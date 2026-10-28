Silvia Severino, psicòloga: “seguir sent amic de la teva exparella no és maduresa, és una forma de dependència emocional”

Per a la psicòloga Silvia Severino, el que sembla una decisió intel·ligent amaga un parany que ens deixa atrapats en vincles que no ens permeten avançar.
Seguir sent amics i no donar-te el teu espai ni posar límits et manté lligat al passat. I si només estàs disfressant la por a quedar-te sol?
Un vincle emocional que et manté atrapat
Quan ens toca enfrontar una ruptura, el més lògic seria prendre distància, donar-nos un espai per curar, reconstruir sentiments i mirar cap endavant. Però no sempre ho fem. A vegades, el que passa és que, després de trencar, es diu: “podem seguir sent amics”. És just aquí quan comença l’autoengany.
Silvia Severino és especialista en relacions afectives i adverteix que aquest intent de mantenir un vincle amb la teva exparella sota una altra etiqueta no és saludable. “Moltes persones es mantenen en contacte amb el seu ex, i no precisament perquè encara hi hagi afecte, sinó per una necessitat. No han pogut tallar el llaç afectiu i disfressen aquest apego com a amistat”.
I és que la idea de mantenir-se en contacte i a prop d’algú que ha estat important pot resultar reconfortant, però el preu emocional gairebé sempre és alt. El que passa és que es postposa el dol, que s’acaba alimentant d’esperances i impedeix un tancament real d’aquell cicle.
Llavors, en comptes de curar, ens quedem en una mena de limb emocional.
Es pot ser realment amic d’un ex?
Establir una amistat real amb una exparella és possible, però sincerament, no és gens comú i tampoc és quelcom que es generi de manera automàtica.
Això requereix temps, distància i una desvinculació emocional profunda per part de tots dos. Si no es dona aquest tancament complet, el que pot semblar una amistat sovint és un ham emocional disfressat.
El major risc és que un dels dos guardi expectatives, i això, en molts casos, no és conscient, però no vol dir que no hi sigui. Hi ha el desig de tornar, s’alberga l’esperança que alguna cosa canviï, o senzillament hi ha la necessitat de seguir ocupant un lloc en la vida de l’altre.
Els paranys de seguir en contacte amb el teu ex
Acceptar les migues d’una relació passada no és maduresa, és por. És la por d’afrontar un buit emocional o una absència. En aquest intent d’endolcir el dol pensant que es pot establir una amistat, el que es fa és allargar aquest moment de patiment que hauria d’arribar.
La proximitat constant amb aquella persona no et deixarà avançar i, a més, pot generar culpes, confusió i, el pitjor de tot, dependència. Acabaràs aferrant-te a rutines, a trobades i a la il·lusió d’una connexió que ja no existeix.
Aprèn a deixar anar
Després del vídeo d’aquesta psicòloga que s’ha fet viral a la xarxa social, molts usuaris van manifestar sentir-se d’aquesta manera i estar passant per aquesta fase de tallar amb tot, posar límits i deixar anar.
Silvia explica que es requereix molta fortalesa emocional, posar el teu benestar en primer lloc, establir límits, distància i silenci. “Si acabes amb la teva parella però seguiu en contacte, t’emociona rebre un missatge o veus les seves històries, la il·lusió segueix allà i això no és sa”, assegura.
És possible que vegis com un fracàs haver trencat amb algú, especialment si encara guardes sentiments importants per aquella persona. Però la veritable maduresa emocional no està en conservar “el que va ser” a qualsevol preu, sinó en saber retirar-se a temps. Permet-te passar pel dol complet i tancar aquesta relació del tot.
Altrament, a més de quedar-te atrapat en un rol que ja no et correspon, tu mateix t’estàs impedint veure totes les opcions que tens al teu futur.