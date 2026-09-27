El fòssil d’un «no-dinosauri» de Tanzània reescriu 60 anys d’història sobre els primers rèptils gegants

Imagina que tot el que sabies sobre l’origen dels dinosaures més antics, aquesta idea tan arrelada a la ciència des de fa sis dècades, podria estar a punt de canviar. Durant molt de temps, uns fòssils de Tanzània van ser el pilar d’una teoria clau, oferint una finestra a les primeres etapes d’aquests gegants prehistòrics. Semblava que les roques on jeien eren les més antigues, un punt de partida fonamental per a la seva història.
Però la ciència, com la vida mateixa, és imprevisible i està en constant evolució. Ara, una revelació inesperada ha sacsejat els fonaments d’aquest coneixement, forçant-nos a reescriure una part crucial de la nostra història evolutiva. Un «no-dinosauri» ha desenterrat un secret ocult, un que estava esperant des de fa molt de temps per ser descobert.
La peça clau d’aquest trencaclosques és el Dinodontosaurus isiyavamanda, una espècie redescoberta a partir de fòssils africans que daten de fa uns 240 milions d’anys, en ple període Triàsic. Aquest enorme herbívor, un parent llunyà dels mamífers (sí, ho has llegit bé, ¡dels mamífers!), no era un dinosaure. La seva presència a Tanzània estableix una connexió directa i imprescindible amb jaciments de Sud-amèrica on el gènere Dinodontosaurus ja era conegut. Aquesta troballa, liderada per la Universitat de Bristol i publicada al Journal of Vertebrate Palaeontology, és un autèntic cop de timó per a la paleontologia mundial i reordena el que crèiem saber.
El descobriment d’aquest Dinodontosaurus a Tanzània és més que una curiositat científica; és una clau mestra que desxifra un enigma de dècades. Ens permet comparar i reajustar la cronologia de dos continents sencers, posant en dubte el que crèiem saber sobre els primers dinosaures.
Un passat revisat: el Dinodontosaurus i la nova cronologia
Per entendre la magnitud d’aquest canvi de paradigma, hem de situar-nos en el context adequat. Els dicinodonts, com el nostre Dinodontosaurus isiyavamanda, formen part dels sinàpsids, una branca evolutiva que inclou els mamífers. Aquestes criatures eren herbívores robustes, amb cossos corpulents i, en alguns casos, estructures semblants a ullals. Van poblar una gran varietat d’ambients abans de l’eclosió i domini dels dinosaures, i el seu paper és fonamental per comprendre els ecosistemes terrestres del Triàsic.
Fins ara, l’edat dels dipòsits tanzans que contenien fòssils considerats els primers candidats a dinosaures es basava en comparacions amb formacions de Sud-àfrica, classificades al Triàsic Mitjà. Però la identificació d’aquesta nova espècie africana, que només es coneixia a Sud-amèrica, ha creat un vincle geològic d’un valor incalculable. Recordem que durant el Triàsic, els continents actuals formaven part de la Pangea, una immensa massa terrestre que unia Àfrica i Sud-amèrica, facilitant el desplaçament d’animals per territoris avui separats per l’Atlàntic.
Aquesta connexió continental és la solució definitiva per a una datació més precisa. Les datacions radiomètriques recents a Sud-amèrica, que calculen l’antiguitat de les roques a partir de la desintegració d’elements radioactius, han estat decisives. Han revelat que les capes sud-americanes vinculades amb el Dinodontosaurus són fins a 10 milions d’anys més joves que les formacions sud-africanes que s’usaven com a referència principal per a Tanzània. Una diferència temporal que pot semblar àmplia a escala humana, però que representa un tram rellevant en l’evolució dels vertebrats del Triàsic. És un error cronològic que s’ha corregit, i que canvia la nostra perspectiva sobre una era vital.
Hady George, l’estudiant de doctorat de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Bristol i autor principal de l’estudi, va resumir amb claredat l’abast de la identificació: «El nostre descobriment constitueix el primer registre confirmat del gènere Dinodontosaurus fora de Sud-amèrica. La troballa vincula les roques fossilíferes de Tanzània i Sud-amèrica, demostrant que tenen una edat equivalent». Aquesta equivalència no posa una data final a tots els fòssils de dinosaures, però sí que debilita considerablement la idea que els fòssils tanzans fossin els més antics de tots els exemplars coneguts, reubicant-los en la cronologia global.
Això ens porta a una reflexió imprescindible: hem de separar la pregunta de «quan van sorgir els primers dinosaures» de «on es van preservar els fòssils més antics». El registre fòssil depèn de múltiples factors: la formació de roques, les condicions d’enterrament, l’erosió i, per descomptat, les troballes posteriors. El lloc que conserva les restes més primerenques no sempre coincideix amb el lloc on va evolucionar per primera vegada un llinatge. És una lliçó d’humilitat per a la ciència (i per a nosaltres, que sempre busquem respostes ràpides i definitives).
El passat no deixa de sorprendre’ns: secrets en velles col·leccions
I el més sorprenent de tot és que aquesta revisió del passat es basa en un fòssil que va romandre durant més de mig segle en una col·lecció de museu. La història de l’exemplar il·lustra perfectament que els descobriments no sempre sorgeixen de les expedicions més recents i espectaculars. De vegades, els grans canvis apareixen en dipòsits i col·leccions que esperen una nova mirada, noves tècniques o una pregunta científica diferent, un truc que la història ja ens ha mostrat moltes vegades.
El 1963, una expedició britànica a l’actual Tanzània va reunir una àmplia col·lecció de sinàpsids. Aquests materials van ingressar al Museu d’Història Natural de Londres, on van quedar sota custòdia. Part del conjunt va ser estudiada, però diversos espècimens van conservar una identificació incompleta o provisional. No ha estat fins ara que un esquelet sense descripció formal i un crani fragmentari descobert més tard, pertanyents tots dos a dicinodonts, han revelat el seu secret gràcies a l’examen del nou treball.
L’anatomia dels seus ossos va permetre assignar-los al gènere Dinodontosaurus, mentre que certs trets els van diferenciar de les espècies sud-americanes ja conegudes. Així, l’equip va proposar una espècie nova: Dinodontosaurus isiyavamanda. El nom de l’espècie també té la seva història, ja que al·ludeix a la terra del poble Wamanda, que habita aquesta regió de Tanzània, un vincle cultural amb el lloc on l’animal va viure fa 240 milions d’anys. Mike Day, conservador de tetràpodes no mamífers del museu, ho va expressar a la perfecció: «Aquest fòssil procedent de Tanzània ha estat sota la nostra cura durant més de 60 anys, i és meravellós que la seva identitat hagi sortit a la llum».
Nigel Larkin, paleontòleg, ja havia estudiat l’esquelet de dicinodonte per a la seva tesi de màster el 1994, classificant-lo com una possible nova espècie. Tot i això, la publicació formal es va demorar gairebé 30 anys. Aquest lapso de temps va permetre sumar especialistes de diferents països i, sobretot, utilitzar eines que no estaven disponibles als anys noranta, com la tomografia microcomputaritzada. Aquesta tècnica permet examinar estructures internes sense danyar l’exemplar, una solució ideal per a fòssils fràgils o incomplets, i ha estat imprescindible per a la nova identificació.
El coneixement que teníem sobre els primers dinosaures ha rebut un gir inesperat. Aquesta reubicació cronològica no és un detall menor; és un canvi sísmic en la nostra comprensió de la prehistòria, que ens recorda que la ciència mai és una veritat immòbil, sinó un camp en constant descoberta. Estem davant la solució a un trencaclosques de 60 anys, un secret que estava allà, esperant ser redescobert. Així que, la pròxima vegada que pensis en dinosaures, recorda que la història és més complexa i fascinant del que sembla, i que qualsevol dia un “no-dinosauri” pot tornar a canviar-ho tot.