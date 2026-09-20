Un estudi detalla l’evolució: la sorprenent migració a peu dels primers avantpassats humans

Sempre hem imaginat els nostres avantpassats fent els primers passos, alçant-se sobre dues cames per conquerir la sabana. Una imatge potent, gairebé mítica, que defineix la nostra humanitat. Però, què passaria si aquesta història que ens han explicat tingués un secret ocult, un matís que capgiraria la nostra comprensió dels orígens?
Prepareu-vos, perquè un nou estudi científic acaba de desvetllar que l’evolució cap al bipedisme no va ser tan lineal ni tan ràpida com pensàvem. La veritat és molt més fascinant i complexa, plena de detalls que ens obliguen a revisar un dels moments més imprescindibles de la nostra existència.
Un equip d’investigadors de la Keck School of Medicine de la Universitat del Sud de Califòrnia ha analitzat fòssils amb una antiguitat que oscil·la entre els 1,5 i els 3,7 milions d’anys. Aquesta anàlisi, publicada a la prestigiosa revista Science Advances, ens proporciona una solució definitiva a un enigma de dècades: com van canviar els nostres primers avantpassats la seva manera de moure’s.
L’estudi s’ha centrat en la resistència dels ossos de braços i cames, un detall clau que ens pot explicar la vida quotidiana d’aquests homínids prehistòrics. Mitjançant tomografies computades, han pogut observar l’interior d’aquests fòssils, mesurant el gruix i la distribució del teixit ossi. Això els ha permès estimar la càrrega que podien suportar les extremitats i, per tant, saber quines s’usaven més intensament (sí, nosaltres també al·lucinem amb la precisió).
El pas ocult de l’Australopithecus: una doble vida entre arbres i terra
La primera gran revelació afecta l’Australopithecus, aquesta espècie tan pròxima que va viure fa entre dos i quatre milions d’anys. Sempre l’havíem imaginat caminant, ja gairebé independent dels arbres. Però els resultats d’aquesta investigació ens donen una perspectiva molt diferent i (potser) incòmoda.
Els científics van descobrir que els braços dels Australopithecus eren més resistents en proporció als seus fèmurs. Una característica que s’assembla sorprenentment a la dels simis actuals, que fan un ús intensiu de les extremitats superiors per grimpar i moure’s entre les branques. (Qui ho diria, oi?).
Aquesta dada, però, no ho és tot. Alhora, la comparació entre el fèmur i la tíbia mostrava una proporció molt semblant a la dels humans actuals. Això significa que, mentre els seus braços continuaven dissenyats per a la vida arbòria, les seves cames ja estaven adaptades per caminar drets. És un híbrid que no té equivalent avui dia, una mena de doble vida que posa en dubte la nostra visió simplista de l’evolució.
Aquesta combinació de trets, que permetia als nostres avantpassats caminar erigits però sense abandonar mai els arbres del tot, és la prova d’un dels secrets més ben guardats de l’evolució humana. El bipedisme no va ser un interruptor, sinó una transició.
El professor Kristian J. Carlson, autor principal de l’estudi, ho ha resumit amb claredat: l’Australopithecus combinava trets simis als braços amb un patró gairebé humà a les cames. Aquesta forma particular de moviment ens demostra que la transició al bipedisme va ser un procés gradual, on els arbres van seguir sent una part fonamental de la supervivència durant molt, molt de temps.
L’aparició de l’Homo: el moment del canvi definitiu
Però la història no s’atura aquí. L’estudi també va examinar els fòssils dels primers Homo, els nostres avantpassats directes, que van viure fa entre 2,3 i 1,8 milions d’anys. Aquí és on la comparació es torna realment impactant i revela un dels grans errors de la nostra percepció.
En el cas dels primers Homo, els seus fèmurs eren més resistents en relació amb els braços, una proporció molt similar a la de les persones d’avui dia. Aquest canvi, marcat fa uns dos milions d’anys, és la prova irrefutable que el desplaçament per terra va adquirir una importància molt més gran. La diferència de resistència entre braços i cames es va fer notable, suggerint una transformació radical en els hàbits d’aquests avantpassats.
Aquesta adaptació a caminar distàncies més llargues no va ser un caprici. Va facilitar la recerca d’aliments, l’accés a nous espais i un contacte més freqüent amb altres membres del grup. Un canvi imprescindible que va redibuixar completament la seva manera de viure i interaccionar amb l’entorn. (Penseu-hi, aquests detalls canvien absolutament tot).
El creixement cerebral: una connexió alarmant
El més alarmant, o si voleu, fascinant, és que aquesta transició en la locomoció va coincidir amb un altre procés vital en l’evolució humana: el creixement pronunciat de la mida cerebral dels nostres avantpassats. És gairebé impossible no veure la connexió, oi?
Si bé la investigació no demostra una relació directa de causa-efecte, l’equip planteja la hipòtesi que recórrer grans distàncies a peu va poder imposar noves exigències tant al cos com al cervell. L’ús d’eines, els canvis en l’alimentació i el desenvolupament de noves formes de comunicació també van influir, però el bipedisme va ser, sens dubte, una de les claus ocultes d’aquesta revolució.
Aquest estudi ens recorda que l’evolució no és un llibre tancat, sinó una història que es reescriu constantment amb cada nou fòssil, amb cada nova anàlisi. El que avui donem per fet, demà pot ser un detall del passat. És vital entendre que cada pas que van fer els nostres avantpassats va ser un moviment calculat, una adaptació que ens va portar fins aquí.
Aquesta informació és imprescindible per comprendre d’on venim i com el nostre cos es va forjar en un entorn canviant. Saber que la nostra migració no va ser un “tot o res” sinó un procés d’adaptació lent i constant, ens dona una visió molt més profunda de la nostra pròpia història. I tu, ja sabies que els nostres avantpassats eren experts escaladors?