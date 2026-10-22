Alfredo Corell, immunòleg: “El millor és afegir la polpa al suc de taronja per a frenar el sucre”

El catedràtic i immunòleg Alfredo Corell exposa un aspecte sovint ignorat quan es parla del suc de taronja natural. El consum d’aquesta beguda, tan arrelada en les rutines matinals, pot tenir un impacte diferent del que molta gent creu segons un element senzill però determinant. Segons explica, entendre aquest detall ajuda a valorar millor com respon l’organisme després d’ingerir-lo.
El debat sobre la conveniència del suc de taronja és llarg i abasta des de la nutrició fins a la salut metabòlica. Corell aprofundeix en aquesta qüestió i apunta que el comportament del sucre del suc depèn d’un factor que sovint es passa per alt. Aquesta diferència és la que pot modificar la manera com el cos absorbeix i aprofita els nutrients, tal com indiquen diverses guies d’alimentació pública consultables al portal del Ministeri de Sanitat.
El criteri de l’immunòleg en el consum de suc
Corell destaca que, malgrat la presència de micronutrients valuosos en el suc de taronja natural, la seva composició pot comportar un repte per a l’equilibri glucèmic. El motiu principal és que aquesta beguda concentra el contingut de sucre de diverses peces de fruita en un volum relativament petit. Això fa que el cos l’absorbeixi amb més rapidesa que si es mengés la fruita sencera.
El que sovint no s’explica és que aquesta absorció accelerada no depèn només de la quantitat de sucre present, sinó d’un component de la mateixa taronja que condiciona la velocitat amb què aquest sucre entra al torrent sanguini. És aquí on l’immunòleg fa una precisió que canvia la percepció habitual sobre el suc.
Segons Corell, la clau està en la manera com es conserva o es perd aquesta part de la fruita. Quan és present, el sucre es processa d’una manera més gradual i dóna lloc a una resposta metabòlica més moderada. Quan no hi és o es retira, l’absorció pot convertir-se en un procés molt més ràpid.
Per què aquest element té tanta importància?
El component que marca aquesta diferència té un efecte directe sobre la velocitat d’absorció dels hidrats de carboni. Els nutricionistes coincideixen que la manera com l’organisme assimila els sucres depèn tant de la seva quantitat com del context en què es consumeixen. En el cas del suc, aquest context es modifica profundament segons si es manté la part estructural de la fruita o se n’elimina.
Quan es retira aquesta part, el líquid resultant esdevé molt més accessible per al sistema digestiu. Sense cap element que actuï com a mecanisme de retard, el sucre arriba a la sang amb més rapidesa i eleva la glucosa de manera més pronunciada. Això és especialment rellevant per a persones amb sensibilitat a la insulina, però també per a qualsevol consumidor habitual que vulgui controlar millor l’impacte dels sucres simples.
Com actua aquest element dins l’intestí
Aquest component, quan està present, interactua amb l’aigua del suc i forma una textura que fa que el recorregut pel tracte digestiu sigui més lent. Aquesta textura és el que frena el contacte immediat entre el sucre i les parets intestinals. A mesura que el moviment digestiu avança, el cos allibera de manera progressiva el sucre, evitant pujades brusques i ajudant a mantenir una sensació de sacietat més duradora.
En canvi, un suc completament líquid i filtrat es comporta de manera molt diferent. La seva velocitat d’arribada a l’intestí prim fa que el cos el pugui assimilar de manera gairebé immediata, la qual cosa produeix un pic energètic que desapareix igual de ràpid i pot generar gana poc després.
Riscos associats a una absorció massa ràpida
- Augment sobtat de la glucosa en sang en qüestió de minuts.
- Descens ràpid posterior, que pot afavorir la sensació de cansament.
- Possibilitat d’increment de la gana i del consum calòric total.
- Major rellevància en persones amb diabetis o prediabetis.
Com millorar la manera de consumir suc de taronja
Corell recorda que el suc no és un producte perjudicial per si mateix, però sí que requereix certes consideracions per mantenir el seu paper dins d’una alimentació equilibrada. Moltes recomanacions sanitàries apunten que és preferible consumir la fruita sencera, tot i que el suc pot encaixar en dietes saludables si s’ajusten alguns aspectes concrets.
El primer pas és assegurar-se que aquest element estructural de la taronja no es descarta durant la preparació del suc. Conservar-lo o afegir-lo després de l’extracció ajuda a equilibrar la beguda i a obtenir un perfil més semblant al de la fruita original. D’aquesta manera, es manté una part essencial de la funció reguladora que el cos necessita.
|Recomanació
|Benefici esperat
|Mantenir o reincorporar la part estructural de la taronja
|Frena l’absorció del sucre i modera la resposta glucèmica.
|Consumir el suc dins d’un àpat
|Els altres nutrients actuen com a moderadors naturals del sucre.
|Prioritzar la fruita sencera sempre que sigui possible
|Conserva la totalitat dels components naturals de regulació.
|Limitar-lo a racions moderades
|Evita un excés de sucre concentrat en un sol consum.
El lloc del suc dins d’una alimentació equilibrada
Tot i que hi ha percepcions populars que atribueixen al suc un efecte gairebé terapèutic, els especialistes assenyalen que el seu benefici depèn de com es prepara i de les circumstàncies de consum. És una font apreciable de vitamina C, potassi i altres micronutrients, però aquests avantatges s’han de valorar conjuntament amb la seva càrrega de sucres ràpidament disponibles.
El missatge final de Corell no és prohibitiu, sinó contextual: no tots els sucs són iguals, i un petit detall pot transformar-ne profundament l’efecte metabòlic. Conservar allò que forma part natural de la fruita és el que permet aprofitar el millor de la taronja sense desencadenar els inconvenients d’una absorció accelerada.
El punt essencial que diferencia un bon suc d’un de desequilibrat
El criteri científic que exposa l’immunòleg coincideix amb les recomanacions d’institucions sanitàries: quan el suc manté aquest component estructural, es comporta de manera més propera a la fruita sencera. Quan es retira, el cos el processa com un líquid altament disponible, amb totes les conseqüències que això implica.
Per això, entendre la importància d’aquest element és fonamental per consumir suc de taronja de manera més segura i beneficiosa. Un gest tan simple com no descartar-lo pot ser decisiu per transformar una beguda aparentment saludable en una opció realment equilibrada.