cada nuevo análisis. Lo que hoy damos por hecho, mañana puede ser un detalle del pasado. Es vital entender que cada paso que dieron nuestros antepasados fue un movimiento calculado, una adaptación que nos llevó hasta aquí.

Esta información es imprescindible para comprender de dónde venimos y cómo nuestro cuerpo se forjó en un entorno cambiante. Saber que nuestra migración no fue un «todo o nada» sino un proceso de adaptación lento y constante, nos da una visión mucho más profunda de nuestra propia historia. Y tú, ¿ya sabías que nuestros antepasados eran expertos escaladores?