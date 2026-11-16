Ansietat, esgotament i estrès: la nova epidèmia silenciosa de la qual alerten els metges

T’aixeques i ja sents que et falta l’aire. Et prens el tercer cafè del dia i el cansament continua allà, enganxat als teus ossos. Si te sents identificada, no estàs sola. El doctor José Manuel Felices acaba de posar nom al que ens passa: estem submergits en la pandèmia del segle XXI.
No es tracta d’un virus que es cura amb una vacuna, sinó d’un còctel explosiu que està minvant la nostra salut a passes gegantines. L’estrès, l’ansietat i l’esgotament crònic han deixat de ser símptomes aïllats per convertir-se en una forma de vida perillosa que el metge qualifica d’emergència social.
El més inquietant és que ens hem acostumat a viure així. Hem normalitzat el nus a l’estómac i les ojeres permanents, però el doctor Felices és taxatiu: el nostre cos està enviant senyals de socors que ja no ens podem permetre ignorar. (I sí, nosaltres també hem sentit aquest esgotament que no marxa ni dormint deu hores).
Els tres genets de l’apocalipsi mental
Segons l’expert, no estem davant d’un problema de mandra o falta de vitamines. La verdadera crisi rau en la hiperconnexió i l’exigència de productivitat constant. Vivim en un estat d’alerta permanent que manté els nostres nivells de cortisol pels núvols, desgastant el nostre sistema immunològic dia rere dia.
El cansament que descriu el doctor Felices és profund. És aquest esgotament que t’impedeix concentrar-te en una lectura simple o que et fa saltar a la mínima amb la parella o els fills. És la bateria baixa psicològica que cap carregador de mòbil pot solucionar.
L’ansietat, per la seva banda, s’ha convertit en el soroll de fons de les nostres ciutats. Aquella sensació de “arribes tard a tot” fins i tot quan estàs descansant. És una trampa mental que ens impedeix gaudir del present i ens projecta sempre cap a un futur catastròfic que, la majoria de vegades, mai arriba a succeir.
Dada clau: El doctor adverteix que l’estrès mantingut en el temps és el precursor de malalties cardiovasculars i digestives greus. No són “només nervis”, és la teva salut física en joc.
L’error de la “productivitat tòxica”
Un dels punts més crítics de la intervenció del doctor és l’atac a la cultura de l’esforç desmesurat. Ens han venut que descansar és perdre el temps, quan en realitat el descans real és l’eina de supervivència més potent que tenim. El cervell necessita desconnectar per poder funcionar.
El doctor Felices assenyala que l’ús de pantalles abans d’anar a dormir és l’enemic número u de la nostra recuperació. Aquella llum blava li diu al teu cervell que és de dia, bloquejant la melatonina i condemnant-te a un son superficial que no repara res. És un autosabotatge digital en tota regla.
Estem vivint una paradoxa: tenim més comoditats que mai, però som la generació més estressada i medicada de la història. La bretxa entre el que volem ser i el que realment podem abastar s’està convertint en un abisme emocional que s’empassa la nostra energia vital.
Com començar a desinflamar la teva ment avui mateix
La bona notícia és que, segons el doctor, hi ha sortida. El primer pas és l’acceptació. Reconèixer que no pots amb tot no és un fracàs, és un acte d’intel·ligència suprema. Necessitem baixar el ritme de forma conscient abans que el nostre cos ens obligui a parar mitjançant una baixa mèdica.
Petits canvis com el contacte amb la natura, l’exercici físic sense objectius de rendiment i, sobretot, aprendre a dir “no” sense culpa, són les medicines que recomana l’expert. No són receptes màgiques, són hàbits d’higiene mental que hem perdut pel camí.
La clau resideix a recuperar el control del nostre temps. La multitasca és un mite que fragmenta la nostra atenció i ens esgota. El doctor Felices aposta per la monotasca: estar present en el que fas, ja sigui treballar, menjar o simplement mirar per la finestra.
El consell de la Gema: Prova de deixar el mòbil en una altra habitació dues hores abans de dormir. Notaràs la diferència en el teu nivell d’ansietat en menys de tres dies. Garantit!
Al capdavall, la salut no és només l’absència de malaltia, sinó un estat de benestar complet que hem deixat a l’últim calaix de prioritats. Escoltar experts com el doctor José Manuel Felices és el despertador que necessitàvem per reaccionar.
Vols continuar ignorant aquest cansament o començaràs avui mateix a recuperar la teva vida?