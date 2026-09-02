Didier Queloz, Nobel de Física: «Encontrar una ‘Tierra hermana’ es el reto de los próximos 20 años»

¿Alguna vez te has preguntado si estamos solos en el universo? Esta cuestión, casi existencial, nos acompaña desde siempre. Ahora, un Nobel de Física pone fecha a la respuesta.

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La búsqueda de otros mundos ha fascinado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Ahora, la ciencia está más cerca que nunca de dar un paso de gigante. Pero el camino es un desafío inmenso.

El Nobel que busca nuestro «hermano»

Hablamos de Didier Queloz, el científico que ganó el Premio Nobel de Física en 2019. Él es un experto reconocido en exoplanetas. Queloz tiene una predicción que cambia todo lo que sabíamos hasta ahora.

Este astrónomo suizo, uno de los descubridores del primer planeta fuera de nuestro sistema solar (51 Pegasi b) en 1995, es claro. «Encontrar una ‘Tierra hermana’ es el reto de los próximos 20 años«, asegura sin dudas. (Sí, nosotros también hemos tenido que releer la frase.)

Nuestra búsqueda no es un juego; es la pregunta más profunda. Queremos entender si la vida en la Tierra es única o si abunda en el universo. Esta es la clave.

La comunidad científica, con Queloz a la cabeza, tiene una misión clara. Quieren averiguar si la Tierra es una excepción cósmica. O si, por el contrario, la vida ha podido surgir en otros rincones remotos del universo. Esta es la revelación que nos espera.

La fórmula secreta de un planeta habitable

Se han detectado miles de planetas. La mayoría son pequeños y rocosos. Pero encontrar uno que sea un «hermano» de la Tierra es otra historia. Un auténtico misterio por descifrar.

Un planeta habitable necesita condiciones muy específicas. Piénsalo bien, no es solo cuestión de distancia. Debe tener una atmósfera adecuada para regular el calor. También elementos químicos esenciales para la vida.

Y lo más importante: la distancia justa a su estrella. Esto permitiría la existencia de agua en estado líquido. El agua es la base de todo lo que conocemos.

Nuestro propio sistema solar nos da una pista. Tenemos dos planetas muy similares, Venus y la Tierra. Pero Venus no es apto para la vida. Es un «entorno infernal», dice la Agencia Espacial Europea (ESA). Las temperaturas allí superan las de un horno. (Un error que no queremos repetir en el espacio).

Un desafío colectivo y hermoso

¿La vida en otro planeta? Queloz lo ve «difícil», hoy en día. Pero no imposible. Requerirá mucho trabajo, mucho apoyo y, sobre todo, tiempo. Es una apuesta de futuro para la humanidad.

Formar nuevas generaciones de científicos es imprescindible. Él mismo recibió un impulso con el Nobel. Esta distinción le abrió puertas para colaboraciones que antes habrían sido imposibles. Una solución definitiva para la investigación.

El Nobel anima a los jóvenes a abrazar la ciencia. A generar conocimiento que facilite la vida a las personas. Como ahora curar enfermedades. Esta es la belleza del esfuerzo.

Reconocer la incertidumbre es parte del proceso. «Prever cuándo se descubrirá lo desconocido es imposible», dice Queloz. «Pero precisamente ahí radica la belleza de lo que hacemos«.

¿El tiempo se acaba?

El tiempo no se acaba en el sentido literal, pero la ventana de nuestra curiosidad sí. Didier Queloz es claro: los próximos 20 años serán clave. No podemos esperar más para responder la pregunta. La investigación avanza a un ritmo vertiginoso.

Esta búsqueda de mundos lejanos es más que astronomía. Es la búsqueda de nuestro lugar en el universo. Una oportunidad única para entender nuestra existencia. El desafío más grande de nuestro siglo.

Ahora sabes que la respuesta a «¿estamos solos?» podría llegar pronto. La ciencia trabaja incansablemente. Nos preparamos para un futuro donde el cosmos podría estar lleno de «hermanas» de la Tierra. Ha valido la pena leer hasta aquí, ¿verdad?