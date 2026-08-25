Juan David Pérez, meteorólogo: «Un Mediterráneo cálido aporta enorme energía y humedad para tormentas en otoño»

El verano se acaba, sí, pero el verdadero peligro climático apenas comienza. El Mediterráneo, nuestro mar más querido, se ha convertido en una olla a presión a punto de estallar. Es una amenaza silenciosa que ha estado cocinándose bajo nuestros pies durante meses.

No hablamos solo de una cuestión de calor superficial. Es una energía acumulada, una bomba de relojería que redefinirá nuestro otoño. Los meteorólogos ya están en alerta máxima, y nosotros, como lectores atentos, también deberíamos estarlo.

La revelación del meteorólogo: la bomba de humedad

Juan David Pérez, uno de los meteorólogos más respetados de nuestro país, lo advierte sin rodeos en Cadena SER Murcia. Su mensaje es claro, urgente y directamente relacionado con lo que veremos.

Un Mediterráneo cálido aporta enorme energía y humedad para tormentas en otoño.

Esta frase, que parece sacada de un guion apocalíptico, es la pura realidad. El agua cerca de la costa murciana ha alcanzado los 29 ºC. (Cuatro grados por encima de lo habitual para esta época del año, una anomalía que nos debe preocupar a todos).

Este calor extremo no es un caso aislado. Es una tendencia alarmante en toda la cuenca. En julio de 2026, la temperatura media superficial del Mediterráneo alcanzó los 27 ºC, el valor más alto jamás registrado para ese mes. (Imaginemos lo que esto significa para nuestro ecosistema). Una boya cerca de Mallorca marcó un impactante 33 ºC a principios de agosto. Son cifras que deberían hacer sonar todas las alarmas.

Un mar que multiplica la tormenta

¿Qué significa exactamente que el Mediterráneo esté tan cargado de energía? Un mar tan caliente aumenta de manera drástica la evaporación. Esto significa más vapor de agua, que es el combustible principal para la formación de tormentas virales.

El problema aparece cuando todo este calor acumulado se encuentra con aire frío. A finales de verano y durante el otoño, llegan masas de aire más frescas a gran altura. Este contraste entre el aire frío y un mar hirviente crea una atmósfera inestable. Es la combinación perfecta para el estallido de episodios meteorológicos extremos.

La relación de Clausius-Clapeyron, una ley fundamental de la física, lo explica perfectamente. Por cada grado que aumenta la temperatura, la atmósfera puede contener aproximadamente un 7% más de vapor de agua. Este vapor adicional es el ingrediente secreto que se transforma en precipitaciones más abundantes cuando se desarrolla una tormenta.

El estudio definitivo: el 20% que lo cambia todo

Pero las investigaciones más recientes van mucho más allá del 7%. (La realidad es incluso más dura de lo que pensábamos). Un estudio liderado por la Universidad de Valladolid y la AEMET, publicado en la revista Nature Communications, reconstruyó la catastrófica DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024. Los resultados son escalofriantes.

Con las condiciones climáticas actuales, la tasa de precipitación acumulada durante seis horas fue un 21% más intensa. La superficie que recibió más de 180 litros por metro cuadrado aumentó un 55%. El volumen total de agua descargado sobre la cuenca del Júcar creció cerca de un 19% respecto a un escenario preindustrial.

Las lluvias de corta duración fueron un 20% más intensas por cada grado de calentamiento. Esta cifra es muy superior al 7% esperado.

Esto significa que no es solo la humedad adicional. Un Mediterráneo más cálido también aumenta la energía potencial convectiva de la atmósfera. Esto favorece corrientes ascendentes mucho más fuertes. Estas corrientes son capaces de amplificar brutalmente las lluvias dentro de las nubes. Es un bucle de destrucción meteorológica que nos afecta directamente.

Otros centros de investigación punteros como el Barcelona Supercomputing Center confirman esta tendencia. Sus estudios también señalan que temperaturas más altas del aire y del mar proporcionan más humedad, más inestabilidad y, finalmente, precipitaciones más intensas.

Alerta roja: el aviso urgente de la AEMET

La AEMET prevé para este trimestre (agosto, septiembre y octubre de 2026) temperaturas por encima de lo normal en todo el país. (Sí, otra vez, el termómetro se descontrola). Pero no solo eso: también una alta probabilidad de precipitaciones abundantes. Y aquí viene la parte más delicada.

No debemos esperar lluvias suaves y constantes. Lo que nos espera son episodios extremos. Largas sequías interrumpidas por aguaceros torrenciales que caen en pocas horas. La tierra no puede absorber tanta agua de golpe, las infraestructuras colapsan. Es un ciclo vicioso que estamos empezando a sufrir.

El riesgo real no es solo que haya una DANA. El verdadero peligro es que esta DANA coincida con un Mediterráneo saturado de energía. Esta combinación es el cóctel perfecto para lluvias sin precedentes, para desastres. Debemos ser conscientes de ello.

Entender esta arquitectura de la amenaza ahora mismo es nuestro escudo definitivo. La información es poder, sobre todo cuando el clima juega fuerte y nuestro planeta nos envía señales de alerta constantes. ¿Estamos preparados para lo que viene?