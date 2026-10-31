Boticaria García trenca un mite: les agulletes no volen dir que l’exercici hagi estat efectiu

Segur que t’ha passat. T’aixeques l’endemà d’entrenar i cada graó és una tortura xinesa. El teu primer pensament és d’orgull: “Quina sessió vaig fer ahir, això és que està funcionant”.
Lamentem dir-te que has viscut enganyat durant dècades. Aquell dolor punxant que t’impedeix seure al sofà no és una medalla a l’honor, sinó un crit d’auxili de les teves fibres musculars. I no, no té res a veure amb el fet que el teu entrenament hagi estat realment eficaç.
L’experta en salut més mediàtica del país, Boticaria García, ha posat el crit al cel. En la seva última intervenció, ha decidit tirar per terra un dels pilars del “fitness” de barri: el mite de les agulletes com a termòmetre de l’èxit.
La mentida de l’àcid làctic i els cristalls
Durant anys ens van explicar que l’àcid làctic es cristal·litzava als músculs com si fossin petits cristalls de vidre trencat. Una imatge molt gràfica, però totalment falsa. La ciència ja sap que el lactat és un combustible, no un residu sòlid.
El que sents en realitat, segons explica la doctora en Farmàcia, són microlesions. Imagina que les fibres dels teus músculs són cordes que, en ser sotmeses a un esforç per al qual no estan preparades, pateixen petits estrips. Això és el que fa mal.
“Les agulletes són la prova que t’has passat de frenada, no que vas pel bon camí cap al cos que desitges”.
El nom tècnic és DOMS (Dolor Muscular d’Aparició Tardana). Apareixen quan introduïm un exercici nou o augmentem la intensitat de forma brusca i descontrolada. És un senyal d’inflamació, un procés de reparació que el cos ha de gestionar amb urgència.
Per què no has de buscar el dolor
Si el teu objectiu és guanyar múscul o perdre greix, obsessionar-te a acabar “destruït” és el camí més curt cap a la frustració i la lesió. Un entrenament eficaç es basa en la progressió, no en el masoquisme físic.
Boticaria García és clara al respecte: el fet que no tinguis agulletes no significa que el teu entrenament hagi estat en va. Al contrari, sol significar que el teu cos s’està adaptant correctament a l’estímul i que els teus teixits estan gestionant l’estrès de forma eficient.
De fet, entrenar sistemàticament amb agulletes greus pot ser contraproduent. Quan el múscul està inflamat i danyat, la seva capacitat per generar força disminueix. Estàs forçant una màquina que té les peces soles (i sí, això ens fa mal a nosaltres també només de pensar-ho).
El perill de la “validació per patiment”
Vivim en la cultura del No Pain, No Gain. Ens han programat per creure que si una cosa no costa un sacrifici agònic, no té valor. Però en la fisiologia humana, el dolor és una alerta, no un aplaudiment.
Què passa si t’aixeques sempre amb agulletes? Probablement estiguis impedint que el procés d’hipertròfia passi de forma òptima. El múscul creix durant el descans, no mentre el castigues sense pietat dia rere dia sense deixar que sani aquestes microruptures.
La clau està en la intensitat percebuda i en les dades reals: Has aixecat més pes que la setmana passada? Has fet una repetició extra amb bona tècnica? Aquests són els números que importen a la teva butxaca de salut, no quantes pastilles de magnesi t’has de prendre per poder caminar.
Com actuar quan ja és massa tard
Si ja has caigut en l’error i avui camines com un pingüí, oblida l’aigua amb sucre. És un altre dels grans enganys de la saviesa popular que no serveix absolutament per a res, excepte per ingerir calories innecessàries.
La ciència és avorrida però efectiva: la millor manera de mitigar el dolor és el moviment lleuger. Sortir a caminar o fer una activitat de molt baixa intensitat augmenta el flux sanguini a la zona i ajuda a “netejar” els residus de la inflamació més ràpid que quedar-te assegut al sofà lamentant-te.
Tip d’expert: Si el dolor persisteix més de 72 hores o es localitza a les articulacions en lloc del ventre muscular, deixa de llegir i demana cita amb un professional. Podries estar davant d’una ruptura real.
La nova regla d’or per al teu pròxim entrenament
A partir d’ara, canvia el xip. Busca la congestió, busca l’esforç, però fuig del dolor que t’incapacita. L’eficàcia es mesura al mirall i a la bàscula a llarg termini, no en el que et costa pujar-te els pantalons al matí.
Recorda que els millors atletes del món no busquen quedar destrossats cada dia; busquen estar llestos per tornar a entrenar demà. La constància sempre guanyarà la batalla a la intensitat heroica d’un sol dia (creu-nos, la teva esquena t’ho agrairà d’aquí a uns anys).
La pròxima vegada que algú al gimnàs et presumeixi de les seves agulletes, somriu per dins. Tu ja saps el secret que Boticaria García acaba de confirmar: aquesta persona simplement no sap mesurar els seus límits.
I tu? Seguiràs celebrant el dolor o començaràs a entrenar amb intel·ligència per veure resultats de debò?