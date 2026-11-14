Ansietat, esgotament i estrès: la nova epidèmia silenciosa que alerten els metges

Per què el cansament permanent s’ha convertit en un senyal d’època
L’esgotament actual no sempre s’assembla al cansament físic d’un dia dur. És una barreja de fatiga mental, pressió sostinguda i una sensació de càrrega que no s’apaga. Es nota en llevar-se, s’arrossega durant la jornada i s’intensifica quan arriba la nit: costa desconnectar, costa agafar el son i costa sentir que el dia ha estat suficient.
En aquest escenari apareixen símptomes molt repetits: tensió muscular, irritabilitat, dificultat per concentrar-se, apatia o una hiperalerta constant. No és que falti voluntat. És que el sistema està en “mode resposta” massa hores.
A partir d’aquí arriba la dada clau que ha posat sobre la taula el metge José Manuel Felices: estem vivint una pandèmia del cansament associada a l’ansietat i a l’estrès. En una entrevista, descriu una pressió invisible que s’ha instal·lat a la vida quotidiana i que empeny moltes persones a sentir-se constantment carregades.
El soroll de fons: quan el cos no distingeix entre urgència real i urgència inventada
Una part del problema és la sensació d’urgència permanent. El cervell interpreta estímuls continus com a “tasques pendents”: notificacions, missatges, comparacions i recordatoris que sempre hi ha alguna cosa a millorar. Aquesta tensió no requereix un gran esdeveniment traumàtic per activar-se. N’hi ha prou de sostenir-la durant setmanes.
Felices assenyala un detonant que es repeteix a la consulta i en la conversa pública: la sobreexposició a missatges sobre com hauríem de viure, cuidar-nos o rendir. El problema no és només la informació, sinó l’efecte emocional acumulat: si tot sembla obligatori, tot pesa.
Estrès crònic i cortisol: el mecanisme que fa que el desgast es noti en tot
L’estrès activa respostes biològiques útils per a situacions puntuals. El problema arriba quan l’estat es manté. Felices ho resumeix amb un advertiment directe: l’estrès sostingut afecta tots els sistemes del cos i l’excés prolongat de cortisol deixa de ser un recurs per convertir-se en una càrrega.
L’evidència clínica coincideix en l’impacte de l’estrès crònic. Institucions sanitàries expliquen que, quan l’estrès es prolonga, augmenta el risc de problemes de son, alteracions digestives, tensió arterial elevada i canvis en l’estat d’ànim. La Mayo Clinic descriu com el cortisol participa en la resposta a l’estrès i per què, mantingut alt durant molt de temps, pot perjudicar l’organisme.
L’origen que més es repeteix: consells universals que generen fracàs constant
Una de les trampes més freqüents en benestar és la “talla única”. Rutines perfectes, dietes ideals, matins productius, llistes interminables d’hàbits. El resultat per a molta gent no és salut, sinó frustració: si no ho compleixes tot, sents que has fallat.
Felices critica precisament aquesta dinàmica. Planteja que no tots els consells serveixen per a tothom i que assumir-ho porta a una conclusió destructiva: “no arribo”, “això és impossible”. Aquesta sensació de fracàs alimenta l’estrès i empeny a l’abandonament, just el contrari del que es buscava.
La metàfora que canvia l’enfocament: hàbits com un vestit a mida
En la seva entrevista, Felices utilitza una comparació clara: igual que no es va a un acte important amb una peça de talla única, tampoc té sentit construir hàbits com si tots visquéssim la mateixa vida. La proposta és simple i exigent alhora: dissenyar un benestar que encaixi amb els teus horaris, la teva energia, el teu context i la teva personalitat.
Aquest canvi té una conseqüència immediata: redueix culpa. Quan el pla és realista, deixa de ser una cursa contra un ideal i es converteix en un sistema que pots sostenir.
El component emocional: obligació contra gaudi
Un altre punt central del plantejament és deixar de fer les coses per imposició. Felices insisteix a moure el focus del “he de” al “em fa bé” i, sobretot, al “ho gaudeixo”. No és una frase motivacional: és una estratègia per millorar l’adherència. Si tot es viu com un càstig, el cos ho registra com a estrès afegit.
Senyals que no és un dia dolent: indicadors que convé mirar
Hi ha dies fluixos, i això és normal. La diferència és en la persistència i en l’impacte. Si el cansament t’acompanya fins i tot amb descans, si l’ansietat apareix sense un motiu concret o si l’estrès s’ha convertit en la base de la teva rutina, és moment de revisar el sistema, no només el símptoma.
Checklist ràpid per distingir fatiga puntual de desgast sostingut
- Durada: fa setmanes que et sents “al límit” sense un període clar de recuperació.
- Son: dorms, però no descanses, o et costa desconnectar tot i estar esgotat.
- Somatització: tensió muscular, molèsties digestives, cefalees o palpitacions es repeteixen.
- Atenció: et costa concentrar-te en tasques simples o sents boira mental.
- Estat d’ànim: irritabilitat, apatia o sensació de saturació es tornen habituals.
Com “desintoxicar” el dia a dia sense convertir-ho en una altra obligació
Si el problema és la pressió constant i la sobrecàrrega de missatges, la solució no acostuma a ser afegir més normes. Acostuma a ser treure soroll, ajustar expectatives i recuperar control sobre decisions petites que, repetides, canvien la sensació de fons.
Taula pràctica: detonant, efecte i ajust realista
|Detonant habitual
|Què provoca
|Ajust útil
|Sobrecàrrega de consells a les xarxes
|Comparació i culpa
|Limitar finestres d’ús i triar fonts concretes
|Agenda sense pauses
|Hiperalerta tot el dia
|Microdescansos de 3 a 5 minuts cada 90 minuts
|Hàbits impossibles
|Abandonament i frustració
|Versió mínima sostenible de l’hàbit
|Tot per obligació
|Estrès afegit
|Convertir l’hàbit en activitat agradable o social
|Desconnexió nocturna pobra
|Son fragmentat
|Rutina breu sense pantalles abans d’anar a dormir
La idea que resumeix el canvi: recuperar les regnes
Felices planteja que moltes vegades el cansament no neix de “fer massa”, sinó de viure el dia a dia com a imposat. La sortida passa per desmarcar-se, decidir què sí i què no, i construir hàbits que encaixin en la vida real. Aquest ajust no elimina problemes d’un dia per l’altre, però redueix la fricció diària que alimenta l’ansietat i l’estrès.
La diferència es nota quan el benestar deixa de ser una llista inabastable i torna a ser una estratègia personal: menys exigència, més direcció, i un pla que no et demani ser perfecte per funcionar.