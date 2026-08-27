Per què la lluna es tenyeix de vermell en l’eclipsi lunar del 28 d’agost?

Aquest 28 d’agost, milions de mirades es prepararan per alçar-se cap al cel. Però aquesta vegada, un fenomen estrany i captivador podria tenyir la nostra lluna d’un to sorprenent. (Sí, nosaltres també estem impacients).
No és un simple espectacle. El que veurem no és només un eclipsi lunar parcial, sinó un misteri còsmic que confon a molts. La gran pregunta és per què, en comptes de desaparèixer, el nostre satèl·lit natural pot adquirir un color vermellós tan impactant.
El truc atmosfèric definitiu
L’explicació darrere d’aquesta metamorfosi llunar és pura enginyeria natural. A diferència de l’eclipsi solar, on la Lluna s’interposava entre el Sol i la Terra, ara és la nostra Terra la que fa de barrera. Un colossal 96% de la llum solar que es dirigeix a la Lluna quedarà bloquejada.
La lògica ens portaria a pensar que la Lluna simplement s’enfosquiria fins a la invisibilitat. Però aquí entra en joc el gran secret de la nostra atmosfera. Una petita part d’aquesta llum solar, tot i el bloqueig terrestre, aconsegueix travessar la nostra capa d’aire. La nostra pròpia atmosfera actua com un filtre gegant.
Imagina una cortina invisible. La llum blava, d’ona curta, es dispersa amb una facilitat sorprenent. És com si la nostra atmosfera tingués un rebuig natural per ella. Però les ones vermelloses, amb una longitud d’ona més llarga, tenen una capacitat especial. Aquestes aconsegueixen travessar-la i es desvien, projectant-se directament cap a l’ombra que la Terra crea sobre la Lluna. (Una autèntica jugada de la física).
El que veurem és la prova tangible de com la nostra atmosfera modela la llum, convertint un eclipsi en un espectacle de color. No us ho perdeu.
Quan i com veure el fenomen
Si volem caçar aquest instant precís de llum vermella, hem d’estar atents. Les possibilitats de veure aquests tons intensos augmentaran considerablement prop del punt màxim de l’eclipsi lunar. Això passarà sobre les 6:12 de la matinada del dia 28 d’agost. Un moment màgic, abans que el sol torni a regnar.
Però atenció, perquè la intensitat d’aquest vermell no és una ciència exacta. Dependrà molt, i subratllem molt, de les condicions atmosfèriques d’aquell dia. La presència de pols, núvols o partícules a l’aire pot alterar la magnificència del color que ens arribarà.
No confongueu la “lluna de sang”
Aquest punt és imprescindible per evitar decepcions. Molts aficionats confonen aquest fenomen amb la popularment anomenada “Lluna de Sang”. Hem de ser clars: aquest no és el cas.
La “Lluna de Sang” és un espectacle exclusiu dels eclipsis lunars totals. Només quan la Lluna queda completament coberta per l’ombra terrestre, sense deixar cap escletxa, és quan adquireix aquest color intens i uniforme que li dona nom. El nostre eclipsi, amb una magnitud de 0,93, és parcial. Una petita porció de la Lluna no quedarà tapada, cosa que permetrà que una mica de llum solar directa l’il·lumini, fent-la aparèixer més brillant en una secció.
Fins i tot el presentador Roberto Brasero ho ha confirmat: “Quan és un eclipsi total de Lluna, la Lluna es torna vermella. Es va enfosquint, es va tapant, es va ficant a l’ombra, però quan arriba al final es torna vermella i per això l’anomenen Lluna de sang.” És un matís crucial per entendre el que realment presenciarem.
La connexió amb el cel
Aquesta cita amb la Lluna vermellosa arriba només unes setmanes després de l’èxit de l’eclipsi solar del passat 12 d’agost. El cel ens continua regalant espectacles inoblidables, convertint cada mes en una cita obligada per als amants de l’astronomia. (I per a aquells que simplement busquem un moment de pausa per mirar amunt).
Aquests esdeveniments celestials ens recorden la complexitat i la bellesa de l’univers que ens envolta. Cada un té les seves pròpies regles, els seus propis secrets. I saber interpretar-los és el que ens permet gaudir-los de veritat, evitant la confusió i la desinformació.
Així que ja ho saps: aquest 28 d’agost, no t’esperis una “Lluna de Sang” però sí un espectacle fascinant. Un eclipsi parcial on la nostra atmosfera es convertirà en l’artista principal, pintant la Lluna amb tonalitats sorprenents.
És un coneixement imprescindible per gaudir plenament d’aquesta pròxima oportunitat única. Ara ja saps el truc definitiu per entendre per què la Lluna ens sorprendrà amb el seu to vermellós. Estàs preparat per alçar la mirada i desxifrar el seu missatge?