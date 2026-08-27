L’enigma de la Tierra: ¿cómo se calentó +7 °C hace 304 millones de años en plena edad de hielo?

El planeta se está calentando. Es una verdad que nos persigue diariamente, pero ¿qué pasaría si te dijéramos que la Tierra ya vivió un calentamiento brutal hace millones de años?

Un episodio tan incomprensible que aumentó las temperaturas del mar más de 7 °C, justo cuando estábamos en plena edad de hielo. Sí, has leído bien: una edad de hielo.

El secreto oculto bajo el hielo

Hace unos 304 millones de años, la Tierra era muy diferente de como la conocemos. Gran parte del planeta estaba cubierta por vastas masas de hielo, una auténtica edad de hielo paleozoica.

A pesar de este escenario gélido, tuvo lugar un evento que los científicos hoy califican de punto de inflexión climático.

Una investigación reciente, liderada por Le Yao del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing, con la participación de Thomas Algeo de la Universidad de Cincinnati, ha desvelado este misterio. Los resultados, publicados en PNAS, nos dejan boquiabiertos.

Descubrieron que, en ese período glacial, la temperatura de la superficie de los océanos aumentó más de 7 °C. (Nosotros también nos preguntamos cómo fue posible).

Esto no es un simple cambio, es un experimento climático de la Tierra que hoy nos pone los pelos de punta.

La mecánica del calentamiento: un efecto dominó

Los científicos han reconstruido un proceso en dos fases. Inicialmente, hubo un calentamiento más bien modesto. Posiblemente, fue provocado por la actividad volcánica y por variaciones cíclicas en la órbita terrestre. (Nada que no hayamos visto antes, ¿verdad?).

Pero luego, ocurrió algo mucho más grande. El sistema climático superó un umbral y comenzó a amplificar esa perturbación inicial de manera autónoma.

La hipótesis principal pone el carbono en el centro de todo. Una liberación inicial de carbono hizo que las temperaturas subieran hasta un punto crítico.

Aquí es donde llega la parte alarmante: el deshielo del permafrost. El permafrost es un terreno que se mantiene congelado durante miles de años, almacenando una gran cantidad de materia orgánica rica en carbono.

Cuando la temperatura sube y el permafrost se descongela, esta materia se descompone. ¿Y qué libera esta descomposición? Grandes cantidades de dióxido de carbono y, especialmente, metano a la atmósfera. (La química no perdona).

Estos gases, como ya sabemos, atrapan el calor en la atmósfera. Se crea así un círculo vicioso: más calor, más deshielo; más deshielo, más gases; más gases, más calentamiento. Una retroalimentación positiva que los climatólogos conocen muy bien.

El espejo del pasado: una alerta para nuestro presente

Este cambio de más de 7 °C no fue instantáneo. Se desarrolló durante decenas de miles de años, a un ritmo de aproximadamente una décima de grado Celsius cada 1.000 años. Un cambio lento, si lo comparamos con hoy.

Ahora bien, aquí llega la conexión más impactante con nuestro presente. En el último siglo, la temperatura de la superficie del mar ya ha aumentado cerca de 1 °C. El ritmo actual es mucho más rápido que el de aquel evento paleozoico.

(Esto debería hacernos reflexionar sobre la velocidad a la cual estamos acelerando nuestro propio cambio).

Los científicos alertan que el episodio de hace 304 millones de años nos muestra que el clima de la Tierra puede reaccionar de manera no lineal. Una pequeña alteración puede no generar una respuesta proporcional. Si se activan mecanismos secundarios que liberan más gases, la respuesta final puede ser descomunal.

La Tierra hizo sus propios experimentos climáticos millones de años antes de que existiéramos. Hoy, la ciencia nos permite leer sus resultados.

¿Estamos en una edad de hielo (todavía)?

Hay una paradoja fascinante: ¡todavía estamos, desde el punto de vista geológico, en una edad de hielo! Sí, con dos grandes casquetes de hielo, en Groenlandia y la Antártida.

Esto nos acerca aún más a la realidad de aquella antigua Tierra. El estudio demuestra que incluso un planeta con grandes glaciares no está protegido de calentamientos masivos.

La lección más valiosa no es solo el aumento de siete grados. Es la manera en que se alcanzaron. El planeta cruzó un límite, un punto de inflexión, donde los mecanismos naturales comenzaron a reforzar el cambio inicial.

Estos puntos de inflexión climáticos nos preocupan hoy precisamente por esta capacidad de desestabilizar el sistema. El permafrost y otros grandes depósitos de carbono no son elementos pasivos. Pueden convertirse en participantes activos del cambio climático.

El estudio de Yao y Algeo transforma un evento casi inimaginable por su antigüedad en una herramienta vital para interpretar el presente.

La geología no nos da una copia exacta del futuro, pero sí nos muestra escenarios que la Tierra ya experimentó. La pregunta es: ¿estamos preparados para lo que nos revelan?