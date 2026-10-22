Blanca Martín, nutricionista: “menjar amanida abans de la pasta evita el pic de sucre i la son”

Aquesta sensació es deu a canvis metabòlics bruscos i, segons la nutricionista Blanca Martín, especialista en nutrició clínica digestiva, la clau per evitar-ho és tan senzilla com començar l’àpat amb una amanida verda.
Després d’un plat de pasta, arròs, pa o de qualsevol menjar ric en hidrats de carboni, moltes persones senten un cansament sobtat o la necessitat de dormir. No es tracta d’una simple “davallada”, sinó d’una reacció natural del cos als canvis en els nivells de sucre en sang després d’aquest tipus d’ingesta.
Què passa al cos després de menjar molts hidrats de carboni?
Els aliments amb un alt contingut d’hidrats de carboni, especialment aquells amb un índex glucèmic elevat com la pasta, l’arròs blanc o el pa, rics en farines processades, provoquen una pujada ràpida de glucosa en sang.
Llavors, davant aquest augment, el cos, de manera natural i en resposta a aquests aliments, allibera insulina de forma ràpida per equilibrar els nivells.
No obstant això, quan la resposta és massa intensa, es pot generar el que es coneix com a hipoglucèmia reactiva, és a dir, una baixada sobtada de sucre en sang.
Aquesta caiguda repentina de glucosa explica la sensació de somnolència, debilitat o falta de concentració que moltes persones experimenten després de dinar, especialment si han ingerit una quantitat significativa d’hidrats de carboni molt processats.
És el moment en què el cos, intentant recuperar l’equilibri, demana descans i energia extra. I hi ha una manera simple d’oferir-li eines per alleugerir la càrrega.
L’estratègia de Blanca Martín: amanida verda primer
La recomanació de la nutricionista Blanca Martín per evitar aquesta davallada o pèrdua sobtada d’energia és simple però molt eficaç: menjar una amanida verda fresca o verdures cuites (també verdes) abans del plat principal que contingui una quantitat significativa d’hidrats de carboni.
La fibra present en aquests aliments com enciams, mongetes, bròquil, bledes o espinacs frena l’absorció de glucosa que tenen la pasta, l’arròs o el pa, i això ajuda a mantenir els nivells de sucre més estables de manera natural i a prevenir pics perillosos d’insulina.
Martín explica que aquest canvi senzill en l’ordre dels aliments no només manté l’energia més constant, sinó que també augmenta la sensació de sacietat, cosa que contribueix a controlar la gana durant la resta del dia i a seguir dietes per perdre pes o en casos de malalties metabòliques.
Com aplicar aquest consell en el teu dia a dia
Una cosa és dir-ho i una altra fer-ho. Siguem sincers, el ritme de vida actual sovint ens fa oblidar aquest detall i, per posar-ho en pràctica, només calen petites modificacions en la rutina dels àpats.
Comença els teus àpats amb una amanida verda. Com? Mantingues sempre a la nevera una reserva d’espinacs, bledes o un mix de vegetals al vapor. Amb això i una bona vinagreta et podràs servir una ració abans del plat principal.
Afegeix un raig de vinagre de poma sense filtrar a les teves vinagretes o condiments perquè aquest ingredient potencia l’efecte de control glucèmic de manera natural.
Opta per hidrats de carboni integrals i combina els plats forts amb proteïnes com carns magres (pollastre, peix, ous) i greixos saludables com oli d’oliva, alvocat o fruits secs, que també moderen l’absorció de sucre present en els carbohidrats processats.
D’aquesta manera, una amanida crua o vegetals cuits al vapor es converteixen en un plat simple però amb personalitat, al qual pots afegir ous, alvocat i unes quantes ametlles, cacauets o nous perquè sigui més saborós i agradable a la vista i al paladar.
Un petit gest amb grans beneficis
L’educació nutricional s’ha convertit en una eina essencial per millorar la salut pública, i divulgadores mediàtiques com Blanca Martín ho demostren cada dia a les seves xarxes socials.
En aquests canals ens ensenyen que adoptar hàbits tan simples com l’ordre en què es menja (primer l’amanida i després el plat fort) pot tenir un impacte profund en l’energia, el metabolisme i el benestar general del dia a dia.
En definitiva, menjar una amanida o un plat de vegetals variats abans de la pasta, l’arròs o el pa no és una moda, sinó una manera intel·ligent de cuidar el teu cos i mantenir l’energia estable.