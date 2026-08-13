La vida sorprèn en transformar les deixalles plàstiques de l’oceà en un inesperat ecosistema de microbis

Hem abocat tones de plàstic als oceans durant dècades. Pensàvem que era només una taca, un problema estèril i mort.
Però la vida, com sempre, ha trobat una manera sorprenent d’adaptar-se. I el que ha fet amb la nostra brossa pot deixar-te amb la boca oberta.
Imagina per un moment un tros de plàstic qualsevol, flotant a la deriva. Una ampolla trencada, un fragment de bossa. A ull nu, sembla inert.
Però mira’l al microscopi. La història és radicalment diferent. Aquest petit fragment es transforma en una illa flotant, una llar per a milions de vida.
Bacteris, algues, fongs i altres microorganismes microscòpics s’hi aferren. No són simples contaminants, formen una comunitat organitzada. Un nou món.
Els científics tenen un nom per a aquest nou ecosistema: la plastisfera. Un nínxol ecològic creat involuntàriament per la nostra contaminació.
La descoberta que canvia tot
El terme plastisfera ja es va encunyar el 2013 pels investigadors Erik Zettler, Tracy Mincer i Linda Amaral-Zettler. Però ara, una investigació del 2026 ha donat un gir inesperat a la història.
Un equip del Helmholtz Centre for Environmental Research i GEOMAR ha comparat l’ADN de les comunitats que viuen sobre el plàstic amb les del plàncton que viu normalment a l’aigua. El que van trobar és impactant.
Van analitzar uns 340 gens funcionals clau. Les diferències entre els microorganismes de la plastisfera i els del plàncton són més que notables, són profundes.
Un oasi biològic inesperat
La colonització comença quan els microorganismes s’adhereixen a la superfície del plàstic. Formen una pel·lícula biològica, un biofilm, que modifica les condicions del lloc.
Això facilita l’arribada de nous habitants. Productors, consumidors, depredadors i simbionts; tots compartint amb prou feines uns mil·límetres de plàstic. És una ciutat microscòpica flotant.
Però la recerca del 2026 afegeix un detall crucial: els microorganismes de la plastisfera tenen genomas considerablement més grans. I amb més còpies de gens específics.
Aquests gens els permeten fer coses increïbles. Aprofitar nutrients de manera més eficaç, utilitzar diverses fonts de carboni, i protegir-se de la radiació ultravioleta.
Fins i tot poden reparar ràpidament el dany al seu ADN. Alguns, fins i tot, disposen de vies alternatives per obtenir energia. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb la seva capacitat d’adaptació).
Viure sobre la nostra brossa sembla haver generat un autèntic oasi biològic en zones oceàniques on els recursos són escassos. Han trobat la seva solució.
La vida sempre troba un camí, fins i tot en la nostra contaminació més intractable. Han convertit la nostra deixalla en una llar on prosperar.
Un transportista inesperat de perills
Un tronc caigut es descompon amb el temps. El plàstic, no. Pot persistir i desplaçar-se durant molt més temps. Es converteix en una bassa microscòpica, capaç de transportar comunitats senceres.
I aquí apareix un dels aspectes més inquietants de la plastisfera. No tot microplàstic està cobert d’organismes perillosos, és cert.
Però diversos estudis han demostrat que en ambients afectats per activitat humana, aquests biofilms poden incloure microorganismes potencialment patògens. I, atenció, gens associats amb la resistència als antibiòtics.
Una investigació publicada el 2023 va analitzar plàstics procedents de zones costaneres afectades per activitat humana a Barcelona. Es van detectar bacteris indicadors de contaminació fecal. I gens de resistència antimicrobiana.
A milers de quilòmetres, el panorama era encara més espectacular. Investigadors que van estudiar microplàstics a Ciénaga Grande de Santa Marta, a Colòmbia, van identificar 1.760 gèneres bacterians associats a aquests residus.
Entre els més freqüents hi havia Aeromonas i Acinetobacter. Grups que inclouen espècies potencialment patògenes. (El nostre planeta ja no és el mateix).
El risc no és només qui hi viu. També importa fins a quin punt pot viatjar. Les corrents oceàniques són els motors d’aquestes “illes” biològiques que es mouen lliurement.
No, no ens estan salvant (almenys no de la manera que esperes)
Aquí sorgeix una temptació lògica: si viuen sobre el plàstic, potser se l’estan menjant? Potser el problema es resol sol? La resposta, lamentablement, és un rotund no.
Hi ha algunes espècies capaces d’atacar determinats polímers, sí. Però la investigació del 2026 apunta en direcció contrària. Aquestes comunitats usen el plàstic com a hàbitat, no com a font de nutrients.
És poc probable que la seva proliferació acabi netejant els residus marins de manera significativa. (El nostre estalvi de consciència no té sort amb aquesta notícia).
El que sí que estem fent és crear un problema molt més estrany. Durant poc més d’un segle, hem produït quantitats ingents d’un material persistent. L’hem repartit per mars, rius, terres.
La vida, com acostuma a fer, ha trobat la manera d’ocupar-lo. Encara no sabem fins a quin punt aquestes comunitats poden modificar cicles químics, moure patògens o alterar ecosistemes naturals.
Els mateixos autors reconeixen que les conseqüències d’aquesta plastisfera s’estan investigant intensament. Però una cosa comença a estar bastant clara: el plàstic ja no és només brossa dins dels ecosistemes. En alguns llocs, s’ha convertit en un ecosistema per si mateix.
Aquesta informació és imprescindible. Entendre la plastisfera és clau per saber a què ens enfrontem realment. El que hem fet a l’oceà és irreversible.
Ara saps la veritat: la nostra brossa plàstica té vida pròpia. I aquesta vida pot ser molt més complexa i perillosa del que mai havíem imaginat. Quina sorpresa, veritat?