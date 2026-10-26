Descobreixen per què el cos activa un “fre intern” que impedeix perdre greix

Perdre greix no sempre depèn només de menjar menys o moures més. El cos disposa de mecanismes de protecció que busquen conservar energia quan detecta estrès metabòlic, com passa amb el dejuni o lexposició al fred. En aquest context, una part de la biologia actua com a fre per evitar que les reserves sagotin massa ràpid. guia oficial del NIH sobre control del pes.
Ara, un estudi publicat a Nature aporta una explicació concreta daquest fre i el vincula amb senyals internes que sactiven en minuts. El treball suggereix que aquesta resposta, útil per sobreviure en èpoques descassetat o fred, també pot estar relacionada amb per què a algunes persones els costa sostenir la pèrdua de greix quan lorganisme interpreta que ha destalviar energia.
La clau és en un tipus específic de glòbul blanc i en una molècula inflamatòria amb capacitat dalterar la velocitat a què el teixit adipós allibera combustible. En models animals, la intervenció sobre aquest circuit va canviar de manera marcada el ritme de pèrdua de greix quan el cos rebia senyals típiques de fred o dejuni.
Per què el cos evita la crema total de greix
Lorganisme necessita equilibri. El greix compleix funcions que van més enllà de lestètica: és una reserva energètica i també un òrgan endocrí que participa en senyals hormonals i metabòlics. Quan falta aliment o puja la demanda energètica, el cos mobilitza triglicèrids per obtenir àcids grassos que alimentin teixits com el múscul i el fetge.
El paper del teixit adipós blanc i la lipòlisi
Destaca el teixit adipós blanc, el greix que emmagatzema energia. El procés que allibera aquesta energia sanomena lipòlisi. És una resposta normal i necessària en dejuni, exercici o exposició al fred. Però, si es manté sense control durant massa temps, pot posar en risc el balanç energètic. En escenaris extrems, perdre massa greix pot ser tan problemàtic com acumular-ne.
El sistema nerviós simpàtic com a accelerador
Quan el cos sexposa al fred, activa el sistema nerviós simpàtic. Aquesta activació envia senyals que empenyen el teixit adipós a alliberar energia per mantenir la temperatura i la funció dòrgan vitals. La recerca a Nature va analitzar què passa quan aquesta via sestimula repetidament, perquè és aquí on apareix un fre que evita una pèrdua accelerada de greix.
El hallatge a Nature: un circuit entre greix i immunitat
La investigació descriu un fenomen ràpid i localitzat: després de lactivació simpàtica, apareixen canvis al teixit adipós blanc que desencadenen larribada de cèl·lules immunes a dipòsits concrets de greix, sobretot el greix visceral, el que envolta òrgans. Lexposició completa està disponible a larticle científic de Nature i al comunicat institucional de UC San Diego.
El senyal que atrau neutròfils al teixit adipós visceral
Segons el resum de lestudi, lactivació β3-adrenèrgica dels adipòcits indueix una infiltració transitòria i específica de neutròfils al teixit adipós blanc. Lefecte és més marcat al teixit adipós visceral amb més contingut lipídic. Perquè passi aquest reclutament cal un doble detonant dins ladipòcit: lipòlisi activa i activació de la via p38 MAPK. A partir daquí, els adipòcits secreten leucotriè B4, que actua com a senyal per atreure neutròfils.
IL-1β: el missatge que ordena baixar la lipòlisi
Un cop dins del teixit adipós, els neutròfils sactiven localment i secreten IL-1β. La conseqüència funcional, també descrita al resum, és directa: aquesta IL-1β suprimeix la lipòlisi i limita la pèrdua excessiva denergia. En altres paraules, el sistema no només accelera la mobilització de greix davant el fred o el dejuni, també instala un fre perquè la despesa no es descontroli.
Lestudi va provar el paper causal daquest circuit en ratolins. En eliminar neutròfils o bloquejar la producció dIL-1β, va augmentar la lipòlisi i es va reduir la massa de teixit adipós blanc després destímuls repetits dactivació simpàtica. Això recolza que la IL-1β derivada de neutròfils compleix una funció fisiològica: preservar reserves lipídiques durant lestrès metabòlic.
|Etapa del procés
|Què passa
|Resultat al teixit adipós
|Estrès metabòlic
|Fred o dejuni activen senyals simpàtiques
|Simposa lalliberament denergia
|Senyal en adipòcits
|Lipòlisi i activació de p38 MAPK
|Es libera leucotriè B4
|Resposta immune local
|Reclutament de neutròfils a greix visceral
|Sinstal·la un fre fisiològic
|Molècula efectora
|Neutròfils secreten IL-1β
|Disminueix la lipòlisi i es preserven reserves
La genètica i lobesitat: una pista en humans
El treball no es queda només en ratolins. El comunicat institucional de UC San Diego indica que lequip va combinar models animals amb dades genètiques humanes i va observar que, en persones amb obesitat, els gens implicats en aquesta via mostren més activitat. És un punt rellevant perquè suggereix que el circuit podria estar més encès en contextos on el teixit adipós ja està alterat per inflamació i canvis metabòlics.
Aquest tipus de prova no demostra per si sola que el mecanisme funcioni igual en totes les persones, però reforça la idea duna connexió fisiològica entre adipòcits i cèl·lules immunes. En paral·lel, el registre de lestudi i la seva disponibilitat bibliogràfica també es poden consultar a PubMed.
Què significa per a lobesitat i per a la pèrdua involuntària de pes
El hallatge té dues lectures clíniques. Duna banda, ajuda a explicar per què el cos pot resistir-se a perdre greix sota certes condicions. De laltra, obre la porta a intervencions que modulin el fre, tot i que amb precaucions clares.
Oportunitats i riscos dintervenir la via
La IL-1 és una família de senyals inflamatòries amb rellevància mèdica. Hi ha fàrmacs aprovats per bloquejar la senyalització de IL-1 en malalties inflamatòries, com lanakinra. La informació regulatòria europea es pot revisar a la fitxa pública de Kineret a lEMA. També hi ha tractaments dirigits a IL-1β, com canakinumab, amb documentació al registre oficial de medicaments a Espanya per a Ilaris a CIMA AEMPS.
Que existeixin aquests fàrmacs no significa que shagin dusar per perdre pes. Lestudi descriu un circuit fisiològic que protegeix energia en estrès metabòlic. Manipular-lo podria augmentar la pèrdua de greix en determinades condicions, però també podria elevar riscos en situacions on aquesta protecció és útil, com lexposició al fred prolongada o estats de fragilitat. Qualsevol trasllat a clínica requerirà assaigs específics, dosis, selecció de pacients i avaluació de seguretat.
Què falta per confirmar-ho en persones
El mateix disseny del hallatge apunta a diverses preguntes obertes. Com varia aquest mecanisme amb ledat. Si es comporta igual en greix subcutani i visceral. Què passa amb dietes prolongades. I com interactua amb inflamació crònica, resistència a la insulina i fàrmacs metabòlics. A més, els efectes observats en ratolins es basen en estímuls definits dactivació simpàtica, que no sempre repliquen la diversitat de la vida real.
Preguntes pràctiques que obre el descobriment
- Per què algunes persones experimenten estancaments quan intenten reduir greix en contextos destrès metabòlic.
- Quan el greix visceral respon amb més intensitat a senyals simpàtiques i immunes.
- Com es relaciona la inflamació del teixit adipós amb la conservació denergia.
- Quins biomarcadors podrien indicar un fre immunometabòlic més actiu.
- Quin tipus dintervenció seria segura si es volgués modular el circuit sense efectes adversos.
A curt termini, el hallatge aporta un mapa més precís de com el cos regula les seves reserves quan lentorn pressiona. A mitjà termini, podria orientar teràpies més fines per a obesitat, síndrome metabòlica o pèrdua involuntària de pes, sempre que levidència en humans confirmi el mateix engranatge i defineixi límits de seguretat.