Arribes a casa després d’una jornada interminable, et treus les sabates i sents aquell alleujament instantani. No és casualitat, és el teu cos demanant-te tornar als orígens.
L’experta podòloga María Jesús ha posat el focus en una pràctica tan ancestral com oblidada en aquest 2026 hiperconnectat: caminar descalços. El que semblava un costum de nens o de vacances a la platja, resulta ser una autèntica teràpia per al nostre organisme.
La notícia corre com la pólvora a les xarxes socials perquè qüestiona dècades de màrqueting sobre calçat ultra-esmortit. (Sí, nosaltres també hem estat vivint enganyades per unes soles de goma massa gruixudes).
La “medicina” que no es compra a la farmàcia
Segons explica María Jesús, els nostres peus tenen milers de terminacions nervioses que necessiten estímuls constants. En tancar-los en sabates rígides, estem “adormint” una de les nostres principals fonts d’informació sensorial.
Caminar sense calçat permet que els músculs del peu treballin de forma natural, enfortint l’arc plantar i prevenint problemes tan comuns com els galindons o la fasciïtis plantar. És, en essència, un entrenament invisible que realitzes mentre vas de la cuina al saló.
Però els beneficis van molt més enllà de l’estètica o el confort local. La ciència confirma que aquesta pràctica millora radicalment el nostre equilibri i la propiocepció, un factor vital per evitar caigudes i lesions a mesura que complim anys.
És important destacar que, en anar descalços, el cervell rep senyals més precises sobre la posició del cos. Això ajuda a alinear la columna i a reduir aquells dolors d’esquena crònics que ens porten de cap.
Adéu a la mala circulació i a l’estrès
Si pateixes de cames cansades al final del dia, això t’interessa i molt. El contacte directe del peu amb el terra actua com un bombeig natural que afavoreix el retorn venós.
María Jesús destaca que aquest “massatge” natural ajuda a fer que la sang flueixi amb més llibertat cap al cor, reduint la inflor dels turmells. És la solució definitiva i gratuïta per a les que passem moltes hores assegudes davant l’ordinador.
A més, hi ha un component emocional que no podem ignorar. En el món de la psicologia actual, l’earthing o connexió amb la terra s’ha convertit en una eina potent per reduir el cortisol, l’hormona de l’estrès.
Sentir la textura del parquet, la frescor de la rajola o, si tens sort, la suau herba, genera una descàrrega d’energia que ens ajuda a connectar amb el present. (Reconeguem-ho, totes necessitem un respir mental enmig del caos diari).
Guia per començar (sense acabar a urgències)
Ara bé, no pretenguis córrer una marató descalça demà mateix. La podòloga és molt clara: el peu necessita una transició gradual després d’anys de “segrest” dins de les sabates.
Comença amb petits intervals de 15 o 20 minuts per casa. És fonamental que la superfície estigui neta i lliure d’objectes petits que puguin causar talls. L’objectiu no és patir, sinó redescobrir la sensibilitat de la teva pell.
Si tens jardí o accés a una zona de sorra neta, aprofita per caminar sobre superfícies irregulars. Això obliga els dits a treballar de forma independent, cosa que les vambes modernes solen impedir amb les seves formes estretes.
El que les expertes anomenen “peu funcional” és la base d’una postura corporal perfecta. Si els teus fonaments estan forts, tot el teu cos es mou amb una elegància i una eficiència que cap sabata de marca pot comprar.
Com a nota de seguretat vital, les persones amb diabetis o problemes greus de sensibilitat als peus han de consultar sempre amb el seu especialista abans de llançar-se a aquesta pràctica per evitar ferides que no es detectin a temps.
Veredicte: És l’hora de jubilar les sabatilles?
Ningú diu que hagis d’anar a la feina com una nàufraga, però integrar l’hàbit d’estar descalça en la teva rutina domèstica és la decisió de salut més intel·ligent que pots prendre aquest març.
És curiós com en un món ple de ginys tecnològics de milers d’euros, la clau del benestar resulti ser una cosa tan senzilla com despullar-nos els peus.
María Jesús ens ha recordat que el cos humà és una màquina perfecta que, de vegades, només necessita que la deixem funcionar sense interferències. És un gest de rebel·lia contra la comoditat artificial que ens envolta.
Al final, es tracta de sentir la llibertat en cada pas i de donar al nostre cos el protagonisme que es mereix. T’atreveixes a alliberar els teus peus avui mateix quan arribis a casa?