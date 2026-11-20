Sempre ens han dit que l’estrès és el gran mal del nostre segle, però el que acaben de demostrar uns investigadors catalans va molt més enllà d’un simple mal de cap o falta de son.
Un equip de científics a Barcelona ha aconseguit posar nom i cognoms al mecanisme pel qual l’estrès crònic facilita que les cèl·lules canceroses s’estenguin per tot el cos.
No és una sospita, és una evidència científica que podria revolucionar com tractarem la malaltia a partir d’ara. (Sí, nosaltres també hem sentit un calfred en pensar en el ritme de vida que portem).
La “autopista” que l’estrès construeix per al càncer
La recerca, liderada per centres d’elit a Catalunya, ha descobert que les hormones de l’estrès modifiquen l’entorn del tumor. En lloc d’atacar-lo, fan que el cos es torni un lloc més “acollidor” per a les cèl·lules malignes.
El descobriment clau és que l’estrès provoca que uns glòbuls blancs concrets formin unes estructures que actuen com a “xarxes de seguretat” per a les cèl·lules que s’escapen del tumor primari.
Aquestes xarxes protegeixen la metàstasi i l’ajuden a niar en altres òrgans. És a dir, l’estrès no “crea” el càncer, però sí que li posa una catifa vermella perquè viatgi més ràpid i amb més èxit pel nostre organisme.
És important entendre que parlem d’estrès crònic, aquell que es manté en el temps i que altera el nostre sistema immunitari fins a deixar-lo desarmat davant la metàstasi.
Per què aquesta troballa és una esperança real?
La part positiva d’aquest descobriment és que, un cop coneixem el camí que segueix el càncer, podem posar-hi barreres. Els investigadors ja estan treballant en com bloquejar aquests senyals de l’estrès.
Això obre la porta a futurs fàrmacs que podrien acompanyar la quimioteràpia per evitar que la malaltia s’estengui. És el que en ciència anomenen teràpies combinades, atacant el tumor i, alhora, el seu “sistema de transport”.
Catalunya torna a demostrar que està a la avantguarda mundial en recerca oncològica. Aquesta fita no només és un èxit acadèmic, és un pas de gegant cap a augmentar la supervivència de milers de pacients.
L’estudi ens recorda que el cos i la ment no són compartiments estancs. El que passa al nostre cervell té un reflex directe en la biologia molecular del nostre pit o dels nostres pulmons.
Cuidar la ment ja no és un caprici, és salut oncològica
Amb aquestes dades sobre la taula, la gestió de l’estrès passa de ser un consell de “lifestyle” a ser una prioritat mèdica. Cuidar el nostre benestar emocional és, literalment, reforçar les nostres defenses contra la metàstasi.
Aquest març de 2026, aquesta notícia ens obliga a repensar com acompanyem els pacients amb càncer. L’ajuda psicològica no és un complement, ha de ser una part central del tractament per mantenir a ratlla les hormones que ajuden el tumor.
Invertir en pau mental, aprendre a posar límits i buscar espais de desconnexió és la millor “medicina preventiva” que ens podem autoreglamentar. El nostre codi genètic ens ho agrairà.
Sabem que no sempre és fàcil baixar el ritme, però després de llegir això, potser aquella sessió de ioga o aquella passejada pel bosc ja no semblen tan secundàries, oi?
La recerca catalana ens ha donat una eina poderosa: la informació. Ara sabem com juga l’enemic i estem més a prop que mai de tallar-li el pas.
Confirmar que el nostre país lidera descobriments d’aquesta magnitud ens fa sentir una mica més segurs i orgullosos de la nostra ciència.
Coneixies la importància del sistema limfàtic en la metàstasi o t’ha sorprès saber com l’estrès el pot arribar a manipular?