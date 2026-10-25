Isabel Belaustegui, metgessa: “Cuinar malament els llegums pot provocar símptomes digestius greus”

Els llegums tornen al centre del debat per un motiu que sovint queda mal explicat: no tot depèn de laliment, sinó del procés. A Catalunya, les recomanacions oficials de lAESAN sobre alimentació saludable recorden que una dieta amb més vegetals pot encaixar amb una bona tolerància digestiva, però la clau acostuma a ser la preparació.
En paral·lel, alguns metges estan posant el focus en les lectines, proteïnes presents en moltes plantes que, en determinades condicions, poden irritar laparell digestiu. El matís important és aquest: el risc no es reparteix igual entre tots els aliments ni entre totes les maneres de cuinar-los, i aquí és on apareix un detall pràctic que canvia el resultat.
Aquest detall no comença a la cassola, sinó abans: en els llegums secs, les autoritats de seguretat alimentària coincideixen que hi ha un patró que redueix el risc quan el producte es cuina des de zero. La idea és simple: assegurar que el procés arribi a les condicions necessàries perquè determinades lectines quedin inactivades i no provoquin símptomes. En aquest punt, no es tracta de demonitzar els llegums, sinó devitar errors de preparació que es repeteixen cada temporada a cuines domèstiques.
Per què es parla de lectines i per què no tothom reacciona igual
Les lectines són proteïnes presents en molts aliments vegetals. A les plantes actuen com a mecanisme de defensa davant plagues i patògens. Això no converteix automàticament els aliments que les contenen en perillosos. De fet, les guies públiques insisteixen que una alimentació variada, amb fruita, verdura i llegums ben preparats, sassocien a una millor qualitat de dieta.
La diferència està en la quantitat i en lestat de laliment. Les lectines amb més rellevància en seguretat alimentària es concentren sobretot en llegums crus o poc cuits, especialment en algunes varietats de mongetes. En aquests casos, lexposició pot desencadenar símptomes gastrointestinals aguts com nàusees, vòmits i diarrea, amb un impacte potencialment més greu en infants per la seva menor massa corporal.
Lerror que dispara el problema
La majoria dals avisos pràctics comparteixen un mateix patró: cuinar a temperatura insuficient o escurçar el temps real de bull. Algunes guies oficials adverteixen dun escenari molt concret: fer mongetes seques a baixa temperatura, per exemple amb determinats programes de cocció lenta, pot no inactivar completament les lectines dinterès. El resultat no és una simple mala digestió inespecífica, sinó una reacció aguda associada a una preparació inadequada.
Per això, lenfocament útil no és eliminar grups sencers daliments, sinó entendre quines tècniques redueixen el risc de manera consistent. Aquí encaixa el que alguns professionals han recordat en divulgació, com la metgessa Isabel Belaustegui: moltes pràctiques de cuina tradicionals, aplicades amb criteri, poden millorar la tolerància i evitar situacions en què un plat saludable acaba sentant pitjor del que tocaria. Linterès creix perquè connecta amb un símptoma freqüent: distensió, gasos i la sensació que els llegums, tot i ser recomanables, no sempre se suporten igual.
Què recomanen les autoritats per cuinar llegums secs amb seguretat
Les recomanacions més sòlides se centren en les mongetes seques i, en general, en els llegums secs que es cuinen des de zero. Organismes oficials han publicat pautes molt concretes: fer un remull suficient i, després, fer una cocció amb bull en aigua nova el temps necessari. Un matís pràctic que es repeteix en diverses guies és llençar laigua del remull i substituir-la per aigua neta per cuinar.
Aplicat a la cuina de casa, el patró queda així:
- Remull previ durant diverses hores en funció del tipus de llegum i de les instruccions del fabricant.
- Rebutjar laigua del remull i cuinar amb aigua nova.
- Bull efectiu el temps necessari, sense quedar-se curt de temperatura ni de minuts.
La finalitat és doble: seguretat i tolerància. A més, lAESAN recomana augmentar el consum de llegums de manera progressiva quan no hi ha hàbit, perquè el sistema digestiu sadapta a la fibra i als canvis de fermentació de la microbiota. Aquest punt és clau per diferenciar un problema de tècnica de cocció dun procés normal dadaptació.
|Aliment
|Risc principal si es consumeix cru o poc cuit
|Preparació alineada amb guies públiques
|Mongetes seques
|Lectines actives amb símptomes digestius aguts
|Remull, llençar laigua i bull suficient en aigua nova
|Mongeta tendra
|Més càrrega de lectines que altres verdures si es menja crua
|Rentar i cuinar completament abans de consumir
|Llegums en conserva
|Risc baix pel processament tèrmic industrial
|A punt per menjar, amb esbandida opcional si es vol reduir sal
Olla lenta, conserves i altres formats: què cal tenir present
Els avisos sobre la cocció a baixa temperatura no signifiquen que calgui renunciar a cap electrodomèstic, sinó entendre el moment crític. En mongetes seques, el que més pesa és assegurar un bull inicial suficient abans de continuar una recepta a temperatura més baixa. És el detall que separa una preparació segura duna cocció incompleta.
Amb les conserves, el context és diferent: el tractament tèrmic industrial redueix de manera significativa els riscos associats a lectines en llegums. En aquests casos, la recomanació pràctica sol anar més cap al terreny nutricional: triar versions amb menys sal quan sigui possible i esbandir si es vol disminuir el sodi.
També és útil distingir objectius quan es parla de fermentació o formats especials. La fermentació pot modificar components dalguns aliments i millorar la tolerància en determinades persones, però no substitueix les pautes de seguretat quan el punt crític és la inactivació per temperatura en llegums secs.
Més enllà dels llegums: pell, llavors i tolerància individual
El debat sobre lectines no es limita als llegums. Se sap que també nhi ha en altres aliments vegetals, encara que habitualment en quantitats i formes que no es vinculen a problemes quan es consumeixen amb normalitat dins duna dieta variada. Tot i així, a consulta i a la divulgació apareixen estratègies culinàries per a persones que refereixen sensibilitat digestiva.
En aquest context, el que suggereixen alguns metges és tornar a gestos de cuina molt simples: canviar el format pot ajudar quan hi ha símptomes repetits. Per exemple, en alguns casos es prova de pelar, retirar certes parts o prioritzar la cocció davant del consum en cru. Isabel Belaustegui ha comentat aquest tipus destratègies com a recurs pràctic per a persones que noten que determinats vegetals els irriten més. El punt important és entendre-ho com una adaptació individual, no com una alarma general per a tothom.
La idea útil és evitar el tot o res: abans de desterrar un aliment, es pot provar una tècnica diferent, ajustar la ració i observar la resposta. Sovint, la diferència entre tolerar o no tolerar un plat no és el llegum en si, sinó la combinació de quantitat, procés i hàbit digestiu.
Quan convé consultar un professional
Hi ha senyals que justifiquen consulta mèdica: vòmits repetits, diarrea intensa, deshidratació, sang a la femta, pèrdua de pes sense explicació, febre, anèmia, dolor abdominal persistent o símptomes que interfereixen amb la vida diària. També és recomanable valorar el cas si hi ha una malaltia inflamatòria intestinal, una patologia autoimmune diagnosticada o una pauta dietètica restrictiva que estigui eliminant grups sencers daliments sense supervisió.
Si el problema apareix després de menjar mongetes o altres llegums cuinats a casa, el primer pas és revisar la tècnica: temps, temperatura real de bull, remull i canvi daigua. Si, tot i corregir el procés, els símptomes persisteixen, convé descartar altres causes freqüents, com una ració massa gran, falta dadaptació a la fibra, intoleràncies a altres components del menjar o un quadre gastrointestinal no relacionat amb les lectines.
El missatge que es repeteix a les guies públiques és clar: els llegums són un aliment valuós per la seva proteïna, fibra i micronutrients, i el risc associat a lectines se sol concentrar en escenaris de preparació inadequada. La diferència entre un plat que sents pesat i un que encaixa en una dieta saludable acostuma a estar en un pas previ i en una cocció suficient, no en renunciar a un grup daliments.