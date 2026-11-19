Caminar és l’exercici nacional per excel·lència. És barat, és senzill i ens fa sentir que estem cuidant el cor. Però hi ha una veritat incòmoda que els especialistes en medicina esportiva estan començant a cridar als quatre vents: només caminar no n’hi ha prou.
Si ets de les que surt cada tarda a fer el seu passeig reglamentari pensant que ja tens els deures fets, aquesta anàlisi t’interessa. Passejar està molt bé per a la salut cardiovascular, però els teus genolls i músculs necessiten alguna cosa més per no deteriorar-se amb el pas dels anys.
Segur que t’ha passat. Portes mesos caminant a bon ritme, però comences a notar que en pujar escales et falta potència o que, de sobte, apareix un dolor sord al genoll que abans no hi era. No és l’edat, és la falta d’estímul muscular.
La clau no està en deixar de caminar, sinó en entendre que el múscul és el veritable guardaapatlles dels teus ossos. Sense entrenament de força, les teves articulacions reben tot l’impacte, pas rere pas, quilòmetre rere quilòmetre.
El declivi muscular: La trampa del passeig diari
A partir dels 40 anys, el nostre cos comença a perdre massa muscular de forma natural (la temuda sarcopènia). Caminar en pla és un exercici de baixa intensitat que no genera la resistència necessària per frenar aquest procés. Necessitem potència.
Els experts assenyalen que, per protegir el genoll, el quàdriceps ha d’estar fort. És aquest múscul el que actua com un amortidor biològic. Si camines però no enforteixes, estàs deixant que el cartílag suporti tot el pes del cos sense ajuda.
Dada clau: Estudis recents demostren que combinar el caminar amb només dues sessions setmanals d’exercicis de força redueix el risc de lesions articulars en més d’un 50%. És la diferència entre envellir amb agilitat o amb dolors crònics.
A diferència del que molts creuen, enfortir no significa tornar-se culturista. Significa donar a les teves cames l’estabilitat necessària perquè caminar segueixi sent un plaer i no un suplici per als teus tendons.
Esquats i gambades: Els aliats del caminant
Què hauries d’afegir a la teva rutina? No cal que t’apuntis al gimnàs més car. Exercicis tan bàsics com els esquats (sentadilles), els ponts de gluti o les gambades (zancadas) són el complement perfecte per als teus passejos. És el que els entrenadors anomenen “entrenament complementari”.
En enfortir el gluti i el quàdriceps, la teva trepitjada canvia. Et tornes més eficient, et canses menys i, el més important, blindes la teva esquena baixa. Perquè sí, moltes vegades aquest dolor lumbar ve d’unes cames que no tenen força per sostenir la teva estructura mentre camines.
*(Nosaltres hem provat d’incloure 10 minuts d’aquests exercicis abans de sortir a caminar i t’assegurem que la sensació de lleugeresa a les cames és immediata. Et sents més “compacta” i segura a cada pas).*
Truc: Aprofita el mobiliari urbà. Un banc del parc és perfecte per fer flexions o per pujar i baixar un graó de forma controlada. És el “gimnàs invisible” que tens a la teva disposició totalment gratis.
Veredicte: Camina, però amb múscul
El missatge és clar: caminar és la base, però l’enfortiment és l’assegurança. No permetis que els teus genolls paguin el preu d’una rutina incompleta. Invertir 15 minuts al dia en els teus músculs és la millor inversió que pots fer per a la teva mobilitat futura.
La ciència ha parlat i la recomanació és unànime. Si vols seguir caminant als 70, 80 o 90 anys amb la mateixa energia d’avui, has de començar a desafiar els teus músculs ara mateix.
Vei seguir limitant-te al passeig o donaràs a les teves cames el poder que necessiten? Jo ja he incorporat els meus esquats diaris i et prometo que els meus genolls mai s’han sentit tan joves.
T’agradaria que et preparés una llista dels 3 exercicis de força que pots fer al saló de casa teva sense necessitat de comprar cap pesa?