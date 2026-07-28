Descubren que las piedras de la Luna calentadas por microondas son ideales y sirven para edificar en la superficie de la Luna

Parece una auténtica locura salida de una película de ciencia ficción, pero la realidad tecnológica vuelve a superar por completo cualquier expectativa.

Pasamos media vida mirando al cielo con la obsesión de conquistar nuevos mundos sin ser conscientes de los obstáculos logísticos gigantescos que esto implica.

La solución que nadie vio venir a la superficie lunar

Transportar materiales de construcción desde la Tierra hasta nuestro satélite natural cuesta una auténtica fortuna económica que frena cualquier expansión real.

Por suerte, un equipo brillante de científicos ha dado con la clave definitiva para aprovechar los recursos que ya están allí acumulados desde hace millones de años.

El secreto radica en transformar el polvo y las piedras grises que cubren todo el paisaje lunar en bloques sólidos perfectamente aptos para levantar infraestructuras.

Y el método para lograrlo te dejará completamente boquiabierto por su simplicidad técnica y su enorme eficacia probada en el laboratorio. El calentamiento por microondas funde y densifica el regolito lunar desde el interior, acelerando el proceso y optimizando al máximo el consumo de energía.

Esta revolucionaria técnica ha sido desarrollada de manera conjunta por el Laboratorio DIMAS-ITACA de la Universitat Politècnica de València y el Surrey Space Centre.

Eficiencia energética y velocidad para las futuras bases

Analizar las propiedades dieléctricas de las muestras en una atmósfera controlada de nitrógeno ha sido clave para entender cómo absorben esta radiación específica.

A diferencia de los hornos tradicionales, calentar el material desde dentro permite conseguir bloques de alta resistencia en un tiempo récord y gastando muchos menos recursos.

Construir carreteras, pistas de aterrizaje o complejos habitacionales seguros ya no depende de fletar costosos cargamentos kilométricos desde nuestro planeta azul. El futuro de la colonización espacial se decide ahora mismo gracias a una tecnología que tenemos en la cocina de casa aplicada a escala interplanetaria.

¿Quién iba a imaginar que el electrodoméstico más cotidiano acabaría siendo la auténtica clave maestra para conquistar la Luna y más allá?