Té 82 anys i corre com si en tingués 30: el cas que desconcerta els experts

Envellir bé no s’explica només amb genètica. L’evidència en salut pública insisteix que l’activitat física és una de les palanques més potents per sostenir força, cor i autonomia, també a edats avançades, com recorda l’Organització Mundial de la Salut a la seva fitxa sobre activitat física.
En aquest context, un corredor veterà s’ha convertit en cas d’estudi perquè les seves marques i el seu perfil fisiològic no encaixen amb el que s’esperaria en la seva franja d’edat. Els investigadors no han mirat només el cronòmetre: han mesurat com utilitza l’oxigen, com gestiona l’energia i què diu la seva composició corporal quan el cos, en teoria, hauria d’anar cap al declivi.
La clau que ha disparat l’interès científic arriba a partir de la tercera dada: Juan López, amb 82 anys el 2026, no només competeix. Ha estat analitzat en un estudi publicat a Frontiers in Physiology dins del projecte TRAJECTOR-AGE, i els resultats descriuen un perfil fisiològic que els autors comparen amb el de persones molt més joves, des de la capacitat aeròbica fins a l’eficiència energètica en córrer.
Qui és Juan López i per què el seu cas ha saltat a la ciència
Juan López és un corredor veterà que va començar a córrer tard: segons diverses informacions publicades el febrer del 2026, es va calçar les sabatilles als 66 anys, després de jubilar-se. A partir d’aquí, la seva progressió va ser ràpida i poc habitual. Mitjans que han difós el cas destaquen que ha completat diversos maratons i que ha signat registres competitius per a la seva edat, cosa que va atreure l’interès d’investigadors i divulgadors.
En paral·lel a les marques, hi ha un detall que acostuma a ser decisiu en ciència de l’esport: no n’hi ha prou amb “fer quilòmetres”. Per entendre un rendiment així, s’analitza quins sistemes sostenen l’esforç, i aquí entren variables com el consum màxim d’oxigen, l’oxidació de greixos i el cost energètic de córrer a un ritme concret.
El fita que va posar el focus: marques i rècords en categoria +80
Entre les dades que s’han difós sobre el seu palmarès, en destaquen dues: un or en un campionat europeu de marató en la seva categoria amb un temps de 3 hores i 39 minuts i un rècord mundial en 50 quilòmetres en el grup de majors de 80. És la combinació de rendiment i edat la que converteix el seu cas en una raresa estadística i en un candidat natural a ser estudiat.
Per què no és només un cas inspirador
La diferència entre una història motivacional i un objecte de recerca està en el mètode. L’estudi sobre Juan López no es limita a descriure que corre molt: avalua indicadors fisiològics i de rendiment per explicar què sosté la seva capacitat competitiva. És a dir, intenta respondre una pregunta concreta: quins elements de l’organisme s’estan preservant i per què.
Què ha mesurat l’estudi i quines troballes criden l’atenció
L’anàlisi publicada a Frontiers in Physiology se centra en variables que s’utilitzen per entendre rendiment i envelliment. La divulgació del cas ressalta tres eixos: un VO2max sorprenentment alt per a la seva edat, una oxidació de greixos destacada i una eficiència energètica superior a l’habitual en octogenaris. No es tracta d’un sol marcador aïllat: és el conjunt el que dibuixa un perfil fora de rang.
En termes pràctics, aquestes variables descriuen el següent: quant oxigen pot utilitzar el cos en esforç màxim, quin combustible prioritza durant l’exercici i quanta energia necessita per mantenir un ritme determinat. En persones grans, el declivi d’aquestes capacitats acostuma a traduir-se en menor tolerància a l’esforç, més fatiga i pèrdua de rendiment fins i tot en tasques quotidianes.
VO2max, eficiència i composició corporal: el triangle que explica el rendiment
En divulgació científica sovint es presenta el VO2max com el sostre aeròbic, però en la pràctica el rendiment real també depèn de l’economia de carrera. Dues persones poden tenir un VO2max semblant i rendir diferent si una consumeix menys energia per anar al mateix ritme. En el cas analitzat, la combinació de capacitat aeròbica alta i eficiència energètica ajuda a entendre com pot sostenir temps competitius en distàncies llargues.
El tercer punt, la composició corporal, actua com a accelerador o fre. Una millor preservació de massa muscular i un perfil metabòlic eficient s’associen sovint a millor rendiment i a menor cost energètic en moviment. En el cas de Juan López, diverses publicacions assenyalen que conserva una proporció de massa muscular inusual per a la seva edat, una dada coherent amb les troballes de l’estudi.
Què significa edat biològica en un cas així
L’edat biològica no és una xifra única ni un carnet. És una manera de descriure si els sistemes del cos es comporten com els d’algú més gran o més jove en termes funcionals. En aquest tipus d’investigacions, s’infereix a partir de rendiment aeròbic, força, composició corporal i respostes metabòliques. Per això, quan es diu que el seu perfil és comparable al de persones molt més joves, l’afirmació se sustenta en marcadors mesurats, no en una sensació estètica.
El que aquest cas ensenya sobre envellir entrenant
Una lectura ràpida porta a un error comú: creure que n’hi ha prou amb córrer per tenir un cos jove. El mateix cas suggereix el contrari: el rendiment sostingut acostuma a dependre d’una suma d’hàbits, càrrega progressiva i constància. A més, començar als 66 i competir als 80 obliga a dues conclusions prudents: l’adaptació és possible a edats avançades, però necessita mètode, recuperació i una progressió compatible amb salut articular i cardiovascular.
L’OMS insisteix que l’objectiu no és només viure més, sinó viure amb capacitat funcional. En persones grans, això es tradueix a combinar treball aeròbic amb força, equilibri i mobilitat. En altres paraules: el motor és important, però també el xassís. En el cas d’un corredor veterà, la força i l’estabilitat acostumen a ser el factor que permet mantenir entrenament sense lesions recurrents.
Taula pràctica: què es mira en un perfil fora de rang
|Variable
|Què indica
|Per què importa en +80
|VO2max
|Sostre de capacitat aeròbica
|S’associa a tolerància a l’esforç i salut cardiovascular
|Economia de carrera
|Energia necessària per a un ritme
|Permet rendir més amb menys cost fisiològic
|Oxidació de greixos
|Ús de greixos com a combustible
|Millora eficiència en esforços llargs i sostinguts
|Composició corporal
|Massa muscular i perfil metabòlic
|Protegeix autonomia i rendiment, i redueix fragilitat
L’advertència necessària: no copiar sense adaptar
Que un octogenari pugui competir no vol dir que el camí sigui replicable sense avaluació. En persones grans, convé vigilar senyals d’alarma: dolor toràcic, marejos, falta d’aire desproporcionada o molèsties articulars persistents. També és clau ajustar volum i intensitat. En perfils que comencen tard, el més eficaç acostuma a ser un pla que combini caminada ràpida, intervals moderats i força bàsica, abans de plantejar grans distàncies.
Com aterrar l’aprenentatge en una rutina realista
El valor d’un cas extrem no és convertir-lo en norma, sinó extreure principis aplicables. Tres idees es repeteixen sovint en envelliment saludable: moure’s cada dia, elevar pulsacions amb certa regularitat i entrenar força almenys dos cops per setmana. Això encaixa amb les recomanacions internacionals i amb el que s’observa en persones grans que mantenen autonomia.
Si l’objectiu és salut i no competir, una estructura simple pot ser més efectiva que perseguir quilòmetres: treball aeròbic moderat la majoria de dies, força en dies alterns i mobilitat per mantenir rang articular. El secret acostuma a estar en la continuïtat, no en l’heroisme puntual.
Un esquema setmanal orientatiu per a persones grans actives
- 3 dies: caminada ràpida o trot suau de 25 a 40 minuts.
- 2 dies: força de cos sencer (esquat a cadira, empenta a la paret, rem amb banda, equilibri).
- 1 dia: intervals moderats (trams curts més ràpids, sense arribar al límit).
- Diari: 5 a 10 minuts de mobilitat i treball de peus/turmells.
El cas de Juan López interessa perquè posa números a una idea que la salut pública repeteix des de fa anys: la capacitat funcional es pot preservar molt més del que es creu. La diferència és que, en el seu cas, l’estudi fisiològic mostra que no només es manté: destaca. I aquesta troballa obliga a mirar l’envelliment des d’una altra pregunta, més incòmoda i més útil: quina part del declivi és inevitable i quina part depèn de com s’entrena, es recupera i es viu durant dècades.