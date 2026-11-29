Hi ha olors que et transporten directament a la infància, a la bossa de la teva àvia o a aquella tarda de cine on algú tossia a les fosques. L’aroma de la regalèssia balsàmica de les pastilles Juanola és, sens dubte, una d’elles.
El que avui comprem per impuls a qualsevol farmàcia com un bàsic imprescindible, va néixer fa 120 anys en una modesta rebotiga del barri de Gràcia, a Barcelona. Manuel Juanola Reixach, un farmacèutic amb visió de futur, va crear el 1906 una fórmula que canviaria la història de la nostra salut quotidiana.
No va ser un llançament de màrqueting massiu; va ser el “boca a orella” el que va convertir aquells petits rombes negres en un fenomen social. Avui, més d’un segle després, la caixa vermella segueix sent una icona de disseny i eficàcia que sobreviu a totes les modes passatgeres.
La fórmula màgica: Molt més que regalèssia
Què tenen d’especial? El secret del seu èxit rau en una barreja magistral de regalèssia, mentol i olis essencials. Manuel Juanola buscava un remei que no només suavitzés la gola, sinó que aclarís les vies respiratòries de manera natural.
La seva elaboració continua sent un procés mimat. La regalèssia s’extreu de l’arrel de la planta Glycyrrhiza glabra, coneguda per les seves propietats antiinflamatòries i expectorants. És la naturalesa concentrada en una peça de tot just uns mil·límetres.
Però el que realment les fa úniques és la seva forma de rombe. Va ser una decisió estratègica perquè la pastilla es dissolgués lentament, alliberant els seus actius de manera progressiva i constant. Enginyeria farmacèutica de principis del segle XX que continua funcionant avui.
Tot i que ara hi ha versions de fruites o amb pròpolis, les “clàssiques” continuen sent les més venudes. El sabor autèntic de la regalèssia pura té una legió de fans que no accepten imitacions.
De Gràcia al món: Una icona de disseny
La caixeta vermella de Juanola és un exemple de branding perfecte abans que existís el terme. És petita, discreta i cap a la butxaca més ajustada. El seu disseny gairebé no ha variat, mantenint aquesta estètica retro que avui ens sembla tan “cool”.
En els seus inicis, es venien com un remei gairebé miraculós per a cantants, oradors i fumadors. Avui, són l’aliat de qualsevol que passi massa hores parlant o que pateixi els estralls de l’aire condicionat a l’oficina.
És fascinant pensar com una petita empresa familiar de Barcelona va aconseguir resistir l’entrada de les grans multinacionals farmacèutiques, mantenint la seva identitat i les seves arrels intactes durant més de quatre generacions.
Actualment, sota el paraigua de Laboratoris Angelini, les Juanola s’exporten i es consumeixen per milions, demostrant que quan un producte és bo de debò, no necessita grans campanyes per sobreviure al pas del temps.
Als anys 20, les Juanola ja s’anunciaven als tramvies de Barcelona com el remei definitiu contra la ronquera. Eren les “influencers” de l’època!
Per què sempre n’hauries de portar una caixa a sobre
Més enllà de la nostàlgia, les Juanola són una eina de benestar immediat. En un món ple de caramelets de sucre disfressats de medicina, tornar a la regalèssia pura és una decisió intel·ligent per a la teva salut bucal i la teva gola.
No contenen sucres afegits (en la seva versió original), cosa que les fa aptes per a gairebé tothom. Són aquella petita autocura que et permets en meitat d’una jornada estressant: un moment de frescor intens que et reseteja el dia.
Validar productes amb tanta història és una manera de respectar el nostre patrimoni industrial i cultural. Les Juanola no són només pastilles; són un tros de la nostra història que segueix viu a cada prestatge de farmàcia.
Ets de les que mossega la pastilla així que te la fiques a la boca o de les que gaudeix del procés lent fins que desapareix el rombe?
Nosaltres confessem: no podem viure sense elles a la bossa. T’animes a redescobrir el sabor que ha aliviat a mig món durant 120 anys?