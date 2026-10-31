Xevi Solà, entrenador personal: “Còrrer sempre la mateixa distància és el motiu pel qual no progresses”

Molts corredors cauen en la mateixa trampa cada matí. Et poses les sabatilles, surts al carrer i completes els teus cinc o deu quilòmetres de sempre.
Tornes a casa amb la sensació del deure complert, però el mirall diu el contrari. El teu cos no canvia, la teva bàscula s’ha congelat i els teus temps són idèntics als de fa mesos.
Què està fallant en la teva rutina? La resposta és més crua del que sembla: el teu cervell és un expert a estalviar energia i t’està boicotejant (sí, a tu també et passa).
La trampa de la zona de confort metabòlica
El reconegut entrenador personal Xevi Solà ha posat el dit a la llaga amb un advertiment que està sacsejant els fonaments del running popular.
Si sempre corres els mateixos quilòmetres i a la mateixa intensitat, simplement no confesses. És una sentència física inamovible que molts prefereixen ignorar per comoditat.
L’organisme humà és una màquina de supervivència dissenyada per a l’eficiència extrema. Quan repeteixes un estímul, el cos aprèn a executar-lo gastant el mínim de calories possible.
El que abans era un desafiament per als teus músculs, avui és un tràmit administratiu per al teu metabolisme.
Al final del dia, això es tradueix en una realitat frustrant: estàs invertint el mateix temps, però obtenint molts menys beneficis que al principi.
Per què el teu rellotge intel·ligent t’està “mentint”
Segurament mires el teu pulsòmetre i veus que has cremat 400 calories. Tanmateix, l’adaptació fisiològica fa que aquesta xifra sigui cada vegada més teòrica i menys real.
El teu cor ja no necessita esforçar-se tant per bombar sang en aquest trajecte que coneix de memòria. Les teves fibres musculars s’han tornat estalviadores i eficaces.
Xevi Solà insisteix que l’estancament no és una falta de voluntat, sinó una manca d’estratègia en la teva arquitectura d’entrenament setmanal.
Per trencar aquest sostre de vidre, l’expert proposa una solució que sovint espanta el corredor aficionat: la variabilitat absoluta.
La fórmula màgica: Intensitat sobre volum
No es tracta de córrer més temps, sinó de córrer de forma diferent. El secret per despertar el metabolisme adormit rau en la sorpresa constant.
Has d’introduir sessions de sèries curtes, canvis de ritme (fartlek) i entrenaments de força que complementin la carrera de fons.
Un entrenament de 20 minuts amb intervals d’alta intensitat pot ser molt més crema-greixos que una hora de trot rutinari i avorrit.
El múscul necessita estrès per créixer i per demanar més energia. Si no hi ha una demanda nova, no hi ha una resposta d’adaptació nova.
El paper crucial de l’entrenament de força
Molts “runners” tenen pànic a les peses per por a guanyar volum i tornar-se lents. És l’error més comú al gimnàs.
Solà destaca que la força és la base de tot moviment humà. Un gluti fort i un core estable et permeten córrer més ràpid amb menys esforç lesiu.
Si enforteixes les cames, cada gambada serà més potent i la teva despesa calòrica en repòs augmentarà de manera significativa durant tot el dia.
Recorda: l’entrenament no acaba quan deixes de córrer, acaba quan el teu cos s’ha vist obligat a reparar-se.
Sense aquesta ruptura de fibres que provoca l’entrenament de força, la reparació metabòlica és mínima i els resultats triguen una eternitat a arribar.
Com canviar la teva rutina a partir de demà
No necessites llençar les teves sabatilles ni contractar un equip olímpic. La clau és la progressió lògica i l’escolta activa de les teves sensacions físiques.
Si avui has corregut en pla, demà busca una pujada pronunciada. Si ahir vas anar a ritme constant, avui fes esprints de 30 segons seguits de descansos actius.
Aquest petit caos organitzat obliga el teu sistema nerviós a estar alerta i a consumir recursos que abans mantenia sota clau en forma de greix acumulat.
És el moment de deixar de ser un passatger dels teus propis quilòmetres i convertir-te en l’arquitecte de la teva transformació física real.
El perill de la “sobreadaptació”
Compte, perquè insistir en el mateix error pot portar-te a lesions per sobrecàrrega. Córrer sempre igual estressa sempre les mateixes articulacions.
Variar el terreny, la velocitat i el tipus d’esforç és la millor pòlissa d’assegurances per als teus genolls i la teva esquena a llarg termini.
Escoltar experts com Xevi Solà és la diferència entre anar al parc a “cremar temps” o anar al parc a construir salut i rendiment real.
Estàs disposat a sacrificar la comoditat de la teva ruta de sempre per l’èxit d’un cos més fort? La decisió se sol prendre en els primers cinc segons després de sonar el despertador.
Demà, quan surtis per la porta, recorda que el camí conegut és el que menys recompenses ofereix a la teva butxaca metabòlica.
Fes-ho diferent. Fes-ho difícil. Però, sobretot, deixa de repetir el mateix dia d’entrenament una vegada i una altra esperant un miracle que no arribarà.
I tu, quant de temps fa que fas exactament el mateix recorregut?