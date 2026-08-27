¿Por qué la luna se tiñe de rojo en el eclipse lunar del 28 de agosto?

Este 28 de agosto, millones de miradas se prepararán para alzarse hacia el cielo. Pero esta vez, un fenómeno extraño y cautivador podría teñir nuestra luna de un tono sorprendente. (Sí, nosotros también estamos impacientes).

No es un simple espectáculo. Lo que veremos no es solo un eclipse lunar parcial, sino un misterio cósmico que confunde a muchos. La gran pregunta es por qué, en lugar de desaparecer, nuestro satélite natural puede adquirir un color rojizo tan impactante.

El truco atmosférico definitivo

La explicación detrás de esta metamorfosis lunar es pura ingeniería natural. A diferencia del eclipse solar, donde la Luna se interponía entre el Sol y la Tierra, ahora es nuestra Tierra la que actúa como barrera. Un colosal 96% de la luz solar que se dirige a la Luna quedará bloqueada.

La lógica nos llevaría a pensar que la Luna simplemente se oscurecería hasta la invisibilidad. Pero aquí entra en juego el gran secreto de nuestra atmósfera. Una pequeña parte de esta luz solar, a pesar del bloqueo terrestre, logra atravesar nuestra capa de aire. Nuestra propia atmósfera actúa como un filtro gigante.

Imagina una cortina invisible. La luz azul, de onda corta, se dispersa con una facilidad sorprendente. Es como si nuestra atmósfera tuviera un rechazo natural hacia ella. Pero las ondas rojizas, con una longitud de onda más larga, tienen una capacidad especial. Estas logran atravesarla y se desvían, proyectándose directamente hacia la sombra que la Tierra crea sobre la Luna. (Una auténtica jugada de la física).

Lo que veremos es la prueba tangible de cómo nuestra atmósfera modela la luz, convirtiendo un eclipse en un espectáculo de color. No te lo pierdas.

Cuándo y cómo ver el fenómeno

Si queremos cazar este instante preciso de luz roja, debemos estar atentos. Las posibilidades de ver estos tonos intensos aumentarán considerablemente cerca del punto máximo del eclipse lunar. Esto ocurrirá sobre las 6:12 de la madrugada del día 28 de agosto. Un momento mágico, antes de que el sol vuelva a reinar.

Pero atención, porque la intensidad de este rojo no es una ciencia exacta. Dependerá mucho, y subrayamos mucho, de las condiciones atmosféricas de ese día. La presencia de polvo, nubes o partículas en el aire puede alterar la magnificencia del color que nos llegará.

No confundas la «luna de sangre»

Este punto es imprescindible para evitar decepciones. Muchos aficionados confunden este fenómeno con la popularmente llamada «Luna de Sangre». Debemos ser claros: este no es el caso.

La «Luna de Sangre» es un espectáculo exclusivo de los eclipses lunares totales. Solo cuando la Luna queda completamente cubierta por la sombra terrestre, sin dejar ningún resquicio, es cuando adquiere ese color intenso y uniforme que le da nombre. Nuestro eclipse, con una magnitud de 0,93, es parcial. Una pequeña porción de la Luna no quedará tapada, lo que permitirá que un poco de luz solar directa la ilumine, haciéndola aparecer más brillante en una sección.

Incluso el presentador Roberto Brasero lo ha confirmado: «Cuando es un eclipse total de Luna, la Luna se vuelve roja. Se va oscureciendo, se va tapando, se va metiendo en la sombra, pero cuando llega al final se vuelve roja y por eso la llaman Luna de sangre.» Es un matiz crucial para entender lo que realmente presenciaremos.

La conexión con el cielo

Esta cita con la Luna rojiza llega solo unas semanas después del éxito del eclipse solar del pasado 12 de agosto. El cielo nos sigue regalando espectáculos inolvidables, convirtiendo cada mes en una cita obligada para los amantes de la astronomía. (Y para aquellos que simplemente buscamos un momento de pausa para mirar hacia arriba).

Estos eventos celestiales nos recuerdan la complejidad y la belleza del universo que nos rodea. Cada uno tiene sus propias reglas, sus propios secretos. Y saber interpretarlos es lo que nos permite disfrutarlos de verdad, evitando la confusión y la desinformación.

Así que ya lo sabes: este 28 de agosto, no esperes una «Luna de Sangre» pero sí un espectáculo fascinante. Un eclipse parcial donde nuestra atmósfera se convertirá en la artista principal, pintando la Luna con tonalidades sorprendentes.

Es un conocimiento imprescindible para disfrutar plenamente de esta próxima oportunidad única. Ahora ya sabes el truco definitivo para entender por qué la Luna nos sorprenderá con su tono rojizo. ¿Estás preparado para alzar la mirada y descifrar su mensaje?